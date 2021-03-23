https://ria.ru/20210323/karpovich-1602430367.html

Тайная свадьба? Мирослава Карпович показала кольцо на безымянном пальце

Тайная свадьба? Мирослава Карпович показала кольцо на безымянном пальце

Актриса театра и кино Мирослава Карпович заинтриговала пользователей, разместив в сторис Instagram снимок, на котором появляется с кольцом на безымянном пальце... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:43

2021-03-23T11:43

2021-03-23T12:38

свадьба

отношения

павел прилучный

шоу-бизнес

знаменитости

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шоубиз

мирослава карпович

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Актриса театра и кино Мирослава Карпович заинтриговала пользователей, разместив в сторис Instagram снимок, на котором появляется с кольцом на безымянном пальце правой руки.На студийной фотографии Карпович выглядывает из-под ткани ярко-желтого цвета и загадочно смотрит в камеру. "Заверните с собой", — в шутку подписала кадр актриса. На правой руке отчетливо видно кольцо без камня, похожее на обручальное.Этим снимком Мирослава Карпович подогрела слухи о тайной свадьбе с Павлом Прилучным. Об их предполагаемом романе СМИ пишут уже больше года, но актеры пока публично не объявляли об отношениях, несмотря на то, что папарацци не раз замечали их вместе.Пока актриса продолжает интриговать поклонников загадочными публикациями. Например, в одном из недавних постов она написала: "Пусть в вашей жизни будет Любовь! Такая сильная!" Подписчики предположили, что Мирослава такую любовь уже нашла, и пожелали, чтобы она была настоящей.

https://ria.ru/20210302/karpovich-1599560690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, отношения, павел прилучный, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, мирослава карпович