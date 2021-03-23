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Шоубиз
https://ria.ru/20210323/karpovich-1602430367.html
Тайная свадьба? Мирослава Карпович показала кольцо на безымянном пальце
Тайная свадьба? Мирослава Карпович показала кольцо на безымянном пальце
Актриса театра и кино Мирослава Карпович заинтриговала пользователей, разместив в сторис Instagram снимок, на котором появляется с кольцом на безымянном пальце... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:43
2021-03-23T12:38
свадьба
отношения
павел прилучный
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
шоубиз
мирослава карпович
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Актриса театра и кино Мирослава Карпович заинтриговала пользователей, разместив в сторис Instagram снимок, на котором появляется с кольцом на безымянном пальце правой руки.На студийной фотографии Карпович выглядывает из-под ткани ярко-желтого цвета и загадочно смотрит в камеру. "Заверните с собой", — в шутку подписала кадр актриса. На правой руке отчетливо видно кольцо без камня, похожее на обручальное.Этим снимком Мирослава Карпович подогрела слухи о тайной свадьбе с Павлом Прилучным. Об их предполагаемом романе СМИ пишут уже больше года, но актеры пока публично не объявляли об отношениях, несмотря на то, что папарацци не раз замечали их вместе.Пока актриса продолжает интриговать поклонников загадочными публикациями. Например, в одном из недавних постов она написала: "Пусть в вашей жизни будет Любовь! Такая сильная!" Подписчики предположили, что Мирослава такую любовь уже нашла, и пожелали, чтобы она была настоящей.
https://ria.ru/20210302/karpovich-1599560690.html
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свадьба, отношения, павел прилучный, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, мирослава карпович

Тайная свадьба? Мирослава Карпович показала кольцо на безымянном пальце

11:43 23.03.2021 (обновлено: 12:38 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМирослава Карпович
Мирослава Карпович - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Актриса театра и кино Мирослава Карпович заинтриговала пользователей, разместив в сторис Instagram снимок, на котором появляется с кольцом на безымянном пальце правой руки.
© @m1r0slava_karpovichСкриншот сторис из Instagram-аккаунта Мирославы Карпович
Скриншот сторис из Instagram-аккаунта Мирославы Карпович - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© @m1r0slava_karpovich
Скриншот сторис из Instagram-аккаунта Мирославы Карпович
На студийной фотографии Карпович выглядывает из-под ткани ярко-желтого цвета и загадочно смотрит в камеру. "Заверните с собой", — в шутку подписала кадр актриса. На правой руке отчетливо видно кольцо без камня, похожее на обручальное.
Этим снимком Мирослава Карпович подогрела слухи о тайной свадьбе с Павлом Прилучным. Об их предполагаемом романе СМИ пишут уже больше года, но актеры пока публично не объявляли об отношениях, несмотря на то, что папарацци не раз замечали их вместе.
Пока актриса продолжает интриговать поклонников загадочными публикациями. Например, в одном из недавних постов она написала: "Пусть в вашей жизни будет Любовь! Такая сильная!"
Подписчики предположили, что Мирослава такую любовь уже нашла, и пожелали, чтобы она была настоящей.
Премьера фильма Неуловимые. Последний герой - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 14:54Шоубиз
"Прилучший": Карпович похвасталась роскошным подарком в честь 35-летия
 
ШоубизСвадьбаотношенияПавел ПрилучныйШоу-бизнесЗнаменитостизвездыМирослава Карпович
 
 
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