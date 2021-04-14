https://ria.ru/20210414/karera-1728174569.html

Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры

Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры

Россияне назвали самой перспективной для построения карьеры отрасль высоких технологий, также они видят большие возможности в робототехнике и искусственном... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T06:41

2021-04-14T06:41

2021-04-14T09:08

кем стать

навигатор абитуриента

работа.ру

россия

it-компании

москва

исследование

технологии

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россияне назвали самой перспективной для построения карьеры отрасль высоких технологий, также они видят большие возможности в робототехнике и искусственном интеллекте, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.Еще около четверти участников исследования отметили возможности для карьеры в строительстве (26%), нанотехнологиях (25%) и медицине (24%). 22% жителей России уверены, что наиболее перспективная сфера для работы - госслужба. По 20% респондентов выделили для себя отрасль логистики и транспорта, а также энергетику и добывающую промышленность.Перспективы в сельском хозяйстве отметили 18% опрошенных, в биотехнологиях - 17%, в сфере обслуживания, а также в предпринимательстве и финансах - по 15%. За возможности развития в отраслях промышленности и космоса отдали свои голоса по 14% участников исследования. Туризм и сфера маркетинга кажутся перспективными для 12% респондентов, дизайн и экология - для 11%, а культура - для 10%. Примечательно, что всего 8% опрошенных пользователей сервиса видят перспективы успешной карьеры в медиа, 7% - в HR.При этом представления россиян о перспективности и интересности профессий противоречат друг другу. Так, самой интересной профессией жители России считают работу дизайнера - ее отметили 26% опрошенных. Каждый пятый респондент выделил специальность журналиста. Столько же - инженера. Далее по интересности следуют ученый, артист, программист и врач.

https://ria.ru/20210330/studenty-1603389358.html

https://ria.ru/20210410/rabota-1727684108.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, работа.ру, россия, it-компании, москва, исследование, технологии, общество