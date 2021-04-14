https://ria.ru/20210414/karabakh-1728328236.html

Лукашенко рассказал о просьбе Алиева по урегулированию в Карабахе

Лукашенко рассказал о просьбе Алиева по урегулированию в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее предлагал восстановить Карабах и "поднять Армению", если официальный Ереван согласится мирно урегулировать конфликт,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T23:02

2021-04-14T23:02

2021-04-14T23:27

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

александр лукашенко

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее предлагал восстановить Карабах и "поднять Армению", если официальный Ереван согласится мирно урегулировать конфликт, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, через которого, по его словам, соответствующее предложение было передано.Лукашенко 13-14 апреля находился с рабочим визитом в Баку, где провел переговоры с Алиевым. По итогам встречи два президента ответили на вопросы журналистов, видеофрагмент показал в среду государственный телеканал "Беларусь 1".Как уточнил белорусский лидер, на момент той беседы стоимость нефти превышала 100 долларов за баррель."Я сегодня впервые публично (это говорю – ред.)… Было такое. Но бывшее армянское руководство, до (премьера Никола) Пашиняна, отказалось от этого", - добавил Лукашенко.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/aliev-1728019770.html

https://ria.ru/20210408/karabakh-1727423227.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, александр лукашенко, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире