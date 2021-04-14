Лукашенко рассказал о просьбе Алиева по урегулированию в Карабахе
23:02 14.04.2021 (обновлено: 23:27 14.04.2021)
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее предлагал восстановить Карабах и "поднять Армению", если официальный Ереван согласится мирно урегулировать конфликт, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, через которого, по его словам, соответствующее предложение было передано.
Лукашенко 13-14 апреля находился с рабочим визитом в Баку, где провел переговоры с Алиевым. По итогам встречи два президента ответили на вопросы журналистов, видеофрагмент показал в среду государственный телеканал "Беларусь 1".
"Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт (в Нагорном Карабахе – ред.). Одно из предложений, когда он мне сказал: "Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению… Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос", - рассказал Лукашенко о своем разговоре с Алиевым, который состоялся ранее.
Как уточнил белорусский лидер, на момент той беседы стоимость нефти превышала 100 долларов за баррель.
"Я сегодня впервые публично (это говорю – ред.)… Было такое. Но бывшее армянское руководство, до (премьера Никола) Пашиняна, отказалось от этого", - добавил Лукашенко.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.