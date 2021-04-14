Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210414/karabakh-1728328236.html
Лукашенко рассказал о просьбе Алиева по урегулированию в Карабахе
Лукашенко рассказал о просьбе Алиева по урегулированию в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее предлагал восстановить Карабах и "поднять Армению", если официальный Ереван согласится мирно урегулировать конфликт,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T23:02
2021-04-14T23:27
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
александр лукашенко
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000796_112:0:1578:824_1920x0_80_0_0_eb8249d53832febaed74d5fc4a0b4a07.jpg
МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее предлагал восстановить Карабах и "поднять Армению", если официальный Ереван согласится мирно урегулировать конфликт, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, через которого, по его словам, соответствующее предложение было передано.Лукашенко 13-14 апреля находился с рабочим визитом в Баку, где провел переговоры с Алиевым. По итогам встречи два президента ответили на вопросы журналистов, видеофрагмент показал в среду государственный телеканал "Беларусь 1".Как уточнил белорусский лидер, на момент той беседы стоимость нефти превышала 100 долларов за баррель."Я сегодня впервые публично (это говорю – ред.)… Было такое. Но бывшее армянское руководство, до (премьера Никола) Пашиняна, отказалось от этого", - добавил Лукашенко.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/aliev-1728019770.html
https://ria.ru/20210408/karabakh-1727423227.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000796_267:0:1423:867_1920x0_80_0_0_b4aa315db1cfb36f1c3013118200c834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, александр лукашенко, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Лукашенко рассказал о просьбе Алиева по урегулированию в Карабахе

23:02 14.04.2021 (обновлено: 23:27 14.04.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее предлагал восстановить Карабах и "поднять Армению", если официальный Ереван согласится мирно урегулировать конфликт, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, через которого, по его словам, соответствующее предложение было передано.
Лукашенко 13-14 апреля находился с рабочим визитом в Баку, где провел переговоры с Алиевым. По итогам встречи два президента ответили на вопросы журналистов, видеофрагмент показал в среду государственный телеканал "Беларусь 1".

"Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт (в Нагорном Карабахе – ред.). Одно из предложений, когда он мне сказал: "Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению… Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос", - рассказал Лукашенко о своем разговоре с Алиевым, который состоялся ранее.

Как уточнил белорусский лидер, на момент той беседы стоимость нефти превышала 100 долларов за баррель.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 09:55
Алиев рассказал, что мешает Баку подписать мирное соглашение по Карабаху
"Я сегодня впервые публично (это говорю – ред.)… Было такое. Но бывшее армянское руководство, до (премьера Никола) Пашиняна, отказалось от этого", - добавил Лукашенко.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время двусторонней встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 18:22Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАлександр ЛукашенкоИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
01:15Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Лента новостейМолния