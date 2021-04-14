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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210414/karabakh-1728175127.html
Посредники ОБСЕ по Карабаху призвали стороны возобновить диалог
Посредники ОБСЕ по Карабаху призвали стороны возобновить диалог
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить политический диалог на высоком уровне под своей эгидой,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T06:52
2021-04-14T06:52
ситуация в нагорном карабахе
россия
игорь попов
обсе
нагорный карабах
москва
ереван
сша
баку
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ЕРЕВАН, 14 апр – РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить политический диалог на высоком уровне под своей эгидой, говорится в совместном заявлении посредников.В обращении сопредседатели Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франции) и Эндрю Шофер (США), сославшись на условия своего мандата и "ожидание всех народов региона на стабильное, мирное и процветающее будущее", подчеркнули, что особое внимание следует уделять достижению окончательного всеобъемлющего и устойчивого урегулирования, на основе хорошо известных сторонам элементов и принципов.Посредники с удовлетворением отметили укрепление режима прекращения огня, заявив, что внимательно следят за выполнением соглашения, достигнутого сторонами 9 ноября 2020 года."Сопредседатели приветствуют значительные достижения в отношении возвращения останков погибших и продолжающийся прогресс в процессе расселения лиц, перемещенных в результате конфликта, предоставление гуманитарной помощи и (обеспечение – ред.) надлежащих условий жизни, а также конструктивные обсуждения, направленные на разблокирование транспортных и коммуникационных сообщений во всем регионе", - говорится в заявлении.Сопредседатели напомнили сторонам о необходимости дополнительных усилий для решения остающихся проблемных вопросов и создания атмосферы взаимного доверия, способствующей прочному миру. К ним посредники отнесли темы, связанные, в частности, с возвращение всех военнопленных и других задержанных лиц в соответствии с положениями международного гуманитарного права, обмен всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования региона конфликта, снятие ограничений на доступ в Нагорный Карабах, в том числе для представителей международных гуманитарных организаций.Посредники подчеркнули также необходимость сохранения и защиты религиозного и культурного наследия, налаживания прямых контактов и сотрудничества между общинами, которых затронул конфликт, а также другие меры по укреплению доверия между народами.Сопредседатели выразили свою решительную поддержку продолжающейся деятельности и возможному расширению миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ и призвали стороны предоставить полный доступ и содействовать его усилиям.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210409/karabakh-1727599860.html
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россия, игорь попов, обсе, нагорный карабах, москва, ереван, сша, баку, азербайджан, армения, в мире

Посредники ОБСЕ по Карабаху призвали стороны возобновить диалог

06:52 14.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГород Гадрут самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах
Город Гадрут самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 14 апр – РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить политический диалог на высоком уровне под своей эгидой, говорится в совместном заявлении посредников.
В обращении сопредседатели Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франции) и Эндрю Шофер (США), сославшись на условия своего мандата и "ожидание всех народов региона на стабильное, мирное и процветающее будущее", подчеркнули, что особое внимание следует уделять достижению окончательного всеобъемлющего и устойчивого урегулирования, на основе хорошо известных сторонам элементов и принципов.
"В этой связи сопредседатели призывают стороны как можно скорее возобновить политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей. Они повторяют свое предложение организовать прямые двусторонние консультации под своей эгидой, чтобы стороны могли рассмотреть и согласовать структурированную повестку дня, отражающую их приоритеты, без предварительных условий", - отмечается в документе, размещенном на сайте ОБСЕ.
Посредники с удовлетворением отметили укрепление режима прекращения огня, заявив, что внимательно следят за выполнением соглашения, достигнутого сторонами 9 ноября 2020 года.
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"Сопредседатели приветствуют значительные достижения в отношении возвращения останков погибших и продолжающийся прогресс в процессе расселения лиц, перемещенных в результате конфликта, предоставление гуманитарной помощи и (обеспечение – ред.) надлежащих условий жизни, а также конструктивные обсуждения, направленные на разблокирование транспортных и коммуникационных сообщений во всем регионе", - говорится в заявлении.
Сопредседатели напомнили сторонам о необходимости дополнительных усилий для решения остающихся проблемных вопросов и создания атмосферы взаимного доверия, способствующей прочному миру. К ним посредники отнесли темы, связанные, в частности, с возвращение всех военнопленных и других задержанных лиц в соответствии с положениями международного гуманитарного права, обмен всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования региона конфликта, снятие ограничений на доступ в Нагорный Карабах, в том числе для представителей международных гуманитарных организаций.
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Посредники подчеркнули также необходимость сохранения и защиты религиозного и культурного наследия, налаживания прямых контактов и сотрудничества между общинами, которых затронул конфликт, а также другие меры по укреплению доверия между народами.
Сопредседатели выразили свою решительную поддержку продолжающейся деятельности и возможному расширению миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ и призвали стороны предоставить полный доступ и содействовать его усилиям.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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