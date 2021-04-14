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Туризм
https://ria.ru/20210414/dagestan-1728304731.html
Дагестан стал безопаснее для туристов, заявили власти республики
Дагестан стал безопаснее для туристов, заявили власти республики
Дагестан стал более безопасным и привлекательным регионом для туристов, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:56
2021-04-14T18:56
туризм
россия
сергей меликов
республика дагестан
михаил мишустин
общество
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МАХАЧКАЛА, 14 апр – РИА Новости. Дагестан стал более безопасным и привлекательным регионом для туристов, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов."Должен сказать, что благодаря действиям наших уважаемых коллег, тех, кто обеспечивает сегодня безопасность и правопорядок в республике Дагестан, Дагестан стал намного безопаснее и намного привлекательнее для всех граждан нашей страны", - сказал Меликов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Он отметил, что сфера развития туризма важна для республики.
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россия, сергей меликов, республика дагестан, михаил мишустин, общество

Дагестан стал безопаснее для туристов, заявили власти республики

18:56 14.04.2021
 
© Фото : предоставлено министерством туризма ДагестанаЗаброшенное селение Гамсутль в Гунибском районе Дагестана
Заброшенное селение Гамсутль в Гунибском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : предоставлено министерством туризма Дагестана
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 апр – РИА Новости. Дагестан стал более безопасным и привлекательным регионом для туристов, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов.
"Должен сказать, что благодаря действиям наших уважаемых коллег, тех, кто обеспечивает сегодня безопасность и правопорядок в республике Дагестан, Дагестан стал намного безопаснее и намного привлекательнее для всех граждан нашей страны", - сказал Меликов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Он отметил, что сфера развития туризма важна для республики.
Горы Дагестана - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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В Дагестане создают пять туристических кластеров
 
ТуризмРоссияСергей МеликовРеспублика ДагестанМихаил МишустинОбщество
 
 
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