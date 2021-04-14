https://ria.ru/20210414/dagestan-1728304731.html

Дагестан стал безопаснее для туристов, заявили власти республики

Дагестан стал безопаснее для туристов, заявили власти республики

Дагестан стал более безопасным и привлекательным регионом для туристов, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T18:56

2021-04-14T18:56

2021-04-14T18:56

туризм

россия

сергей меликов

республика дагестан

михаил мишустин

общество

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МАХАЧКАЛА, 14 апр – РИА Новости. Дагестан стал более безопасным и привлекательным регионом для туристов, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов."Должен сказать, что благодаря действиям наших уважаемых коллег, тех, кто обеспечивает сегодня безопасность и правопорядок в республике Дагестан, Дагестан стал намного безопаснее и намного привлекательнее для всех граждан нашей страны", - сказал Меликов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Он отметил, что сфера развития туризма важна для республики.

https://ria.ru/20210329/dagestan-1603271738.html

россия

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2021

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россия, сергей меликов, республика дагестан, михаил мишустин, общество