https://ria.ru/20210414/dagestan-1728304731.html
Дагестан стал безопаснее для туристов, заявили власти республики
Дагестан стал безопаснее для туристов, заявили власти республики
Дагестан стал более безопасным и привлекательным регионом для туристов, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:56
2021-04-14T18:56
2021-04-14T18:56
туризм
россия
сергей меликов
республика дагестан
михаил мишустин
общество
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МАХАЧКАЛА, 14 апр – РИА Новости. Дагестан стал более безопасным и привлекательным регионом для туристов, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов."Должен сказать, что благодаря действиям наших уважаемых коллег, тех, кто обеспечивает сегодня безопасность и правопорядок в республике Дагестан, Дагестан стал намного безопаснее и намного привлекательнее для всех граждан нашей страны", - сказал Меликов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Он отметил, что сфера развития туризма важна для республики.
https://ria.ru/20210329/dagestan-1603271738.html
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