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Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали по делу о гибели пожарного

Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали по делу о гибели пожарного

В Санкт-Петербурге после пожара на "Невской мануфактуре", где погиб спасатель, задержали гендиректора предприятия и его заместителя, сообщили в СК. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:56

2021-04-13T09:56

2021-04-13T12:41

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге после пожара на "Невской мануфактуре", где погиб спасатель, задержали гендиректора предприятия и его заместителя, сообщили в СК.Возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших смерть человека. Ранее упоминалось о деле по статье "Причинение смерти по неосторожности".По данным следствия, подозреваемые, владея комплексом нежилых помещений, знали, что проверки МЧС выявили нарушения и эксплуатировать здания до их устранения рискованно.В релизе СК не указаны имена задержанных, известно лишь, что они 1973 и 1984 годов рождения. По открытым источникам, гендиректор АО "Невская мануфактура" — Максим Макеев.Пожар вспыхнул в понедельник. Огонь охватил все шесть этажей фабрики 1861 года постройки. Его локализовали на площади в десять тысяч квадратных метров. При тушении пострадали трое сотрудников МЧС, двое из них находятся в больнице на ИВЛ, один умер.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия