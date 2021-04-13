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Шойгу сообщил о стягивании войск США и НАТО к границам России
Шойгу сообщил о стягивании войск США и НАТО к границам России
США и НАТО перебрасывают войска из Северной Америки к российским границам, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:05
2021-04-13T19:49
россия
нато
сергей шойгу
сша
в мире
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 13 апр — РИА Новости. США и НАТО перебрасывают войска из Северной Америки к российским границам, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", — отметил глава военного ведомства на совещании в Североморске.Он добавил, что всего рядом с территорией России будут базироваться 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегическую авиацию.По его словам, с начала года Вашингтон на этом направлении вдвое усилил воздушную разведку, и в полтора раза — морскую.Шойгу также напомнил, что ежегодно Североатлантический альянс проводит до 40 учений "явной антироссийской направленности", а в ближайшее время должны начаться самые масштабные за последние 30 лет маневры блока Defender Europe — 2021. Помимо этого, министр указал на сложную обстановку в Арктике.Вместе с тем Шойгу отметил, что российские войска перебросили на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ. Они принимают участие в учениях и пробудут там еще две недели.Ранее Вашингтон заявил об эскалации "российской агрессии" в Донбассе и призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что США уже предоставлялись все необходимые комментарии. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже полученной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не обязан кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.
https://ria.ru/20210413/ryabkov-1728020649.html
https://ria.ru/20210413/krym-1728004940.html
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россия, нато, сергей шойгу, сша, в мире

Шойгу сообщил о стягивании войск США и НАТО к границам России

15:05 13.04.2021 (обновлено: 19:49 13.04.2021)
 
© REUTERS / Murad Sezer/File PhotoЭсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор
Эсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 13 апр — РИА Новости. США и НАТО перебрасывают войска из Северной Америки к российским границам, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", — отметил глава военного ведомства на совещании в Североморске.
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Он добавил, что всего рядом с территорией России будут базироваться 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегическую авиацию.
По его словам, с начала года Вашингтон на этом направлении вдвое усилил воздушную разведку, и в полтора раза — морскую.
Шойгу также напомнил, что ежегодно Североатлантический альянс проводит до 40 учений "явной антироссийской направленности", а в ближайшее время должны начаться самые масштабные за последние 30 лет маневры блока Defender Europe — 2021.
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Вчера, 06:32
В Крыму призвали Запад объяснить свое военное присутствие у границ России
Помимо этого, министр указал на сложную обстановку в Арктике.

"Между ведущими государствами мира возрастает конкуренция за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям. США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки, расширяют и модернизируют военную инфраструктуру", — заявил он.

Вместе с тем Шойгу отметил, что российские войска перебросили на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ. Они принимают участие в учениях и пробудут там еще две недели.
Ранее Вашингтон заявил об эскалации "российской агрессии" в Донбассе и призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что США уже предоставлялись все необходимые комментарии. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже полученной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не обязан кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.
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