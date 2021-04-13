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https://ria.ru/20210413/ukraina-1727995987.html
Украина потребовала от Запада действий в отношении России
Украина потребовала от Запада действий в отношении России
Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против России и "Северного потока — 2", заявила украинский... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T00:39
2021-04-13T07:34
ольга стефанишина
россия
северный поток — 2
украина
в мире
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КИЕВ, 13 апр - РИА Новости. Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против России и "Северного потока — 2", заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне встречи с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что Киеву надо вести переговоры с НАТО о практической поддержке в случае вооруженного обострения в Донбассе.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник встретится в штаб-квартире альянса в Брюсселе с Кулебой. Она состоится накануне визита в Брюссель главы Пентагона Ллойда Остина, который будет, в числе прочего, обсуждать со Столтенбергом и союзниками альянса ситуацию вокруг Украины. Также с Кулебой встретится госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее США и ряд стран Европы заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины, призвав Москву объяснить эти предполагаемые действия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, ее действия не угрожали ни одной стране мира.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск по территории страны бессмысленно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.
https://ria.ru/20210412/general-1727971254.html
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ольга стефанишина, россия, северный поток — 2, украина, в мире

Украина потребовала от Запада действий в отношении России

00:39 13.04.2021 (обновлено: 07:34 13.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 апр - РИА Новости. Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против России и "Северного потока — 2", заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне встречи с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что Киеву надо вести переговоры с НАТО о практической поддержке в случае вооруженного обострения в Донбассе.

"Мы не можем говорить только о политических призывах. Мы ожидаем действий, важно говорить об усилении санкций, важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга (президента России Владимира – ред.) Путина, важно говорить сегодня о прекращении "Северного потока — 2", - сказала Стефанишина в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник встретится в штаб-квартире альянса в Брюсселе с Кулебой. Она состоится накануне визита в Брюссель главы Пентагона Ллойда Остина, который будет, в числе прочего, обсуждать со Столтенбергом и союзниками альянса ситуацию вокруг Украины. Также с Кулебой встретится госсекретарь США Энтони Блинкен.
Бердянский морской порт - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Американский генерал заявил о "плане" России завоевать побережье Украины
Ранее США и ряд стран Европы заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины, призвав Москву объяснить эти предполагаемые действия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, ее действия не угрожали ни одной стране мира.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск по территории страны бессмысленно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.
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