https://ria.ru/20210413/ukraina-1727995987.html

Украина потребовала от Запада действий в отношении России

Украина потребовала от Запада действий в отношении России

Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против России и "Северного потока — 2", заявила украинский... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T00:39

2021-04-13T00:39

2021-04-13T07:34

ольга стефанишина

россия

северный поток — 2

украина

в мире

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КИЕВ, 13 апр - РИА Новости. Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против России и "Северного потока — 2", заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне встречи с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что Киеву надо вести переговоры с НАТО о практической поддержке в случае вооруженного обострения в Донбассе.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник встретится в штаб-квартире альянса в Брюсселе с Кулебой. Она состоится накануне визита в Брюссель главы Пентагона Ллойда Остина, который будет, в числе прочего, обсуждать со Столтенбергом и союзниками альянса ситуацию вокруг Украины. Также с Кулебой встретится госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее США и ряд стран Европы заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины, призвав Москву объяснить эти предполагаемые действия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, ее действия не угрожали ни одной стране мира.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск по территории страны бессмысленно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.

https://ria.ru/20210412/general-1727971254.html

https://ria.ru/20210412/voyna-1727889780.html

россия

украина

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ольга стефанишина, россия, северный поток — 2, украина, в мире