https://ria.ru/20210413/trofei-1728096089.html

МИД Армении раскритиковал открытие парка военных трофеев в Баку

МИД Армении раскритиковал открытие парка военных трофеев в Баку

МИД Армении раскритиковал открытие в понедельник в Баку парка военных трофеев, в Ереване считают, что это демонстрирует плохое отношение к погибшим, без вести... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:51

2021-04-13T15:51

2021-04-13T15:51

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

мид армении

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 апр – РИА Новости. МИД Армении раскритиковал открытие в понедельник в Баку парка военных трофеев, в Ереване считают, что это демонстрирует плохое отношение к погибшим, без вести пропавшим и пленным во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года.Парк создан в Хатаинском районе Баку под открытым небом. На территории созданы информационный центр и магазин по продаже сувениров. В парке военных трофеев вырыты искусственные окопы и установлены макеты армянских солдат. На одном из трофейных танков также нарисован образ армянского военнослужащего."Церемония открытия "парка" и выступление на ней президента Азербайджана показывают, что вышеуказанная акция направлена на публичное унижение памяти погибших в войне, пропавших без вести и пленных", - считают в армянском внешнеполитическом ведомстве.В заявлении отмечается, что в условиях, когда все еще не полностью преодолены последствия эскалации, организация этого парка говорит о "нетерпимости и ксенофобии" Азербайджана."С одной стороны руководство Азербайджана выступает с заявлениями относительно возможного реваншизма со стороны Армении, а с другой - с помощью данной "выставки" предпринимает попытку монументализации реваншизма", - отметили в МИД.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/aliev-1728019770.html

https://ria.ru/20210412/sverzhenie-1727947076.html

нагорный карабах

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нагорный карабах, мид армении, азербайджан, армения, в мире