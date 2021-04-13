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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210413/trofei-1728096089.html
МИД Армении раскритиковал открытие парка военных трофеев в Баку
МИД Армении раскритиковал открытие парка военных трофеев в Баку
МИД Армении раскритиковал открытие в понедельник в Баку парка военных трофеев, в Ереване считают, что это демонстрирует плохое отношение к погибшим, без вести... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:51
2021-04-13T15:51
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мид армении
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 апр – РИА Новости. МИД Армении раскритиковал открытие в понедельник в Баку парка военных трофеев, в Ереване считают, что это демонстрирует плохое отношение к погибшим, без вести пропавшим и пленным во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года.Парк создан в Хатаинском районе Баку под открытым небом. На территории созданы информационный центр и магазин по продаже сувениров. В парке военных трофеев вырыты искусственные окопы и установлены макеты армянских солдат. На одном из трофейных танков также нарисован образ армянского военнослужащего."Церемония открытия "парка" и выступление на ней президента Азербайджана показывают, что вышеуказанная акция направлена на публичное унижение памяти погибших в войне, пропавших без вести и пленных", - считают в армянском внешнеполитическом ведомстве.В заявлении отмечается, что в условиях, когда все еще не полностью преодолены последствия эскалации, организация этого парка говорит о "нетерпимости и ксенофобии" Азербайджана."С одной стороны руководство Азербайджана выступает с заявлениями относительно возможного реваншизма со стороны Армении, а с другой - с помощью данной "выставки" предпринимает попытку монументализации реваншизма", - отметили в МИД.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/aliev-1728019770.html
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нагорный карабах, мид армении, азербайджан, армения, в мире

МИД Армении раскритиковал открытие парка военных трофеев в Баку

15:51 13.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВоенный парад в Баку
Военный парад в Баку - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 апр – РИА Новости. МИД Армении раскритиковал открытие в понедельник в Баку парка военных трофеев, в Ереване считают, что это демонстрирует плохое отношение к погибшим, без вести пропавшим и пленным во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года.
Парк создан в Хатаинском районе Баку под открытым небом. На территории созданы информационный центр и магазин по продаже сувениров. В парке военных трофеев вырыты искусственные окопы и установлены макеты армянских солдат. На одном из трофейных танков также нарисован образ армянского военнослужащего.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Алиев рассказал, что мешает Баку подписать мирное соглашение по Карабаху
"Церемония открытия "парка" и выступление на ней президента Азербайджана показывают, что вышеуказанная акция направлена на публичное унижение памяти погибших в войне, пропавших без вести и пленных", - считают в армянском внешнеполитическом ведомстве.
В заявлении отмечается, что в условиях, когда все еще не полностью преодолены последствия эскалации, организация этого парка говорит о "нетерпимости и ксенофобии" Азербайджана.
"С одной стороны руководство Азербайджана выступает с заявлениями относительно возможного реваншизма со стороны Армении, а с другой - с помощью данной "выставки" предпринимает попытку монументализации реваншизма", - отметили в МИД.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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