МИД Армении раскритиковал открытие парка военных трофеев в Баку
ЕРЕВАН, 13 апр – РИА Новости. МИД Армении раскритиковал открытие в понедельник в Баку парка военных трофеев, в Ереване считают, что это демонстрирует плохое отношение к погибшим, без вести пропавшим и пленным во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года.
Парк создан в Хатаинском районе Баку под открытым небом. На территории созданы информационный центр и магазин по продаже сувениров. В парке военных трофеев вырыты искусственные окопы и установлены макеты армянских солдат. На одном из трофейных танков также нарисован образ армянского военнослужащего.
"Церемония открытия "парка" и выступление на ней президента Азербайджана показывают, что вышеуказанная акция направлена на публичное унижение памяти погибших в войне, пропавших без вести и пленных", - считают в армянском внешнеполитическом ведомстве.
В заявлении отмечается, что в условиях, когда все еще не полностью преодолены последствия эскалации, организация этого парка говорит о "нетерпимости и ксенофобии" Азербайджана.
"С одной стороны руководство Азербайджана выступает с заявлениями относительно возможного реваншизма со стороны Армении, а с другой - с помощью данной "выставки" предпринимает попытку монументализации реваншизма", - отметили в МИД.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.