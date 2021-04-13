https://ria.ru/20210413/tilicheev-1728119194.html

Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев

Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев

Заслуженный артист России Евгений Тиличеев, сыгравший Петра Первого в мини-сериале 1986 года "Россия" и капитана в фильме "Труффальдино из Бергамо", скончался... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:32

2021-04-13T17:32

2021-04-13T17:53

россия

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России Евгений Тиличеев, сыгравший Петра Первого в мини-сериале 1986 года "Россия" и капитана в фильме "Труффальдино из Бергамо", скончался на 75-году жизни в Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.Отмечается, что Тиличеев родился в Ленинграде, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В Ленинградском театре музыкальной комедии прослужил пятьдесят лет. Также снимался в кино, среди его работ "Царевич Проша" (Дердидас), "Труффальдино из Бергамо" (капитан), "Семь нот" (главный режиссер), мини-сериал "Россия" (Петр Первый), "Иди и смотри" (переводчик).В комитете добавили, что на протяжении многих лет Тиличеев был одним из активных участников и ведущих популярной передачи ленинградского телевидения "Сказка за сказкой".Евгений Тиличеев являлся кавалером Ордена Дружбы "За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

https://ria.ru/20210413/zheltoukhov-1728017993.html

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россия, санкт-петербург, общество