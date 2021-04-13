Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев
17:32 13.04.2021 (обновлено: 17:53 13.04.2021)
© Фото : Санкт-Петербургcкий государственный театр музыкальной комедииАктер Евгений Тиличеев в сцене спектакля "Лето любви"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России Евгений Тиличеев, сыгравший Петра Первого в мини-сериале 1986 года "Россия" и капитана в фильме "Труффальдино из Бергамо", скончался на 75-году жизни в Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.
"Тринадцатого апреля на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Сергеевич Тиличеев", - говорится в сообщении комитета.
Отмечается, что Тиличеев родился в Ленинграде, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В Ленинградском театре музыкальной комедии прослужил пятьдесят лет. Также снимался в кино, среди его работ "Царевич Проша" (Дердидас), "Труффальдино из Бергамо" (капитан), "Семь нот" (главный режиссер), мини-сериал "Россия" (Петр Первый), "Иди и смотри" (переводчик).
В комитете добавили, что на протяжении многих лет Тиличеев был одним из активных участников и ведущих популярной передачи ленинградского телевидения "Сказка за сказкой".
Евгений Тиличеев являлся кавалером Ордена Дружбы "За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".