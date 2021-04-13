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Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев
Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев
Заслуженный артист России Евгений Тиличеев, сыгравший Петра Первого в мини-сериале 1986 года "Россия" и капитана в фильме "Труффальдино из Бергамо", скончался... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:32
2021-04-13T17:53
россия
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России Евгений Тиличеев, сыгравший Петра Первого в мини-сериале 1986 года "Россия" и капитана в фильме "Труффальдино из Бергамо", скончался на 75-году жизни в Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.Отмечается, что Тиличеев родился в Ленинграде, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В Ленинградском театре музыкальной комедии прослужил пятьдесят лет. Также снимался в кино, среди его работ "Царевич Проша" (Дердидас), "Труффальдино из Бергамо" (капитан), "Семь нот" (главный режиссер), мини-сериал "Россия" (Петр Первый), "Иди и смотри" (переводчик).В комитете добавили, что на протяжении многих лет Тиличеев был одним из активных участников и ведущих популярной передачи ленинградского телевидения "Сказка за сказкой".Евгений Тиличеев являлся кавалером Ордена Дружбы "За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
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россия, санкт-петербург, общество

Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев

17:32 13.04.2021 (обновлено: 17:53 13.04.2021)
 
© Фото : Санкт-Петербургcкий государственный театр музыкальной комедииАктер Евгений Тиличеев в сцене спектакля "Лето любви"
Актер Евгений Тиличеев в сцене спектакля Лето любви - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : Санкт-Петербургcкий государственный театр музыкальной комедии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России Евгений Тиличеев, сыгравший Петра Первого в мини-сериале 1986 года "Россия" и капитана в фильме "Труффальдино из Бергамо", скончался на 75-году жизни в Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.
"Тринадцатого апреля на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Сергеевич Тиличеев", - говорится в сообщении комитета.
Отмечается, что Тиличеев родился в Ленинграде, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В Ленинградском театре музыкальной комедии прослужил пятьдесят лет. Также снимался в кино, среди его работ "Царевич Проша" (Дердидас), "Труффальдино из Бергамо" (капитан), "Семь нот" (главный режиссер), мини-сериал "Россия" (Петр Первый), "Иди и смотри" (переводчик).
В комитете добавили, что на протяжении многих лет Тиличеев был одним из активных участников и ведущих популярной передачи ленинградского телевидения "Сказка за сказкой".
Народный артист России Игорь Желтоухов - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 09:43Культура
Умер народный артист России Игорь Желтоухов
Евгений Тиличеев являлся кавалером Ордена Дружбы "За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
 
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