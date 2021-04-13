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МЧС находило нарушения на "Невской мануфактуре" в прошлом месяце
МЧС находило нарушения на "Невской мануфактуре" в прошлом месяце
МЧС месяц назад выявило грубые нарушения требований пожарной безопасности в здании "Невской мануфактуры", сообщила пресс-служба управления ведомства по... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:41
2021-04-13T17:32
пожар на "невской мануфактуре"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. МЧС месяц назад выявило грубые нарушения требований пожарной безопасности в здании "Невской мануфактуры", сообщила пресс-служба управления ведомства по Санкт-Петербургу.Подчеркивается, что причину пожара установят дознаватели и следователи.Накануне загорелись все шесть этажей здания фабрики 1861 года постройки.Огонь локализовали на площади в десять тысяч квадратных метров. При тушении погиб один сотрудник МЧС, еще трое пострадали.Гендиректора предприятия и его заместителя задержали. Возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших смерть человека.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в качестве предварительной причины рассматривается умышленный поджог. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.
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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

МЧС находило нарушения на "Невской мануфактуре" в прошлом месяце

16:41 13.04.2021 (обновлено: 17:32 13.04.2021)
 
© REUTERS / Anton VaganovПожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. МЧС месяц назад выявило грубые нарушения требований пожарной безопасности в здании "Невской мануфактуры", сообщила пресс-служба управления ведомства по Санкт-Петербургу.

"В установленный срок законные предписания не были исполнены собственниками объекта, в связи с чем в отношении юридического лица составлен протокол, который направлен в мировой суд Невского района Петербурга", — добавили в пресс-службе.

Подчеркивается, что причину пожара установят дознаватели и следователи.
Накануне загорелись все шесть этажей здания фабрики 1861 года постройки.
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Обрушились кровля и перекрытия.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Над фабрикой стоит густой черный дым.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
Огонь локализовали на площади в десять тысяч квадратных метров. При тушении погиб один сотрудник МЧС, еще трое пострадали.
Гендиректора предприятия и его заместителя задержали. Возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших смерть человека.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в качестве предварительной причины рассматривается умышленный поджог. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 12:20
Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
 
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