https://ria.ru/20210413/pozhar-1728107804.html

МЧС находило нарушения на "Невской мануфактуре" в прошлом месяце

МЧС находило нарушения на "Невской мануфактуре" в прошлом месяце

МЧС месяц назад выявило грубые нарушения требований пожарной безопасности в здании "Невской мануфактуры", сообщила пресс-служба управления ведомства по... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:41

2021-04-13T16:41

2021-04-13T17:32

пожар на "невской мануфактуре"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. МЧС месяц назад выявило грубые нарушения требований пожарной безопасности в здании "Невской мануфактуры", сообщила пресс-служба управления ведомства по Санкт-Петербургу.Подчеркивается, что причину пожара установят дознаватели и следователи.Накануне загорелись все шесть этажей здания фабрики 1861 года постройки.Огонь локализовали на площади в десять тысяч квадратных метров. При тушении погиб один сотрудник МЧС, еще трое пострадали.Гендиректора предприятия и его заместителя задержали. Возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших смерть человека.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в качестве предварительной причины рассматривается умышленный поджог. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

https://ria.ru/20210413/manufaktura-1728045931.html

санкт-петербург

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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия