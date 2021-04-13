Пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой" в Петербурге потушили
Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.
Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.
Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.
Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.
При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.
При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.
Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.
Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.
Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.
Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.
На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.
На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.
Пожару присвоили наивысший уровень сложности.
СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.
СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.
Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.
Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.
При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.
Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.
Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.
На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.
Пожару присвоили наивысший уровень сложности.
СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.