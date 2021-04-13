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Пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой" в Петербурге потушили

Пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой" в Петербурге потушили

Пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой" в Санкт-Петербурге потушен, его площадь составила 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:28

2021-04-13T08:28

2021-04-13T08:48

россия

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой" в Санкт-Петербурге потушен, его площадь составила 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, при тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.Он добавил, что пострадавших нет, спасатели эвакуировали 50 человек. Также развернуты два пункта временного размещения.

россия

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербург, происшествия