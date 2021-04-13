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Пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой" в Петербурге потушили
Пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой" в Петербурге потушили
Пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой" в Санкт-Петербурге потушен, его площадь составила 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T08:28
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россия
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой" в Санкт-Петербурге потушен, его площадь составила 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, при тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.Он добавил, что пострадавших нет, спасатели эвакуировали 50 человек. Также развернуты два пункта временного размещения.
россия
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60
россия, санкт-петербург, происшествия

Пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой" в Петербурге потушили

08:28 13.04.2021 (обновлено: 08:48 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанкПожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Андрей Бессонов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой" в Санкт-Петербурге потушен, его площадь составила 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, при тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.
"Огонь от здания "Невской мануфактуры" перекинулся на кровлю трехэтажного здания хостела "Марибэль". В результате там произошел пожар на площади 50 квадратных метров, он уже ликвидирован", - сказал собеседник.
Он добавил, что пострадавших нет, спасатели эвакуировали 50 человек. Также развернуты два пункта временного размещения.
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Обрушились кровля и перекрытия.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Над фабрикой стоит густой черный дым.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
 
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