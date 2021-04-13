https://ria.ru/20210413/poteri-1728112907.html

"Будет кроваво". Савченко предрекла Украине катастрофические потери

"Будет кроваво". Савченко предрекла Украине катастрофические потери

Украинцев ждет катастрофа в случае еще большего обострения конфликта в Донбассе, заявила в эфире телеканала "Наш" экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:00

2021-04-13T17:00

2021-04-13T19:11

россия

партия "слуга народа"

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

надежда савченко

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верховная рада украины

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинцев ждет катастрофа в случае еще большего обострения конфликта в Донбассе, заявила в эфире телеканала "Наш" экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко."Будет быстро, кроваво, мы потеряем все, пока не научимся воевать всей Украиной. Власти <…> ничего не сделают, они не смогут", — предположила она.Савченко посетовала на то, что жителей страны "никто не учит самообороне". По ее мнению, конфронтация в Донбассе может привести к тому, что украинцам придется "прятать своих детей".Также она отметила, что сейчас многие разочаровались в руководстве страны. За последние семь лет, добавила Савченко, власти доказали украинцам, что им "плевать на людей". Ситуация в Донбассе обострилась в феврале: на комбата народной милиции ДНР совершили покушение, а украинские силовики ужесточили обстрелы. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным. Позже он опроверг это заявление, сказав, что украинские власти не рассматривают силовое решение конфликта.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, однако обеспокоена риском обострения ситуации на востоке страны. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия в этих условиях принимает меры для обеспечения своей безопасности, но передвижения войск по ее территории не должны никого беспокоить, так как подобные действия не представляют ни для кого угрозы.

https://ria.ru/20210413/krym-1728004940.html

https://ria.ru/20210409/dezertiry-1727600384.html

https://ria.ru/20210413/podlog-1728014203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, партия "слуга народа", ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, надежда савченко, донбасс, верховная рада украины, украина, в мире