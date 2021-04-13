"Будет кроваво". Савченко предрекла Украине катастрофические потери
17:00 13.04.2021 (обновлено: 19:11 13.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинцев ждет катастрофа в случае еще большего обострения конфликта в Донбассе, заявила в эфире телеканала "Наш" экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
"Будет быстро, кроваво, мы потеряем все, пока не научимся воевать всей Украиной. Власти <…> ничего не сделают, они не смогут", — предположила она.
Савченко посетовала на то, что жителей страны "никто не учит самообороне". По ее мнению, конфронтация в Донбассе может привести к тому, что украинцам придется "прятать своих детей".
Также она отметила, что сейчас многие разочаровались в руководстве страны. За последние семь лет, добавила Савченко, власти доказали украинцам, что им "плевать на людей".
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Ситуация в Донбассе обострилась в феврале: на комбата народной милиции ДНР совершили покушение, а украинские силовики ужесточили обстрелы. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным. Позже он опроверг это заявление, сказав, что украинские власти не рассматривают силовое решение конфликта.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, однако обеспокоена риском обострения ситуации на востоке страны. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия в этих условиях принимает меры для обеспечения своей безопасности, но передвижения войск по ее территории не должны никого беспокоить, так как подобные действия не представляют ни для кого угрозы.