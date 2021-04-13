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В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога
Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить автовладельцев от уплаты транспортного налога, сообщает во вторник... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:17
2021-04-13T17:44
россия
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сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
единая россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить автовладельцев от уплаты транспортного налога, сообщает во вторник пресс-служба фракции."Наша фракция вносит этот законопроект уже не первый раз, но каждый раз его отклоняют. Мы будем добиваться отмены несправедливого налога, потому что людей заставляют платить дважды – сам налог и акциз на бензин, заложенный в стоимость топлива", – отметил лидер фракции Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.Миронов напомнил, что проблема отмены транспортного налога "уже обросла большой историей". По его словам, еще в ноябре 2012 года идею поддержал президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. В поддержку идеи отмены налога также высказывалось руководство министерства транспорта, инициативу поддерживала Федерация автовладельцев России. "Несколько лет назад за его отмену было собрано огромное количество подписей граждан на сайте российских общественных инициатив. Казалось бы, вопрос уже почти решен, но налог существует и по сей день", – напомнил он.Лидер фракции заметил, что "многие граждане просто не считают нужным его платить". "Они отлично знают, что в стоимость бензина и дизельного топлива заложены акцизы, которые и так индексируются каждый год. Изначально планировалось, что эти акцизы заменят транспортный налог, но потом чиновники через депутатов "Единой России" стали блокировать решение этого вопроса. Поскольку на фоне пандемии у подавляющего большинства граждан снизились доходы, будет справедливо освободить людей от этой финансовой кабалы", – заключил Миронов.
https://ria.ru/20210301/osago-1599414871.html
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россия, авто, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, единая россия, владимир путин, общество

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

15:17 13.04.2021 (обновлено: 17:44 13.04.2021)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить автовладельцев от уплаты транспортного налога, сообщает во вторник пресс-служба фракции.
"Наша фракция вносит этот законопроект уже не первый раз, но каждый раз его отклоняют. Мы будем добиваться отмены несправедливого налога, потому что людей заставляют платить дважды – сам налог и акциз на бензин, заложенный в стоимость топлива", – отметил лидер фракции Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.
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Миронов напомнил, что проблема отмены транспортного налога "уже обросла большой историей". По его словам, еще в ноябре 2012 года идею поддержал президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. В поддержку идеи отмены налога также высказывалось руководство министерства транспорта, инициативу поддерживала Федерация автовладельцев России. "Несколько лет назад за его отмену было собрано огромное количество подписей граждан на сайте российских общественных инициатив. Казалось бы, вопрос уже почти решен, но налог существует и по сей день", – напомнил он.
Лидер фракции заметил, что "многие граждане просто не считают нужным его платить". "Они отлично знают, что в стоимость бензина и дизельного топлива заложены акцизы, которые и так индексируются каждый год. Изначально планировалось, что эти акцизы заменят транспортный налог, но потом чиновники через депутатов "Единой России" стали блокировать решение этого вопроса. Поскольку на фоне пандемии у подавляющего большинства граждан снизились доходы, будет справедливо освободить людей от этой финансовой кабалы", – заключил Миронов.
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