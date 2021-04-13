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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210413/iskander-1728022091.html
Президент Азербайджана Алиев заявил об обсуждении с Путиным "Искандеров"
Президент Азербайджана Алиев заявил об обсуждении с Путиным "Искандеров"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет "Искандер-М" в Карабахе, Баку... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:11
2021-04-13T11:50
россия
минобороны армении
армения
ситуация в нагорном карабахе
искандер-м
ильхам алиев
владимир путин
москва
баку
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БАКУ, 13 апр — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет "Искандер-М" в Карабахе, Баку послал официальное письмо в Москву по этому поводу.Ранее Азербайджан сообщал об обнаружении обломков ракет "Искандер-М", использованных, по утверждению Баку, Арменией в ходе эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года. Обломки ракет показали представители ANAMA. В агентстве заявили, что фрагменты двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта при проведении очистки территорий от мин, сейчас ведется уточнение модификации ракет, при этом не объяснили, на основании чего сделан вывод об их применении именно осенью 2020 года."Первого апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным. Обычно, как вы знаете, содержание телефонных бесед согласуется между двумя сторонами, дается совместная, согласованная информация. Но я ничего не скрываю от азербайджанского народа и считаю, что азербайджанский народ должен знать обо всем. Мы обсудили этот вопрос (с Путиным — Прим. ред.). По моему указанию Министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа", — сказал Алиев во вторник на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Дипломатической академии.При этом Алиев назвал "странными" заявления официального Еревана о ракетах."То они говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше, у нас есть достаточно информации, но мы ждем официальных разъяснений", — сказал Алиев.В ноябре 2020 года бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении, экс-глава Генштаба Мовсес Акопян заявил, что в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе был применен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", не указав, в каком направлении. Позднее Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на десять процентов" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Агентство "Арменпресс" со ссылкой на пресс-секретаря премьера Мане Геворгян сообщило, что президент России Владимир Путин и Пашинян обсудили это заявление и "в результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно".В Минобороны России, комментируя высказывания Пашиняна, сообщали, что Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны. В Минобороны также отмечали, что высказывания премьера Армении об "Искандерах" могут быть следствием введения в заблуждение.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/aliev-1599072355.html
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россия, минобороны армении, армения, искандер-м, ильхам алиев, владимир путин, москва, баку, в мире

Президент Азербайджана Алиев заявил об обсуждении с Путиным "Искандеров"

10:11 13.04.2021 (обновлено: 11:50 13.04.2021)
 
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БАКУ, 13 апр — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет "Искандер-М" в Карабахе, Баку послал официальное письмо в Москву по этому поводу.
Ранее Азербайджан сообщал об обнаружении обломков ракет "Искандер-М", использованных, по утверждению Баку, Арменией в ходе эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года. Обломки ракет показали представители ANAMA. В агентстве заявили, что фрагменты двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта при проведении очистки территорий от мин, сейчас ведется уточнение модификации ракет, при этом не объяснили, на основании чего сделан вывод об их применении именно осенью 2020 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Баку - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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"Первого апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным. Обычно, как вы знаете, содержание телефонных бесед согласуется между двумя сторонами, дается совместная, согласованная информация. Но я ничего не скрываю от азербайджанского народа и считаю, что азербайджанский народ должен знать обо всем. Мы обсудили этот вопрос (с Путиным — Прим. ред.). По моему указанию Министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа", — сказал Алиев во вторник на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Дипломатической академии.
При этом Алиев назвал "странными" заявления официального Еревана о ракетах.
"То они говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше, у нас есть достаточно информации, но мы ждем официальных разъяснений", — сказал Алиев.
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В ноябре 2020 года бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении, экс-глава Генштаба Мовсес Акопян заявил, что в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе был применен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", не указав, в каком направлении. Позднее Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на десять процентов" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Агентство "Арменпресс" со ссылкой на пресс-секретаря премьера Мане Геворгян сообщило, что президент России Владимир Путин и Пашинян обсудили это заявление и "в результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно".
В Минобороны России, комментируя высказывания Пашиняна, сообщали, что Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны. В Минобороны также отмечали, что высказывания премьера Армении об "Искандерах" могут быть следствием введения в заблуждение.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияМинобороны АрменииАрменияИскандер-МИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваБакуВ мире
 
 
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