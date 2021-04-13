https://ria.ru/20210413/baykalsk-1728129362.html
Губернатор Иркутской области заявил о риске утечки отходов БЦБК в Байкал
Губернатор Иркутской области заявил о риске утечки отходов БЦБК в Байкал
В Байкальске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы загрязнения Байкала отходами местного целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщил... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:07
2021-04-13T18:07
2021-04-13T19:15
игорь кобзев
байкал
иркутская область
байкальск
экология
происшествия
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ИРКУТСК, 13 апр — РИА Новости. В Байкальске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы загрязнения Байкала отходами местного целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Ранее сообщалось, что интенсивное таяние снега в гористой местности, где расположены отходы БЦБК, может привести к подтоплению карт-накопителей, из которых они могут попасть в озеро.По поручению главы региона полигоны с картами-накопителями проверили.Главная задача сейчас, по словам Кобзева, — снизить уровень надшламовых вод в картах. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат ввели в эксплуатацию в 1966 году. Он был градообразующим предприятием для Байкальска с населением 12 тысяч человек. Производство закрыли в 2013 году. За время работы БЦБК накопилось, по оценкам ученых, 6,5 миллиона тонн твердых и жидких отходов. Карты-накопители с отходами находятся в гористой местности вблизи Байкала, где существует угроза схода селевых потоков.
https://ria.ru/20210322/pavodok-1602323074.html
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игорь кобзев, байкал, иркутская область, байкальск, экология, происшествия
ИРКУТСК, 13 апр — РИА Новости.
В Байкальске
ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы загрязнения Байкала отходами местного целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщил
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
.
Ранее сообщалось, что интенсивное таяние снега в гористой местности, где расположены отходы БЦБК, может привести к подтоплению карт-накопителей, из которых они могут попасть в озеро.
По поручению главы региона полигоны с картами-накопителями проверили.
Главная задача сейчас, по словам Кобзева, — снизить уровень надшламовых вод в картах.
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат ввели в эксплуатацию в 1966 году. Он был градообразующим предприятием для Байкальска с населением 12 тысяч человек. Производство закрыли в 2013 году. За время работы БЦБК накопилось, по оценкам ученых, 6,5 миллиона тонн твердых и жидких отходов. Карты-накопители с отходами находятся в гористой местности вблизи Байкала, где существует угроза схода селевых потоков.