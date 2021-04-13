https://ria.ru/20210413/aliev-1728025897.html

В Азербайджане заявили об отсутствии военных планов на границе с Арменией

В Азербайджане заявили об отсутствии военных планов на границе с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не имеет военных планов на границе с Арменией. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:40

2021-04-13T10:40

2021-04-13T11:04

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москва

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

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БАКУ, 13 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не имеет военных планов на границе с Арменией."Вы спросили о том, что будет после того, как регион покинет российский миротворческий контингент. У нас есть границы с Арменией в Товузе, в Зангалане. Наши погранвойска стоят в непосредственной близости от армянской стороны. Имеются инциденты? Нет. Армянской армии нет, она деморализована, наши войска стоят в пяти метрах. Но мы не имеем никаких военных планов", - сказал Алиев на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Дипломатической академии в Баку.По его словам, вызывают вопросы и планы по модернизации армянской армии совместно с Россией."Мы доносили нашу позицию российским партнерам. Для чего это делается? Любые мысли о реванше будет жестко пресечены", - сказал президент Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210411/karabakh-1727787149.html

https://ria.ru/20210407/stabilnost-1727217448.html

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азербайджан

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