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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210413/aliev-1728025897.html
В Азербайджане заявили об отсутствии военных планов на границе с Арменией
В Азербайджане заявили об отсутствии военных планов на границе с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не имеет военных планов на границе с Арменией. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:40
2021-04-13T11:04
россия
москва
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 13 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не имеет военных планов на границе с Арменией."Вы спросили о том, что будет после того, как регион покинет российский миротворческий контингент. У нас есть границы с Арменией в Товузе, в Зангалане. Наши погранвойска стоят в непосредственной близости от армянской стороны. Имеются инциденты? Нет. Армянской армии нет, она деморализована, наши войска стоят в пяти метрах. Но мы не имеем никаких военных планов", - сказал Алиев на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Дипломатической академии в Баку.По его словам, вызывают вопросы и планы по модернизации армянской армии совместно с Россией."Мы доносили нашу позицию российским партнерам. Для чего это делается? Любые мысли о реванше будет жестко пресечены", - сказал президент Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210411/karabakh-1727787149.html
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россия, москва, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане заявили об отсутствии военных планов на границе с Арменией

10:40 13.04.2021 (обновлено: 11:04 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Читать ria.ru в
БАКУ, 13 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не имеет военных планов на границе с Арменией.
"Вы спросили о том, что будет после того, как регион покинет российский миротворческий контингент. У нас есть границы с Арменией в Товузе, в Зангалане. Наши погранвойска стоят в непосредственной близости от армянской стороны. Имеются инциденты? Нет. Армянской армии нет, она деморализована, наши войска стоят в пяти метрах. Но мы не имеем никаких военных планов", - сказал Алиев на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Дипломатической академии в Баку.
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"Мы доносили нашу позицию российским партнерам. Для чего это делается? Любые мысли о реванше будет жестко пресечены", - сказал президент Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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