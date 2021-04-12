https://ria.ru/20210412/zemfira-1727924652.html

Земфира представила саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер"

Земфира представила саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер"

Земфира представила в Сети саундтрек "Северный ветер" к одноименному фильму Ренаты Литвиновой, премьера которого состоялась в феврале этого года. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:19

2021-04-12T16:19

2021-04-12T16:19

культура

музыка

новости культуры

рената литвинова

земфира

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Земфира представила в Сети саундтрек "Северный ветер" к одноименному фильму Ренаты Литвиновой, премьера которого состоялась в феврале этого года. В сборник вошли 15 композиций, большинство из которых наполнены мистицизмом и загадочностью. Как, например, "Бенедикт", "Злой человек" или "Северная прелюдия". Но в альбоме нашлось место и лирике. "Фло", "Фанни, или "Маргарита" звучат романтично и нежно. "Это шедевр", "Завораживающая магия, а не музыка", "Восхитительно", "Невероятно! Спасибо!" — поделились впечатлением в комментариях слушатели.Этот релиз последовал за "Бордерлайном" — первым студийным альбомом Земфиры с 2013 года. Его премьера состоялась в конце февраля. В сборник вошли 12 песен, послушать или скачать которые можно на многих цифровых площадках.

https://ria.ru/20210403/zveri-1603941500.html

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2021

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музыка, новости культуры, рената литвинова, земфира