https://ria.ru/20210412/zemfira-1727924652.html
Земфира представила саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер"
Земфира представила саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер"
Земфира представила в Сети саундтрек "Северный ветер" к одноименному фильму Ренаты Литвиновой, премьера которого состоялась в феврале этого года. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:19
2021-04-12T16:19
2021-04-12T16:19
культура
музыка
новости культуры
рената литвинова
земфира
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595499043_1295:0:4936:2048_1920x0_80_0_0_dad9124a53510204067a95b52173cdf2.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Земфира представила в Сети саундтрек "Северный ветер" к одноименному фильму Ренаты Литвиновой, премьера которого состоялась в феврале этого года. В сборник вошли 15 композиций, большинство из которых наполнены мистицизмом и загадочностью. Как, например, "Бенедикт", "Злой человек" или "Северная прелюдия". Но в альбоме нашлось место и лирике. "Фло", "Фанни, или "Маргарита" звучат романтично и нежно. "Это шедевр", "Завораживающая магия, а не музыка", "Восхитительно", "Невероятно! Спасибо!" — поделились впечатлением в комментариях слушатели.Этот релиз последовал за "Бордерлайном" — первым студийным альбомом Земфиры с 2013 года. Его премьера состоялась в конце февраля. В сборник вошли 12 песен, послушать или скачать которые можно на многих цифровых площадках.
https://ria.ru/20210403/zveri-1603941500.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595499043_2008:0:4739:2048_1920x0_80_0_0_4dd2774a046fe495cec57c9f416c8836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, рената литвинова, земфира
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Земфира представила
в Сети саундтрек "Северный ветер" к одноименному фильму Ренаты Литвиновой, премьера которого состоялась в феврале этого года.
"Доступен на всех платформах", — написала певица в Instagram.
В сборник вошли 15 композиций, большинство из которых наполнены мистицизмом и загадочностью. Как, например, "Бенедикт", "Злой человек" или "Северная прелюдия". Но в альбоме нашлось место и лирике. "Фло", "Фанни, или "Маргарита" звучат романтично и нежно.
"Это шедевр", "Завораживающая магия, а не музыка", "Восхитительно", "Невероятно! Спасибо!" — поделились впечатлением в комментариях слушатели.
Этот релиз последовал за "Бордерлайном" — первым студийным альбомом Земфиры с 2013 года. Его премьера состоялась
в конце февраля. В сборник вошли 12 песен, послушать или скачать которые можно на многих цифровых площадках.