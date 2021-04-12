Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210412/zemfira-1727924652.html
Земфира представила саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер"
Земфира представила саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер"
Земфира представила в Сети саундтрек "Северный ветер" к одноименному фильму Ренаты Литвиновой, премьера которого состоялась в феврале этого года. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:19
2021-04-12T16:19
культура
музыка
новости культуры
рената литвинова
земфира
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595499043_1295:0:4936:2048_1920x0_80_0_0_dad9124a53510204067a95b52173cdf2.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Земфира представила в Сети саундтрек "Северный ветер" к одноименному фильму Ренаты Литвиновой, премьера которого состоялась в феврале этого года. В сборник вошли 15 композиций, большинство из которых наполнены мистицизмом и загадочностью. Как, например, "Бенедикт", "Злой человек" или "Северная прелюдия". Но в альбоме нашлось место и лирике. "Фло", "Фанни, или "Маргарита" звучат романтично и нежно. "Это шедевр", "Завораживающая магия, а не музыка", "Восхитительно", "Невероятно! Спасибо!" — поделились впечатлением в комментариях слушатели.Этот релиз последовал за "Бордерлайном" — первым студийным альбомом Земфиры с 2013 года. Его премьера состоялась в конце февраля. В сборник вошли 12 песен, послушать или скачать которые можно на многих цифровых площадках.
https://ria.ru/20210403/zveri-1603941500.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595499043_2008:0:4739:2048_1920x0_80_0_0_4dd2774a046fe495cec57c9f416c8836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, рената литвинова, земфира

Земфира представила саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер"

16:19 12.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Земфира представила в Сети саундтрек "Северный ветер" к одноименному фильму Ренаты Литвиновой, премьера которого состоялась в феврале этого года.

"Доступен на всех платформах", — написала певица в Instagram.

В сборник вошли 15 композиций, большинство из которых наполнены мистицизмом и загадочностью. Как, например, "Бенедикт", "Злой человек" или "Северная прелюдия". Но в альбоме нашлось место и лирике. "Фло", "Фанни, или "Маргарита" звучат романтично и нежно.
"Это шедевр", "Завораживающая магия, а не музыка", "Восхитительно", "Невероятно! Спасибо!" — поделились впечатлением в комментариях слушатели.
Этот релиз последовал за "Бордерлайном" — первым студийным альбомом Земфиры с 2013 года. Его премьера состоялась в конце февраля. В сборник вошли 12 песен, послушать или скачать которые можно на многих цифровых площадках.
Группа Звери - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 00:38Культура
Группа "Звери" презентовала мини-альбом "Очень"
 
КультураМузыкаНовости культурыРената ЛитвиноваЗемфира
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Родинки назвали предвестником смертельно опасной болезни
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
Лента новостейМолния