https://ria.ru/20210226/zemfira-1599022379.html

Земфира выпустила первый с 2013 года альбом "Бордерлайн"

Земфира выпустила первый с 2013 года альбом "Бордерлайн"

Певица Земфира в пятницу выпустила новый студийный альбом "Бордерлайн", он доступен к прослушиванию в ее официальной группе в социальной сети "ВКонтакте" и на... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T01:40

2021-02-26T01:40

2021-02-26T01:40

культура

россия

рената литвинова

земфира

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150886/85/1508868582_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_e28dcb2ff97353078c470f9477f62500.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Певица Земфира в пятницу выпустила новый студийный альбом "Бордерлайн", он доступен к прослушиванию в ее официальной группе в социальной сети "ВКонтакте" и на других платформах.Это первый альбом певицы с 2013 года. В начале февраля Земфира выпустила музыкальный клип на песню "Злой человек", которая стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Клип стал первым музыкальным видео певицы за семь лет. Девятнадцатого февраля Земфира выпустила клип на песню "Остин".Альбом состоит из 12 песен, он доступен к прослушиванию на платформах Apple Music, Spotify, "Яндекс. Музыка", YouTube Music, в социальной сети "ВКонтакте", а также в мобильном приложении BOOM.

https://ria.ru/20210206/chayf-1596134593.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рената литвинова, земфира, москва