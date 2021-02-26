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Земфира выпустила первый с 2013 года альбом "Бордерлайн"
Земфира выпустила первый с 2013 года альбом "Бордерлайн"
Певица Земфира в пятницу выпустила новый студийный альбом "Бордерлайн", он доступен к прослушиванию в ее официальной группе в социальной сети "ВКонтакте" и на... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T01:40
2021-02-26T01:40
2021-02-26T01:40
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Певица Земфира в пятницу выпустила новый студийный альбом "Бордерлайн", он доступен к прослушиванию в ее официальной группе в социальной сети "ВКонтакте" и на других платформах.Это первый альбом певицы с 2013 года. В начале февраля Земфира выпустила музыкальный клип на песню "Злой человек", которая стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Клип стал первым музыкальным видео певицы за семь лет. Девятнадцатого февраля Земфира выпустила клип на песню "Остин".Альбом состоит из 12 песен, он доступен к прослушиванию на платформах Apple Music, Spotify, "Яндекс. Музыка", YouTube Music, в социальной сети "ВКонтакте", а также в мобильном приложении BOOM.
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