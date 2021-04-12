https://ria.ru/20210412/vertolety-1727915377.html

Вертолет начал тушение пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге

Вертолет начал тушение пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге

Вертолет привлечен к тушению крупного пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге, сообщил начальник городского ГУМЧС РФ Алексей Аникин. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:18

2021-04-12T15:18

2021-04-12T16:58

пожар на "невской мануфактуре"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Вертолет привлечен к тушению крупного пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге, сообщил начальник городского ГУМЧС РФ Алексей Аникин."Привлекли авиацию… Сейчас будет работать один вертолет", - сказал он журналистам.По словам Аникина, сейчас на пожаре работают 52 единицы техники, 225 человек личного состава МЧС России, а также 31 единица техники и 200 человек личного состава от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один пожарный погиб. Площадь пожара - 4 тысячи квадратных метров. Сейчас всех пожарных вывели из здания из-за угрозы обрушения.

https://ria.ru/20210412/peterburg-1727917849.html

санкт-петербург

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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия