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https://ria.ru/20210412/peterburg-1727885589.html
На разведенном Дворцовом мосту в Петербурге показали проекцию с Гагариным
На разведенном Дворцовом мосту в Петербурге показали проекцию с Гагариным
Лазерную проекцию с портретом Юрия Гагарина показали минувшей ночью на пролете разведенного Дворцового моста в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:54
2021-04-12T14:12
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Лазерную проекцию с портретом Юрия Гагарина показали минувшей ночью на пролете разведенного Дворцового моста в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.Минувшей ночью в рамках звукового шоу "Поющие мосты" в Петербурге состоялась акция, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Жители города могли наблюдать за разводом Дворцового моста под музыку Андрея Петрова для фильма "Укрощение огня", снятого по мотивам биографии конструктора Сергея Королева.На пролет Дворцового моста была выведена лазерная проекция, рассказывающая о легендарном полете Юрия Гагарина. Зрители увидели лазерный "Восток-1" – первый космический аппарат, поднявший человека на околоземную орбиту, и портрет Гагарина, подписанный его знаменитой фразой "Поехали"."На территории Петропавловской крепости, где сейчас находится Музей космонавтики и ракетной техники, проводились испытания двигателя аппарата, на котором был совершен первый полет в космос. Ленинградские ученые, инженеры, конструкторы сыграли в развитии отечественной науки прорывную роль. Поэтому для нашего города 12 апреля – День космонавтики - всегда был на особом месте. Надеюсь, что акция "Поющие мосты" стала подарком для всех петербуржцев к 60-летию со дня первого полета в космос", - отметила заместитель председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова, слова которой приводятся в сообщении.
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60
Шагающий космонавт и взлетающая ракета: лазерное шоу на мосту в Петербурге
Лазерное шоу в честь Дня космонавтики устроили прошлой ночью в Петербурге. На разведенный Дворцовый мост спроецировали портрет Юрия Гагарина и корабль «Восток-1»
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космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), санкт-петербург, общество

На разведенном Дворцовом мосту в Петербурге показали проекцию с Гагариным

12:54 12.04.2021 (обновлено: 14:12 12.04.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Лазерную проекцию с портретом Юрия Гагарина показали минувшей ночью на пролете разведенного Дворцового моста в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.
Минувшей ночью в рамках звукового шоу "Поющие мосты" в Петербурге состоялась акция, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Жители города могли наблюдать за разводом Дворцового моста под музыку Андрея Петрова для фильма "Укрощение огня", снятого по мотивам биографии конструктора Сергея Королева.
Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева Юрию Гагарину перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 12:28Наука
В Петербурге с помощью телеграм-бота воссоздали полет Гагарина
На пролет Дворцового моста была выведена лазерная проекция, рассказывающая о легендарном полете Юрия Гагарина. Зрители увидели лазерный "Восток-1" – первый космический аппарат, поднявший человека на околоземную орбиту, и портрет Гагарина, подписанный его знаменитой фразой "Поехали".
"На территории Петропавловской крепости, где сейчас находится Музей космонавтики и ракетной техники, проводились испытания двигателя аппарата, на котором был совершен первый полет в космос. Ленинградские ученые, инженеры, конструкторы сыграли в развитии отечественной науки прорывную роль. Поэтому для нашего города 12 апреля – День космонавтики - всегда был на особом месте. Надеюсь, что акция "Поющие мосты" стала подарком для всех петербуржцев к 60-летию со дня первого полета в космос", - отметила заместитель председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова, слова которой приводятся в сообщении.
Юра, ты космос! Каким был Гагарин в жизни
© РИА Новости / Игорь Снегирев

"Да, вы сумели рассчитать свой космический корабль и орбиту, но как вы рассчитали человека? Красив, умен, мил, обаятелен, образован. Спортсмен, летчик, храбрец. Княжеская фамилия и классическая красная биография. Открытое лицо и неповторимая улыбка", — удивлялся на одной из пресс-конференций, посвященных полету Гагарина в космос, американский журналист.

Лётчик-космонавт Юрий Гагарин занимается утренней зарядкой
1 из 17

"Да, вы сумели рассчитать свой космический корабль и орбиту, но как вы рассчитали человека? Красив, умен, мил, обаятелен, образован. Спортсмен, летчик, храбрец. Княжеская фамилия и классическая красная биография. Открытое лицо и неповторимая улыбка", — удивлялся на одной из пресс-конференций, посвященных полету Гагарина в космос, американский журналист.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
© РИА Новости / Валентин Черединцев

Юрий Гагарин вспоминал, как однажды, возвращаясь из школы, они с друзьями увидели в небе два самолета, один из которых был подбит. Летчику удалось посадить аварийную машину, но на земле она переломилась. Второй пилот не бросил друга в беде, приземлился рядом... Когда через много лет летчик-испытатель слышал от инструкторов и командиров пословицу "сам погибай — товарища выручай", то уже знал, что она означает.

Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин и Владимир Комаров на охоте
2 из 17

Юрий Гагарин вспоминал, как однажды, возвращаясь из школы, они с друзьями увидели в небе два самолета, один из которых был подбит. Летчику удалось посадить аварийную машину, но на земле она переломилась. Второй пилот не бросил друга в беде, приземлился рядом... Когда через много лет летчик-испытатель слышал от инструкторов и командиров пословицу "сам погибай — товарища выручай", то уже знал, что она означает.

© РИА Новости / Валентин Черединцев
© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин

Гагарину рано пришлось узнать, что такое война и лишения. Он хотел скорее овладеть ремеслом и помогать родителям, поэтому после шестого класса поступил в ремесленное училище в Люберцах и параллельно ходил в вечернюю школу, а затем продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме. Именно в Саратове, признавался Гагарин, у него проявилась "болезнь", которой нет названия, — неудержимая тяга к небу и полетам.

Юрий Гагарин в Сочи
3 из 17

Гагарину рано пришлось узнать, что такое война и лишения. Он хотел скорее овладеть ремеслом и помогать родителям, поэтому после шестого класса поступил в ремесленное училище в Люберцах и параллельно ходил в вечернюю школу, а затем продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме. Именно в Саратове, признавался Гагарин, у него проявилась "болезнь", которой нет названия, — неудержимая тяга к небу и полетам.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Отступить, отказаться от мечты о небе Гагарин уже не мог и подал заявление в Оренбургское авиационное училище.

Юрий Гагарин - учащийся Саратовского индустриального техникума, с друзьями
4 из 17

Отступить, отказаться от мечты о небе Гагарин уже не мог и подал заявление в Оренбургское авиационное училище.

© РИА Новости
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© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин

Со своей будущей женой Валентиной Юрий познакомился, будучи курсантом. И оставил о себе не лучшее первое впечатление — "голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши". После танцев вместо прощания он сказал ей: "До следующего воскресенья! Пойдем на лыжах..." "Почему я должна с этим лысым идти на лыжах? — подумала она. — Ишь какой уверенный!"

Юрий Гагарин с супругой в Сочи
5 из 17

Со своей будущей женой Валентиной Юрий познакомился, будучи курсантом. И оставил о себе не лучшее первое впечатление — "голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши". После танцев вместо прощания он сказал ей: "До следующего воскресенья! Пойдем на лыжах..." "Почему я должна с этим лысым идти на лыжах? — подумала она. — Ишь какой уверенный!"

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Молодые поженились сразу же после окончания Гагариным авиационного училища. Вскоре Юрий отправился служить в Заполярье, в одну из авиационных частей Северного флота.

Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин в салоне автомобиля
6 из 17

Молодые поженились сразу же после окончания Гагариным авиационного училища. Вскоре Юрий отправился служить в Заполярье, в одну из авиационных частей Северного флота.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© Фото : МАММ/МДФ Яков Рюмкин

Через год к Гагарину присоединилась и его молодая супруга, получившая диплом фельдшера.

Летчик-космонавт Юрий Гагарин дома с женой Валентиной
7 из 17

Через год к Гагарину присоединилась и его молодая супруга, получившая диплом фельдшера.

© Фото : МАММ/МДФ Яков Рюмкин
© РИА Новости / Игорь Снегирев

Летчик должен быть в хорошей форме, но Гагарин занимался спортом не только поэтому. Физическую активность он любил с детства. Занимался гимнастикой, бегал кроссы, был заядлым хоккейным болельщиком, увлекался водными лыжами и, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в баскетбол.

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму. Юрий Гагарин на волейбольной площадке поселка Форос
8 из 17

Летчик должен быть в хорошей форме, но Гагарин занимался спортом не только поэтому. Физическую активность он любил с детства. Занимался гимнастикой, бегал кроссы, был заядлым хоккейным болельщиком, увлекался водными лыжами и, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в баскетбол.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
© РИА Новости

Хорошая координация движений, умение трезво оценивать ситуацию и способность просчитывать действия наперед — все это очень пригодилось Гагарину, когда из летчиков-истребителей набирали отряд будущих космонавтов.

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин катается на водных лыжах во время отдыха в Крыму
9 из 17

Хорошая координация движений, умение трезво оценивать ситуацию и способность просчитывать действия наперед — все это очень пригодилось Гагарину, когда из летчиков-истребителей набирали отряд будущих космонавтов.

© РИА Новости
© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин

С Гагариным попали в яблочко, здесь сошлось все: физическая форма, профессионализм и медийный облик. Неподражаемая улыбка космонавта стала одним из самых узнаваемых брендов ХХ века.

Юрий Гагарин в Сочи
10 из 17

С Гагариным попали в яблочко, здесь сошлось все: физическая форма, профессионализм и медийный облик. Неподражаемая улыбка космонавта стала одним из самых узнаваемых брендов ХХ века.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Игорь Снегирев

Но пока Юрий еще не знает, что ему предстоит, и ведет обычную жизнь, ходит на любимую рыбалку. По воспоминаниям друзей, Гагарин "классно коптил рыбу".

Летчик-космонавт Юрий Гагарин с товарищами на рыбалке на реке Угре в окрестностях Гжатска
11 из 17

Но пока Юрий еще не знает, что ему предстоит, и ведет обычную жизнь, ходит на любимую рыбалку. По воспоминаниям друзей, Гагарин "классно коптил рыбу".

© РИА Новости / Игорь Снегирев
© РИА Новости / Александр Моклецов

Увлекался Гагарин и киносъемкой.

Летчик-космонавт Юрий Гагарин c кинокамерой в зимнем лесу
12 из 17

Увлекался Гагарин и киносъемкой.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© Фото : МАММ/МДФ Всеволод Тарасевич

Обожал бильярд и хорошо в него играл.

Юрий Гагарин играет в бильярд
13 из 17

Обожал бильярд и хорошо в него играл.

© Фото : МАММ/МДФ Всеволод Тарасевич
© РИА Новости / Александр Моклецов

Особое место в жизни Гагарина занимала семья, все свободное время космонавт стремился проводить с дочками Леной и Галей.

Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин с дочерьми Леной и Галей у себя дома
14 из 17

Особое место в жизни Гагарина занимала семья, все свободное время космонавт стремился проводить с дочками Леной и Галей.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин

Юрий Гагарин с товарищем.

Юрий Гагарин с товарищем
15 из 17

Юрий Гагарин с товарищем.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Исаак Тункель

Полет в космос сделал 27-летнего Гагарина одним из самых знаменитых людей в истории. Новость о том, что человек впервые преодолел земное притяжение, вызвала огромный ажиотаж в мире. Гагарина приглашали в разные города и страны, все мечтали увидеть его, почувствовать сопричастность к великому событию.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин на встрече с пионерами во Всесоюзном пионерском лагере Артек. Принятие героя-космонавта в почетные пионеры Артека
16 из 17

Полет в космос сделал 27-летнего Гагарина одним из самых знаменитых людей в истории. Новость о том, что человек впервые преодолел земное притяжение, вызвала огромный ажиотаж в мире. Гагарина приглашали в разные города и страны, все мечтали увидеть его, почувствовать сопричастность к великому событию.

© РИА Новости / Исаак Тункель
© РИА Новости / Игорь Снегирев

И хотя после 12 апреля 1961 года жизнь космонавта сильно изменилась, он оставался обыкновенным человеком, со всеми своими привязанностями и даже слабостями.

На фото: Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).
17 из 17

И хотя после 12 апреля 1961 года жизнь космонавта сильно изменилась, он оставался обыкновенным человеком, со всеми своими привязанностями и даже слабостями.

На фото: Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).

© РИА Новости / Игорь Снегирев
1 из 17

"Да, вы сумели рассчитать свой космический корабль и орбиту, но как вы рассчитали человека? Красив, умен, мил, обаятелен, образован. Спортсмен, летчик, храбрец. Княжеская фамилия и классическая красная биография. Открытое лицо и неповторимая улыбка", — удивлялся на одной из пресс-конференций, посвященных полету Гагарина в космос, американский журналист.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
2 из 17

Юрий Гагарин вспоминал, как однажды, возвращаясь из школы, они с друзьями увидели в небе два самолета, один из которых был подбит. Летчику удалось посадить аварийную машину, но на земле она переломилась. Второй пилот не бросил друга в беде, приземлился рядом... Когда через много лет летчик-испытатель слышал от инструкторов и командиров пословицу "сам погибай — товарища выручай", то уже знал, что она означает.

© РИА Новости / Валентин Черединцев
3 из 17

Гагарину рано пришлось узнать, что такое война и лишения. Он хотел скорее овладеть ремеслом и помогать родителям, поэтому после шестого класса поступил в ремесленное училище в Люберцах и параллельно ходил в вечернюю школу, а затем продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме. Именно в Саратове, признавался Гагарин, у него проявилась "болезнь", которой нет названия, — неудержимая тяга к небу и полетам.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
4 из 17

Отступить, отказаться от мечты о небе Гагарин уже не мог и подал заявление в Оренбургское авиационное училище.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 17

Со своей будущей женой Валентиной Юрий познакомился, будучи курсантом. И оставил о себе не лучшее первое впечатление — "голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши". После танцев вместо прощания он сказал ей: "До следующего воскресенья! Пойдем на лыжах..." "Почему я должна с этим лысым идти на лыжах? — подумала она. — Ишь какой уверенный!"

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
6 из 17

Молодые поженились сразу же после окончания Гагариным авиационного училища. Вскоре Юрий отправился служить в Заполярье, в одну из авиационных частей Северного флота.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
7 из 17

Через год к Гагарину присоединилась и его молодая супруга, получившая диплом фельдшера.

© Фото : МАММ/МДФ Яков Рюмкин
8 из 17

Летчик должен быть в хорошей форме, но Гагарин занимался спортом не только поэтому. Физическую активность он любил с детства. Занимался гимнастикой, бегал кроссы, был заядлым хоккейным болельщиком, увлекался водными лыжами и, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в баскетбол.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
9 из 17

Хорошая координация движений, умение трезво оценивать ситуацию и способность просчитывать действия наперед — все это очень пригодилось Гагарину, когда из летчиков-истребителей набирали отряд будущих космонавтов.

© РИА Новости
10 из 17

С Гагариным попали в яблочко, здесь сошлось все: физическая форма, профессионализм и медийный облик. Неподражаемая улыбка космонавта стала одним из самых узнаваемых брендов ХХ века.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
11 из 17

Но пока Юрий еще не знает, что ему предстоит, и ведет обычную жизнь, ходит на любимую рыбалку. По воспоминаниям друзей, Гагарин "классно коптил рыбу".

© РИА Новости / Игорь Снегирев
12 из 17

Увлекался Гагарин и киносъемкой.

© РИА Новости / Александр Моклецов
13 из 17

Обожал бильярд и хорошо в него играл.

© Фото : МАММ/МДФ Всеволод Тарасевич
14 из 17

Особое место в жизни Гагарина занимала семья, все свободное время космонавт стремился проводить с дочками Леной и Галей.

© РИА Новости / Александр Моклецов
15 из 17

Юрий Гагарин с товарищем.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
16 из 17

Полет в космос сделал 27-летнего Гагарина одним из самых знаменитых людей в истории. Новость о том, что человек впервые преодолел земное притяжение, вызвала огромный ажиотаж в мире. Гагарина приглашали в разные города и страны, все мечтали увидеть его, почувствовать сопричастность к великому событию.

© РИА Новости / Исаак Тункель
17 из 17

И хотя после 12 апреля 1961 года жизнь космонавта сильно изменилась, он оставался обыкновенным человеком, со всеми своими привязанностями и даже слабостями.

На фото: Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).

© РИА Новости / Игорь Снегирев
 
Космос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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