https://ria.ru/20210412/gagarin-1604332352.html

Юра, ты космос! Каким был Гагарин в жизни

Юра, ты космос! Каким был Гагарин в жизни

Он стал легендой еще при жизни, его боготворили, его именем называли детей и улицы, а сам он всегда оставался простым и открытым человеком, который с честью... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:00

2021-04-12T11:00

2021-04-12T15:42

валентина гагарина

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

фото

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Он стал легендой еще при жизни, его боготворили, его именем называли детей и улицы, а сам он всегда оставался простым и открытым человеком, который с честью прошел испытание не только неземными перегрузками, но и огромной славой. "Земной" Юрий Гагарин — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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