https://ria.ru/20210412/kosmos-1727900584.html

Ковальчук: атомно-космический проект СССР обеспечил суверенитет России

Ковальчук: атомно-космический проект СССР обеспечил суверенитет России

Реализация единого советского атомно-космического проекта позволяет России и по сей день обладать суверенитетом и быть одной из самых высокотехнологичных держав РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T14:15

2021-04-12T14:15

2021-04-12T14:15

наука

россия

космос - риа наука

курчатовский институт

михаил ковальчук

юрий гагарин (космонавт)

ссср

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Реализация единого советского атомно-космического проекта позволяет России и по сей день обладать суверенитетом и быть одной из самых высокотехнологичных держав в мире, заявил РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Двенадцатого апреля 1943 года под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова была создана лаборатория №2 Академии наук СССР (сейчас - Курчатовский институт). Спустя 18 лет, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос."Мы с вами должны понимать, что если бы атомно-космический проект не был реализован, у нас бы с вами не было сегодняшней страны. Россия существует потому, что в 1943 году в тяжелейшие годы войны была создана Лаборатория №2, сейчас Курчатовский институт, а затем был реализован космический проект. Поэтому Россия суверенна и является одной из самых высокотехнологичных держав в мире", - сказал Ковальчук. "Но реализация атомного проекта – это создание ядерного оружия, а потом атомных подводных лодок. А создание баллистических ракет, несущих ядерный заряд, это и было созданием атомно-космической отрасли", - отметил он.По словам Ковальчука, выглядит знаменательным то, что и научный руководитель советского атомного проекта Игорь Васильевич Курчатов, и главный конструктор ракетной техники Сергей Павлович Королев родились в один день, 12 января, хотя и в разные годы."Но и их дела реализовались 12 апреля. В 1943 году была образована Лаборатория №2, а в 1961 году состоялся полет первого человека в космос. То есть с момента рождения этих людей было предопределено, что результаты их труда будут сплетены воедино", - отметил Ковальчук.Атомно-космический проект нельзя разделить, подчеркнул он.Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория. Со дня основания в Курчатовском институте применяется междисциплинарный подход, нацеленный на полный цикл: от фундаментальных исследований до конечных технологий.

https://ria.ru/20210412/mishustin-1727894978.html

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727749469.html

россия

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россия, космос - риа наука, курчатовский институт, михаил ковальчук, юрий гагарин (космонавт), ссср