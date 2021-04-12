Ковальчук: атомно-космический проект СССР обеспечил суверенитет России
"Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты…" — обращается старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин к провожающим.
"Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты…" — обращается старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин к провожающим.
О том, что космический корабль "Восток-1" утром 12 апреля 1961 года отправится в космос, знали лишь руководители страны и те, кто готовил первый пилотируемый орбитальный полет.
О том, что космический корабль "Восток-1" утром 12 апреля 1961 года отправится в космос, знали лишь руководители страны и те, кто готовил первый пилотируемый орбитальный полет.
287-тонная ракета-носитель установлена в громадной шахте на первой стартовой площадке испытательного полигона Байконур, который позже станет космодромом.
287-тонная ракета-носитель установлена в громадной шахте на первой стартовой площадке испытательного полигона Байконур, который позже станет космодромом.
Рядом останавливается автобус, в котором сидит одетый в скафандр и гермошлем Гагарин. Лифт поднимает космонавта к кораблю на самом верху почти 39-метровой ракеты-носителя.
Рядом останавливается автобус, в котором сидит одетый в скафандр и гермошлем Гагарин. Лифт поднимает космонавта к кораблю на самом верху почти 39-метровой ракеты-носителя.
Атмосфера в Центре управления полетами накалена. Нервы у всех на пределе. Особенно нервничает главный конструктор "Востока" Сергей Королев: руки дрожат, голос срывается, лицо меняется до неузнаваемости. Лишь через полвека после исторического полета об этом рассказал летчик и генерал Николай Каманин.
Атмосфера в Центре управления полетами накалена. Нервы у всех на пределе. Особенно нервничает главный конструктор "Востока" Сергей Королев: руки дрожат, голос срывается, лицо меняется до неузнаваемости. Лишь через полвека после исторического полета об этом рассказал летчик и генерал Николай Каманин.
В 9:07 по московскому времени Гагарин произносит фразу, вошедшую в историю: "Поехали!". В тот же момент "Восток" стартовал c Байконура. Космонавт перенес ужасную тряску, шум и перегрузки. Но в целом первый этап полета прошел нормально, и Юрию не пришлось вскрывать секретный пакет с шифром на ручное управление кораблем — на случай, если откажет автоматика.
В 9:07 по московскому времени Гагарин произносит фразу, вошедшую в историю: "Поехали!". В тот же момент "Восток" стартовал c Байконура. Космонавт перенес ужасную тряску, шум и перегрузки. Но в целом первый этап полета прошел нормально, и Юрию не пришлось вскрывать секретный пакет с шифром на ручное управление кораблем — на случай, если откажет автоматика.
Шифр космонавту заранее не сказали, так как психологи и врачи в то время считали, что человек, увидевший свою планету со стороны, может сойти с ума и попытается управлять полетом. Секретный конверт был "страховкой от безумия". Но Гагарин и не думал паниковать. "Чувство невесомости интересно, — сообщал он в ЦУП.— Все плавает. Плавает все! Красота. Интересно".
Шифр космонавту заранее не сказали, так как психологи и врачи в то время считали, что человек, увидевший свою планету со стороны, может сойти с ума и попытается управлять полетом. Секретный конверт был "страховкой от безумия". Но Гагарин и не думал паниковать. "Чувство невесомости интересно, — сообщал он в ЦУП.— Все плавает. Плавает все! Красота. Интересно".
Легендарный запуск мог закончиться совсем не триумфально: во время полета Гагарина было зафиксировано более десятка нештатных ситуаций. Об этом через много лет после исторического полета рассказал патриарх отечественной космонавтики академик Борис Черток.
Легендарный запуск мог закончиться совсем не триумфально: во время полета Гагарина было зафиксировано более десятка нештатных ситуаций. Об этом через много лет после исторического полета рассказал патриарх отечественной космонавтики академик Борис Черток.
Садился Гагарин не на одном парашюте, как было предусмотрено, а на двух: запасной самопроизвольно выпал из ранца и раскрылся во время спуска. Кстати, посадка могла произойти не на сушу, а в Волгу: выйти на нужную траекторию снижения помог только сброс 30-килограммового "неприкосновенного запаса".
Садился Гагарин не на одном парашюте, как было предусмотрено, а на двух: запасной самопроизвольно выпал из ранца и раскрылся во время спуска. Кстати, посадка могла произойти не на сушу, а в Волгу: выйти на нужную траекторию снижения помог только сброс 30-килограммового "неприкосновенного запаса".
Полет, длившийся 108 минут, навсегда изменил жизнь Юрия Гагарина. Его выпускала на орбиту вся страна, а встретила вся Земля. Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самым цитируемым в мире.
Полет, длившийся 108 минут, навсегда изменил жизнь Юрия Гагарина. Его выпускала на орбиту вся страна, а встретила вся Земля. Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самым цитируемым в мире.
Летчик истребительного авиационного полка в одночасье превратился в самого знаменитого человека на свете, визитную карточку цивилизации и всеобщего кумира.
Летчик истребительного авиационного полка в одночасье превратился в самого знаменитого человека на свете, визитную карточку цивилизации и всеобщего кумира.
Гагарина практически сразу же произвели в майоры и прямиком отправили в Кремль.
Гагарина практически сразу же произвели в майоры и прямиком отправили в Кремль.
Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1".
Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1".
Гордость переполняла людей, каждый чувствовал сопричастность к этому великому событию. Для советских людей это была, наверное, первая всеобщая послевоенная радость. В том же году день полета в космос объявили праздником — Днем космонавтики.
Гордость переполняла людей, каждый чувствовал сопричастность к этому великому событию. Для советских людей это была, наверное, первая всеобщая послевоенная радость. В том же году день полета в космос объявили праздником — Днем космонавтики.
То, что последовало за полетом Гагарина, можно назвать только словом "взрыв" — взрыв ликования.
То, что последовало за полетом Гагарина, можно назвать только словом "взрыв" — взрыв ликования.
Сотни людей выходили на улицы, обнимали друг друга и кричали "ура". Над Москвой летали вертолеты и разбрасывали листовки с портретом и биографией первого космонавта Земли.
Сотни людей выходили на улицы, обнимали друг друга и кричали "ура". Над Москвой летали вертолеты и разбрасывали листовки с портретом и биографией первого космонавта Земли.
Очень скоро слава Юрия Гагарина вышла за советские границы. Не прошло и месяца с момента полета, как его отправили в первую зарубежную поездку
Очень скоро слава Юрия Гагарина вышла за советские границы. Не прошло и месяца с момента полета, как его отправили в первую зарубежную поездку
Затем космонавт совершил большое путешествие по планете, объехав почти весь мир, собирая урожай восторгов и поклонения.
Затем космонавт совершил большое путешествие по планете, объехав почти весь мир, собирая урожай восторгов и поклонения.
На Кубу Юрия Гагарина лично пригласил лидер страны Фидель Кастро.
Он побывал в Болгарии, Чехословакии, Британии, Италии, Германии, Канаде, Бразилии, Венгрии, Франции, Исландии и Финляндии.
Он побывал в Болгарии, Чехословакии, Британии, Италии, Германии, Канаде, Бразилии, Венгрии, Франции, Исландии и Финляндии.
В ноябре 1961 года он ездил в Индию и Афганистан, а феврале 1962-го посетил страны Африки.
В ноябре 1961 года он ездил в Индию и Афганистан, а феврале 1962-го посетил страны Африки.
В разгар холодной войны и гонки вооружений Гагарин стал "мягкой силой", которая изменила отношение многих людей на Западе к СССР.
В разгар холодной войны и гонки вооружений Гагарин стал "мягкой силой", которая изменила отношение многих людей на Западе к СССР.
"Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты…" — обращается старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин к провожающим.
О том, что космический корабль "Восток-1" утром 12 апреля 1961 года отправится в космос, знали лишь руководители страны и те, кто готовил первый пилотируемый орбитальный полет.
287-тонная ракета-носитель установлена в громадной шахте на первой стартовой площадке испытательного полигона Байконур, который позже станет космодромом.
Рядом останавливается автобус, в котором сидит одетый в скафандр и гермошлем Гагарин. Лифт поднимает космонавта к кораблю на самом верху почти 39-метровой ракеты-носителя.
Атмосфера в Центре управления полетами накалена. Нервы у всех на пределе. Особенно нервничает главный конструктор "Востока" Сергей Королев: руки дрожат, голос срывается, лицо меняется до неузнаваемости. Лишь через полвека после исторического полета об этом рассказал летчик и генерал Николай Каманин.
В 9:07 по московскому времени Гагарин произносит фразу, вошедшую в историю: "Поехали!". В тот же момент "Восток" стартовал c Байконура. Космонавт перенес ужасную тряску, шум и перегрузки. Но в целом первый этап полета прошел нормально, и Юрию не пришлось вскрывать секретный пакет с шифром на ручное управление кораблем — на случай, если откажет автоматика.
Шифр космонавту заранее не сказали, так как психологи и врачи в то время считали, что человек, увидевший свою планету со стороны, может сойти с ума и попытается управлять полетом. Секретный конверт был "страховкой от безумия". Но Гагарин и не думал паниковать. "Чувство невесомости интересно, — сообщал он в ЦУП.— Все плавает. Плавает все! Красота. Интересно".
Легендарный запуск мог закончиться совсем не триумфально: во время полета Гагарина было зафиксировано более десятка нештатных ситуаций. Об этом через много лет после исторического полета рассказал патриарх отечественной космонавтики академик Борис Черток.
Садился Гагарин не на одном парашюте, как было предусмотрено, а на двух: запасной самопроизвольно выпал из ранца и раскрылся во время спуска. Кстати, посадка могла произойти не на сушу, а в Волгу: выйти на нужную траекторию снижения помог только сброс 30-килограммового "неприкосновенного запаса".
Полет, длившийся 108 минут, навсегда изменил жизнь Юрия Гагарина. Его выпускала на орбиту вся страна, а встретила вся Земля. Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самым цитируемым в мире.
Летчик истребительного авиационного полка в одночасье превратился в самого знаменитого человека на свете, визитную карточку цивилизации и всеобщего кумира.
Гагарина практически сразу же произвели в майоры и прямиком отправили в Кремль.
Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1".
Гордость переполняла людей, каждый чувствовал сопричастность к этому великому событию. Для советских людей это была, наверное, первая всеобщая послевоенная радость. В том же году день полета в космос объявили праздником — Днем космонавтики.
То, что последовало за полетом Гагарина, можно назвать только словом "взрыв" — взрыв ликования.
Сотни людей выходили на улицы, обнимали друг друга и кричали "ура". Над Москвой летали вертолеты и разбрасывали листовки с портретом и биографией первого космонавта Земли.
Очень скоро слава Юрия Гагарина вышла за советские границы. Не прошло и месяца с момента полета, как его отправили в первую зарубежную поездку
Затем космонавт совершил большое путешествие по планете, объехав почти весь мир, собирая урожай восторгов и поклонения.
На Кубу Юрия Гагарина лично пригласил лидер страны Фидель Кастро.
Он побывал в Болгарии, Чехословакии, Британии, Италии, Германии, Канаде, Бразилии, Венгрии, Франции, Исландии и Финляндии.
В ноябре 1961 года он ездил в Индию и Афганистан, а феврале 1962-го посетил страны Африки.
В разгар холодной войны и гонки вооружений Гагарин стал "мягкой силой", которая изменила отношение многих людей на Западе к СССР.