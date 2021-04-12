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Наука
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727900584.html
Ковальчук: атомно-космический проект СССР обеспечил суверенитет России
Ковальчук: атомно-космический проект СССР обеспечил суверенитет России
Реализация единого советского атомно-космического проекта позволяет России и по сей день обладать суверенитетом и быть одной из самых высокотехнологичных держав РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:15
2021-04-12T14:15
наука
россия
космос - риа наука
курчатовский институт
михаил ковальчук
юрий гагарин (космонавт)
ссср
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Реализация единого советского атомно-космического проекта позволяет России и по сей день обладать суверенитетом и быть одной из самых высокотехнологичных держав в мире, заявил РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Двенадцатого апреля 1943 года под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова была создана лаборатория №2 Академии наук СССР (сейчас - Курчатовский институт). Спустя 18 лет, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос."Мы с вами должны понимать, что если бы атомно-космический проект не был реализован, у нас бы с вами не было сегодняшней страны. Россия существует потому, что в 1943 году в тяжелейшие годы войны была создана Лаборатория №2, сейчас Курчатовский институт, а затем был реализован космический проект. Поэтому Россия суверенна и является одной из самых высокотехнологичных держав в мире", - сказал Ковальчук. "Но реализация атомного проекта – это создание ядерного оружия, а потом атомных подводных лодок. А создание баллистических ракет, несущих ядерный заряд, это и было созданием атомно-космической отрасли", - отметил он.По словам Ковальчука, выглядит знаменательным то, что и научный руководитель советского атомного проекта Игорь Васильевич Курчатов, и главный конструктор ракетной техники Сергей Павлович Королев родились в один день, 12 января, хотя и в разные годы."Но и их дела реализовались 12 апреля. В 1943 году была образована Лаборатория №2, а в 1961 году состоялся полет первого человека в космос. То есть с момента рождения этих людей было предопределено, что результаты их труда будут сплетены воедино", - отметил Ковальчук.Атомно-космический проект нельзя разделить, подчеркнул он.Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория. Со дня основания в Курчатовском институте применяется междисциплинарный подход, нацеленный на полный цикл: от фундаментальных исследований до конечных технологий.
https://ria.ru/20210412/mishustin-1727894978.html
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россия, космос - риа наука, курчатовский институт, михаил ковальчук, юрий гагарин (космонавт), ссср

Ковальчук: атомно-космический проект СССР обеспечил суверенитет России

14:15 12.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Реализация единого советского атомно-космического проекта позволяет России и по сей день обладать суверенитетом и быть одной из самых высокотехнологичных держав в мире, заявил РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Двенадцатого апреля 1943 года под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова была создана лаборатория №2 Академии наук СССР (сейчас - Курчатовский институт). Спустя 18 лет, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос.
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Мишустин рассказал о задачах ракетно-космической отрасли
"Мы с вами должны понимать, что если бы атомно-космический проект не был реализован, у нас бы с вами не было сегодняшней страны. Россия существует потому, что в 1943 году в тяжелейшие годы войны была создана Лаборатория №2, сейчас Курчатовский институт, а затем был реализован космический проект. Поэтому Россия суверенна и является одной из самых высокотехнологичных держав в мире", - сказал Ковальчук. "Но реализация атомного проекта – это создание ядерного оружия, а потом атомных подводных лодок. А создание баллистических ракет, несущих ядерный заряд, это и было созданием атомно-космической отрасли", - отметил он.
По словам Ковальчука, выглядит знаменательным то, что и научный руководитель советского атомного проекта Игорь Васильевич Курчатов, и главный конструктор ракетной техники Сергей Павлович Королев родились в один день, 12 января, хотя и в разные годы.
"Но и их дела реализовались 12 апреля. В 1943 году была образована Лаборатория №2, а в 1961 году состоялся полет первого человека в космос. То есть с момента рождения этих людей было предопределено, что результаты их труда будут сплетены воедино", - отметил Ковальчук.
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Атомно-космический проект нельзя разделить, подчеркнул он.
"Атомный проект создал базу для космического проекта. И там и там базой были сложные расчеты - нейтронно-физических параметров ядерных реакторов и траекторий полетов. И там и там успех зависел и от создания материалов, способных работать в экстремальных условиях – в сверхвысоком вакууме, крайне низких температурах, очень больших уровнях радиации", - отметил президент Курчатовского института. "И вот эта материаловедческая база, заложенная Курчатовым при создании атомного проекта, послужила тому, чтобы на ее основе дальше мог развиваться космический проект", - добавил Ковальчук.
Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.
Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория. Со дня основания в Курчатовском институте применяется междисциплинарный подход, нацеленный на полный цикл: от фундаментальных исследований до конечных технологий.
Один за всех. К 60-летию героического полета Гагарина
© AP Photo

"Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты…" — обращается старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин к провожающим.

Первый советский космонавт Юрий Гагарин бежит во время испытаний в Звездном городке, Россия, ноябрь 1959 года
1 из 23

"Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты…" — обращается старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин к провожающим.

© AP Photo
© РИА Новости / Александр Моклецов

О том, что космический корабль "Восток-1" утром 12 апреля 1961 года отправится в космос, знали лишь руководители страны и те, кто готовил первый пилотируемый орбитальный полет.

Лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин во время спортивной подготовки в спортзале Звёздного городка
2 из 23

О том, что космический корабль "Восток-1" утром 12 апреля 1961 года отправится в космос, знали лишь руководители страны и те, кто готовил первый пилотируемый орбитальный полет.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости

287-тонная ракета-носитель установлена в громадной шахте на первой стартовой площадке испытательного полигона Байконур, который позже станет космодромом.

Кадр из кинофильма Первый рейс к звездам. Монтаж космического корабля Восток
3 из 23

287-тонная ракета-носитель установлена в громадной шахте на первой стартовой площадке испытательного полигона Байконур, который позже станет космодромом.

© РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Свердлов

Рядом останавливается автобус, в котором сидит одетый в скафандр и гермошлем Гагарин. Лифт поднимает космонавта к кораблю на самом верху почти 39-метровой ракеты-носителя.

Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева Юрию Гагарину перед стартом
4 из 23

Рядом останавливается автобус, в котором сидит одетый в скафандр и гермошлем Гагарин. Лифт поднимает космонавта к кораблю на самом верху почти 39-метровой ракеты-носителя.

© РИА Новости / Алексей Свердлов
© РИА Новости

Атмосфера в Центре управления полетами накалена. Нервы у всех на пределе. Особенно нервничает главный конструктор "Востока" Сергей Королев: руки дрожат, голос срывается, лицо меняется до неузнаваемости. Лишь через полвека после исторического полета об этом рассказал летчик и генерал Николай Каманин.

Научные сотрудники в здании первого Центра управления полетом в Московской области 12 апреля 1961 года рассчитывают траекторию полета Юрия Гагарина. Кадр из документального фильма Первый рейс к звёздам
5 из 23

Атмосфера в Центре управления полетами накалена. Нервы у всех на пределе. Особенно нервничает главный конструктор "Востока" Сергей Королев: руки дрожат, голос срывается, лицо меняется до неузнаваемости. Лишь через полвека после исторического полета об этом рассказал летчик и генерал Николай Каманин.

© РИА Новости
© AFP 2021

В 9:07 по московскому времени Гагарин произносит фразу, вошедшую в историю: "Поехали!". В тот же момент "Восток" стартовал c Байконура. Космонавт перенес ужасную тряску, шум и перегрузки. Но в целом первый этап полета прошел нормально, и Юрию не пришлось вскрывать секретный пакет с шифром на ручное управление кораблем — на случай, если откажет автоматика.

Космический корабль Восток-1 стартует с космодрома Байконур
6 из 23

В 9:07 по московскому времени Гагарин произносит фразу, вошедшую в историю: "Поехали!". В тот же момент "Восток" стартовал c Байконура. Космонавт перенес ужасную тряску, шум и перегрузки. Но в целом первый этап полета прошел нормально, и Юрию не пришлось вскрывать секретный пакет с шифром на ручное управление кораблем — на случай, если откажет автоматика.

© AFP 2021
© РИА Новости

Шифр космонавту заранее не сказали, так как психологи и врачи в то время считали, что человек, увидевший свою планету со стороны, может сойти с ума и попытается управлять полетом. Секретный конверт был "страховкой от безумия". Но Гагарин и не думал паниковать. "Чувство невесомости интересно, — сообщал он в ЦУП.— Все плавает. Плавает все! Красота. Интересно".

Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом
7 из 23

Шифр космонавту заранее не сказали, так как психологи и врачи в то время считали, что человек, увидевший свою планету со стороны, может сойти с ума и попытается управлять полетом. Секретный конверт был "страховкой от безумия". Но Гагарин и не думал паниковать. "Чувство невесомости интересно, — сообщал он в ЦУП.— Все плавает. Плавает все! Красота. Интересно".

© РИА Новости
© РИА Новости / Анатолий Морозов

Легендарный запуск мог закончиться совсем не триумфально: во время полета Гагарина было зафиксировано более десятка нештатных ситуаций. Об этом через много лет после исторического полета рассказал патриарх отечественной космонавтики академик Борис Черток.

Рабочие совхоза Заокский слушают сообщение по радиоприемнику о полете космического корабля Восток-1 с космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту
8 из 23

Легендарный запуск мог закончиться совсем не триумфально: во время полета Гагарина было зафиксировано более десятка нештатных ситуаций. Об этом через много лет после исторического полета рассказал патриарх отечественной космонавтики академик Борис Черток.

© РИА Новости / Анатолий Морозов
© AFP 2021

Садился Гагарин не на одном парашюте, как было предусмотрено, а на двух: запасной самопроизвольно выпал из ранца и раскрылся во время спуска. Кстати, посадка могла произойти не на сушу, а в Волгу: выйти на нужную траекторию снижения помог только сброс 30-килограммового "неприкосновенного запаса".

Спускаемый аппарат космического корабля Восток с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка Саратовской области
9 из 23

Садился Гагарин не на одном парашюте, как было предусмотрено, а на двух: запасной самопроизвольно выпал из ранца и раскрылся во время спуска. Кстати, посадка могла произойти не на сушу, а в Волгу: выйти на нужную траекторию снижения помог только сброс 30-килограммового "неприкосновенного запаса".

© AFP 2021
© РИА Новости / Александр Сергеев

Полет, длившийся 108 минут, навсегда изменил жизнь Юрия Гагарина. Его выпускала на орбиту вся страна, а встретила вся Земля. Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самым цитируемым в мире.

Первый в мире космонавт Земли Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля Восток-1
10 из 23

Полет, длившийся 108 минут, навсегда изменил жизнь Юрия Гагарина. Его выпускала на орбиту вся страна, а встретила вся Земля. Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самым цитируемым в мире.

© РИА Новости / Александр Сергеев
© AFP 2021 / TASS

Летчик истребительного авиационного полка в одночасье превратился в самого знаменитого человека на свете, визитную карточку цивилизации и всеобщего кумира.

Люди собираются на Красной площади 14 апреля 1961 года, чтобы отпраздновать полет советского космонавта Юрия Гагарина
11 из 23

Летчик истребительного авиационного полка в одночасье превратился в самого знаменитого человека на свете, визитную карточку цивилизации и всеобщего кумира.

© AFP 2021 / TASS
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Гагарина практически сразу же произвели в майоры и прямиком отправили в Кремль.

Торжественная встреча первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина после успешного завершения полета человека в космос. Демонстрация трудящихся на Красной площади в Москве
12 из 23

Гагарина практически сразу же произвели в майоры и прямиком отправили в Кремль.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости

Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1".

Первый секретарь ЦК КПСС Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле Восток-1
13 из 23

Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1".

© РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Озерский

Гордость переполняла людей, каждый чувствовал сопричастность к этому великому событию. Для советских людей это была, наверное, первая всеобщая послевоенная радость. В том же году день полета в космос объявили праздником — Днем космонавтики.

Студенты медицинского института в районе Манежной площади во время стихийной демонстрации в честь полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина в космос
14 из 23

Гордость переполняла людей, каждый чувствовал сопричастность к этому великому событию. Для советских людей это была, наверное, первая всеобщая послевоенная радость. В том же году день полета в космос объявили праздником — Днем космонавтики.

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

То, что последовало за полетом Гагарина, можно назвать только словом "взрыв" — взрыв ликования.

Встреча летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на родине в Гжатске
15 из 23

То, что последовало за полетом Гагарина, можно назвать только словом "взрыв" — взрыв ликования.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© AP Photo / Anonymous

Сотни людей выходили на улицы, обнимали друг друга и кричали "ура". Над Москвой летали вертолеты и разбрасывали листовки с портретом и биографией первого космонавта Земли.

Люди залезают на ворота у советского посольства в Лондоне, 11 июля 1961 года, чтобы лучше разглядеть российского космонавта Юрия Гагарина, который стоит в открытом Rolls-Royce. Он приехал в Лондон на советскую выставку
16 из 23

Сотни людей выходили на улицы, обнимали друг друга и кричали "ура". Над Москвой летали вертолеты и разбрасывали листовки с портретом и биографией первого космонавта Земли.

© AP Photo / Anonymous
© РИА Новости

Очень скоро слава Юрия Гагарина вышла за советские границы. Не прошло и месяца с момента полета, как его отправили в первую зарубежную поездку

Юрий Гагарин во время встречи с советскими моделями в Лондоне
17 из 23

Очень скоро слава Юрия Гагарина вышла за советские границы. Не прошло и месяца с момента полета, как его отправили в первую зарубежную поездку

© РИА Новости
© РИА Новости / Павел Барашев

Затем космонавт совершил большое путешествие по планете, объехав почти весь мир, собирая урожай восторгов и поклонения.

Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина в Бразилию в рамках своего турне по Америке. Жители Сан-Паулу с утра до ночи дежурят у гостиницы, где остановился первый космонавт Земли Юрий Гагарин
18 из 23

Затем космонавт совершил большое путешествие по планете, объехав почти весь мир, собирая урожай восторгов и поклонения.

© РИА Новости / Павел Барашев
© РИА Новости / Павел Барашев

На Кубу Юрия Гагарина лично пригласил лидер страны Фидель Кастро.

Пребывание летчика-космонавта СССР Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на Кубе по личному приглашению Председателя Совета министров Республики Куба Фиделя Кастро
19 из 23

На Кубу Юрия Гагарина лично пригласил лидер страны Фидель Кастро.

© РИА Новости / Павел Барашев
© AP Photo / M

Он побывал в Болгарии, Чехословакии, Британии, Италии, Германии, Канаде, Бразилии, Венгрии, Франции, Исландии и Финляндии.

Советский космонавт Юрий Гагарин, позирует возле древнего сфинкса в Гизе недалеко от Каира, Египет, 31 января 1962 года
20 из 23

Он побывал в Болгарии, Чехословакии, Британии, Италии, Германии, Канаде, Бразилии, Венгрии, Франции, Исландии и Финляндии.

© AP Photo / M
© РИА Новости / Павел Барашев

В ноябре 1961 года он ездил в Индию и Афганистан, а феврале 1962-го посетил страны Африки.

Торжественная встреча советского героя-космонавта на национальном стадионе в Дели
21 из 23

В ноябре 1961 года он ездил в Индию и Афганистан, а феврале 1962-го посетил страны Африки.

© РИА Новости / Павел Барашев
© РИА Новости / Павел Барашев

В разгар холодной войны и гонки вооружений Гагарин стал "мягкой силой", которая изменила отношение многих людей на Западе к СССР.

Визит Юрия Гагарина в Японию. Жители Киото радушно встречают первого космонавта Земли.
22 из 23

В разгар холодной войны и гонки вооружений Гагарин стал "мягкой силой", которая изменила отношение многих людей на Западе к СССР.

© РИА Новости / Павел Барашев
© РИА Новости

"Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету", — говорил Юрий Гагарин.

Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин во время посещения Французской Республики
23 из 23

"Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету", — говорил Юрий Гагарин.

© РИА Новости
1 из 23

"Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты…" — обращается старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин к провожающим.

© AP Photo
2 из 23

О том, что космический корабль "Восток-1" утром 12 апреля 1961 года отправится в космос, знали лишь руководители страны и те, кто готовил первый пилотируемый орбитальный полет.

© РИА Новости / Александр Моклецов
3 из 23

287-тонная ракета-носитель установлена в громадной шахте на первой стартовой площадке испытательного полигона Байконур, который позже станет космодромом.

© РИА Новости
4 из 23

Рядом останавливается автобус, в котором сидит одетый в скафандр и гермошлем Гагарин. Лифт поднимает космонавта к кораблю на самом верху почти 39-метровой ракеты-носителя.

© РИА Новости / Алексей Свердлов
5 из 23

Атмосфера в Центре управления полетами накалена. Нервы у всех на пределе. Особенно нервничает главный конструктор "Востока" Сергей Королев: руки дрожат, голос срывается, лицо меняется до неузнаваемости. Лишь через полвека после исторического полета об этом рассказал летчик и генерал Николай Каманин.

© РИА Новости
6 из 23

В 9:07 по московскому времени Гагарин произносит фразу, вошедшую в историю: "Поехали!". В тот же момент "Восток" стартовал c Байконура. Космонавт перенес ужасную тряску, шум и перегрузки. Но в целом первый этап полета прошел нормально, и Юрию не пришлось вскрывать секретный пакет с шифром на ручное управление кораблем — на случай, если откажет автоматика.

© AFP 2021
7 из 23

Шифр космонавту заранее не сказали, так как психологи и врачи в то время считали, что человек, увидевший свою планету со стороны, может сойти с ума и попытается управлять полетом. Секретный конверт был "страховкой от безумия". Но Гагарин и не думал паниковать. "Чувство невесомости интересно, — сообщал он в ЦУП.— Все плавает. Плавает все! Красота. Интересно".

© РИА Новости
8 из 23

Легендарный запуск мог закончиться совсем не триумфально: во время полета Гагарина было зафиксировано более десятка нештатных ситуаций. Об этом через много лет после исторического полета рассказал патриарх отечественной космонавтики академик Борис Черток.

© РИА Новости / Анатолий Морозов
9 из 23

Садился Гагарин не на одном парашюте, как было предусмотрено, а на двух: запасной самопроизвольно выпал из ранца и раскрылся во время спуска. Кстати, посадка могла произойти не на сушу, а в Волгу: выйти на нужную траекторию снижения помог только сброс 30-килограммового "неприкосновенного запаса".

© AFP 2021
10 из 23

Полет, длившийся 108 минут, навсегда изменил жизнь Юрия Гагарина. Его выпускала на орбиту вся страна, а встретила вся Земля. Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самым цитируемым в мире.

© РИА Новости / Александр Сергеев
11 из 23

Летчик истребительного авиационного полка в одночасье превратился в самого знаменитого человека на свете, визитную карточку цивилизации и всеобщего кумира.

© AFP 2021 / TASS
12 из 23

Гагарина практически сразу же произвели в майоры и прямиком отправили в Кремль.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
13 из 23

Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1".

© РИА Новости
14 из 23

Гордость переполняла людей, каждый чувствовал сопричастность к этому великому событию. Для советских людей это была, наверное, первая всеобщая послевоенная радость. В том же году день полета в космос объявили праздником — Днем космонавтики.

© РИА Новости / Михаил Озерский
15 из 23

То, что последовало за полетом Гагарина, можно назвать только словом "взрыв" — взрыв ликования.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Сотни людей выходили на улицы, обнимали друг друга и кричали "ура". Над Москвой летали вертолеты и разбрасывали листовки с портретом и биографией первого космонавта Земли.

© AP Photo / Anonymous
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Очень скоро слава Юрия Гагарина вышла за советские границы. Не прошло и месяца с момента полета, как его отправили в первую зарубежную поездку

© РИА Новости
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Затем космонавт совершил большое путешествие по планете, объехав почти весь мир, собирая урожай восторгов и поклонения.

© РИА Новости / Павел Барашев
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На Кубу Юрия Гагарина лично пригласил лидер страны Фидель Кастро.

© РИА Новости / Павел Барашев
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Он побывал в Болгарии, Чехословакии, Британии, Италии, Германии, Канаде, Бразилии, Венгрии, Франции, Исландии и Финляндии.

© AP Photo / M
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В ноябре 1961 года он ездил в Индию и Афганистан, а феврале 1962-го посетил страны Африки.

© РИА Новости / Павел Барашев
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В разгар холодной войны и гонки вооружений Гагарин стал "мягкой силой", которая изменила отношение многих людей на Западе к СССР.

© РИА Новости / Павел Барашев
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"Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету", — говорил Юрий Гагарин.

© РИА Новости
 
НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаКурчатовский институтМихаил КовальчукЮрий Гагарин (космонавт)СССР
 
 
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