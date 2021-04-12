Один за всех. К 60-летию героического полета Гагарина

Шифр космонавту заранее не сказали, так как психологи и врачи в то время считали, что человек, увидевший свою планету со стороны, может сойти с ума и попытается управлять полетом. Секретный конверт был "страховкой от безумия". Но Гагарин и не думал паниковать. "Чувство невесомости интересно, — сообщал он в ЦУП.— Все плавает. Плавает все! Красота. Интересно".