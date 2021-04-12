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https://ria.ru/20210412/gagarin-1727865530.html
На Байконуре рассказали, какие традиции заложил Гагарин
На Байконуре рассказали, какие традиции заложил Гагарин
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, в космосе побывал первый человек - Юрий Гагарин. Перед своим триумфальным полетом он заложил традиции на космодроме... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:29
2021-04-12T11:30
день космонавтики
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
байконур (город)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, в космосе побывал первый человек - Юрий Гагарин. Перед своим триумфальным полетом он заложил традиции на космодроме Байконур, часть из которых сохранилась до сегодняшних дней, и их соблюдают все экипажи, стартующие с казахстанской земли.Какие именно это традиции, разбиралось РИА Новости.ТюльпаныНакануне полета Гагарина на стартовом комплексе была проведена встреча пускового расчета с будущим космонавтом. Тогда, в 1961 году, впервые за короткую историю полигона к 12 апреля расцвели тюльпаны, и букеты степных цветов женщины войсковой части подарили космонавтам.На долгие годы встреча стартующего экипажа с боевым расчетом стала традиционной. В конце 1970-х ее перенесли - сроки полетов увеличивались, и было решено не тратить драгоценное время космонавта на встречу с людьми, которые к тому же могли болеть и ненароком заразить простудой.Тогда экипаж стал приезжать на встречу с пусковым расчетом после завершения полета. Сейчас эта традиция поддерживается в виде посещения экипажами музея космодрома, где они дарят байконурцам сувениры, а в ответ получают подарки от космодрома и копии стартовых ключей от Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель космических кораблей "Союз" и "Прогресс", первоначальный разработчик ракет семейства Р-7)."Правильная" кроватьВ ночь на 12 апреля 1961 года Гагарин спал в домике на второй площадке космодрома. На соседней кровати эту ночь провел его дублер Герман Титов.В августе, перед полетом на "Востоке-2", Титов лег спать на "гагаринскую" кровать, а на соседней спал дублер.Для всех полетов "Востоков" эта традиция была неизменной, а у экипажей "Восходов" (многоместная модификация "Востока") кровать Гагарина отдавалась командиру экипажа.Сходить на колесоЕще одна традиция возникла из чисто физиологических человеческих потребностей. Гагарина 12 апреля подняли в 5.30 утра. Переезд в монтажно-испытательный корпус, завтрак, проверка состояния организма, надевание скафандра.Около 7 утра автобус из монтажного корпуса направляется к стартовой площадке. И тут Гагарин попросил остановить автобус и дать ему возможность помочиться на колесо автобуса. Короткая остановка, расшнуровка скафандра, обратная зашнуровка - и автобус вновь двинулся в сторону "старта".Полет был рассчитан на полтора часа, но в корабле "Восток" ассенизационного устройства не было. После штатной посадки дальнейший график был непредсказуем. В случае несрабатывания тормозного двигателя на "Востоке" полет Гагарина должен был продлиться около суток до момента торможения корабля об атмосферу. Как бы то ни было, традиция появилась и соблюдается до сих пор.Космическая аллеяГагарин заложил основу еще одной традиции космодрома. К началу полетов кораблей "Союз" в городе Байконур (тогда он назывался Ленинск) построили гостиницу для космонавтов, а рядом заложили парк. Первый космонавт посадил в этом парке карагач, и с тех пор "космическая аллея" увеличивается каждый год.Вначале космонавты сажали деревья после полета, а в 1990-е годы стали сажать их перед стартом. Поскольку полеты космических кораблей назначаются и на зимние месяцы, то и посадка деревьев тоже происходит в любой сезон.
https://ria.ru/20210412/gagarin-1727364458.html
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Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной"
Российский экипаж МКС поздравил всех с профессиональным праздником и 60-летием первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос.
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день космонавтики, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), байконур (город)

На Байконуре рассказали, какие традиции заложил Гагарин

11:29 12.04.2021 (обновлено: 11:30 12.04.2021)
 
© РИА НовостиКосмонавт Юрий Гагарин в автобусе направляется на стартовую площадку космодрома Байконур
Космонавт Юрий Гагарин в автобусе направляется на стартовую площадку космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, в космосе побывал первый человек - Юрий Гагарин. Перед своим триумфальным полетом он заложил традиции на космодроме Байконур, часть из которых сохранилась до сегодняшних дней, и их соблюдают все экипажи, стартующие с казахстанской земли.
Какие именно это традиции, разбиралось РИА Новости.

Тюльпаны

Накануне полета Гагарина на стартовом комплексе была проведена встреча пускового расчета с будущим космонавтом. Тогда, в 1961 году, впервые за короткую историю полигона к 12 апреля расцвели тюльпаны, и букеты степных цветов женщины войсковой части подарили космонавтам.
На долгие годы встреча стартующего экипажа с боевым расчетом стала традиционной. В конце 1970-х ее перенесли - сроки полетов увеличивались, и было решено не тратить драгоценное время космонавта на встречу с людьми, которые к тому же могли болеть и ненароком заразить простудой.
Юра, ты космос! Каким был Гагарин в жизни
© РИА Новости / Игорь Снегирев

"Да, вы сумели рассчитать свой космический корабль и орбиту, но как вы рассчитали человека? Красив, умен, мил, обаятелен, образован. Спортсмен, летчик, храбрец. Княжеская фамилия и классическая красная биография. Открытое лицо и неповторимая улыбка", — удивлялся на одной из пресс-конференций, посвященных полету Гагарина в космос, американский журналист.

Лётчик-космонавт Юрий Гагарин занимается утренней зарядкой
1 из 17

"Да, вы сумели рассчитать свой космический корабль и орбиту, но как вы рассчитали человека? Красив, умен, мил, обаятелен, образован. Спортсмен, летчик, храбрец. Княжеская фамилия и классическая красная биография. Открытое лицо и неповторимая улыбка", — удивлялся на одной из пресс-конференций, посвященных полету Гагарина в космос, американский журналист.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
© РИА Новости / Валентин Черединцев

Юрий Гагарин вспоминал, как однажды, возвращаясь из школы, они с друзьями увидели в небе два самолета, один из которых был подбит. Летчику удалось посадить аварийную машину, но на земле она переломилась. Второй пилот не бросил друга в беде, приземлился рядом... Когда через много лет летчик-испытатель слышал от инструкторов и командиров пословицу "сам погибай — товарища выручай", то уже знал, что она означает.

Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин и Владимир Комаров на охоте
2 из 17

Юрий Гагарин вспоминал, как однажды, возвращаясь из школы, они с друзьями увидели в небе два самолета, один из которых был подбит. Летчику удалось посадить аварийную машину, но на земле она переломилась. Второй пилот не бросил друга в беде, приземлился рядом... Когда через много лет летчик-испытатель слышал от инструкторов и командиров пословицу "сам погибай — товарища выручай", то уже знал, что она означает.

© РИА Новости / Валентин Черединцев
© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин

Гагарину рано пришлось узнать, что такое война и лишения. Он хотел скорее овладеть ремеслом и помогать родителям, поэтому после шестого класса поступил в ремесленное училище в Люберцах и параллельно ходил в вечернюю школу, а затем продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме. Именно в Саратове, признавался Гагарин, у него проявилась "болезнь", которой нет названия, — неудержимая тяга к небу и полетам.

Юрий Гагарин в Сочи
3 из 17

Гагарину рано пришлось узнать, что такое война и лишения. Он хотел скорее овладеть ремеслом и помогать родителям, поэтому после шестого класса поступил в ремесленное училище в Люберцах и параллельно ходил в вечернюю школу, а затем продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме. Именно в Саратове, признавался Гагарин, у него проявилась "болезнь", которой нет названия, — неудержимая тяга к небу и полетам.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Отступить, отказаться от мечты о небе Гагарин уже не мог и подал заявление в Оренбургское авиационное училище.

Юрий Гагарин - учащийся Саратовского индустриального техникума, с друзьями
4 из 17

Отступить, отказаться от мечты о небе Гагарин уже не мог и подал заявление в Оренбургское авиационное училище.

© РИА Новости
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© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин

Со своей будущей женой Валентиной Юрий познакомился, будучи курсантом. И оставил о себе не лучшее первое впечатление — "голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши". После танцев вместо прощания он сказал ей: "До следующего воскресенья! Пойдем на лыжах..." "Почему я должна с этим лысым идти на лыжах? — подумала она. — Ишь какой уверенный!"

Юрий Гагарин с супругой в Сочи
5 из 17

Со своей будущей женой Валентиной Юрий познакомился, будучи курсантом. И оставил о себе не лучшее первое впечатление — "голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши". После танцев вместо прощания он сказал ей: "До следующего воскресенья! Пойдем на лыжах..." "Почему я должна с этим лысым идти на лыжах? — подумала она. — Ишь какой уверенный!"

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Молодые поженились сразу же после окончания Гагариным авиационного училища. Вскоре Юрий отправился служить в Заполярье, в одну из авиационных частей Северного флота.

Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин в салоне автомобиля
6 из 17

Молодые поженились сразу же после окончания Гагариным авиационного училища. Вскоре Юрий отправился служить в Заполярье, в одну из авиационных частей Северного флота.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© Фото : МАММ/МДФ Яков Рюмкин

Через год к Гагарину присоединилась и его молодая супруга, получившая диплом фельдшера.

Летчик-космонавт Юрий Гагарин дома с женой Валентиной
7 из 17

Через год к Гагарину присоединилась и его молодая супруга, получившая диплом фельдшера.

© Фото : МАММ/МДФ Яков Рюмкин
© РИА Новости / Игорь Снегирев

Летчик должен быть в хорошей форме, но Гагарин занимался спортом не только поэтому. Физическую активность он любил с детства. Занимался гимнастикой, бегал кроссы, был заядлым хоккейным болельщиком, увлекался водными лыжами и, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в баскетбол.

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму. Юрий Гагарин на волейбольной площадке поселка Форос
8 из 17

Летчик должен быть в хорошей форме, но Гагарин занимался спортом не только поэтому. Физическую активность он любил с детства. Занимался гимнастикой, бегал кроссы, был заядлым хоккейным болельщиком, увлекался водными лыжами и, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в баскетбол.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
© РИА Новости

Хорошая координация движений, умение трезво оценивать ситуацию и способность просчитывать действия наперед — все это очень пригодилось Гагарину, когда из летчиков-истребителей набирали отряд будущих космонавтов.

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин катается на водных лыжах во время отдыха в Крыму
9 из 17

Хорошая координация движений, умение трезво оценивать ситуацию и способность просчитывать действия наперед — все это очень пригодилось Гагарину, когда из летчиков-истребителей набирали отряд будущих космонавтов.

© РИА Новости
© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин

С Гагариным попали в яблочко, здесь сошлось все: физическая форма, профессионализм и медийный облик. Неподражаемая улыбка космонавта стала одним из самых узнаваемых брендов ХХ века.

Юрий Гагарин в Сочи
10 из 17

С Гагариным попали в яблочко, здесь сошлось все: физическая форма, профессионализм и медийный облик. Неподражаемая улыбка космонавта стала одним из самых узнаваемых брендов ХХ века.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Игорь Снегирев

Но пока Юрий еще не знает, что ему предстоит, и ведет обычную жизнь, ходит на любимую рыбалку. По воспоминаниям друзей, Гагарин "классно коптил рыбу".

Летчик-космонавт Юрий Гагарин с товарищами на рыбалке на реке Угре в окрестностях Гжатска
11 из 17

Но пока Юрий еще не знает, что ему предстоит, и ведет обычную жизнь, ходит на любимую рыбалку. По воспоминаниям друзей, Гагарин "классно коптил рыбу".

© РИА Новости / Игорь Снегирев
© РИА Новости / Александр Моклецов

Увлекался Гагарин и киносъемкой.

Летчик-космонавт Юрий Гагарин c кинокамерой в зимнем лесу
12 из 17

Увлекался Гагарин и киносъемкой.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© Фото : МАММ/МДФ Всеволод Тарасевич

Обожал бильярд и хорошо в него играл.

Юрий Гагарин играет в бильярд
13 из 17

Обожал бильярд и хорошо в него играл.

© Фото : МАММ/МДФ Всеволод Тарасевич
© РИА Новости / Александр Моклецов

Особое место в жизни Гагарина занимала семья, все свободное время космонавт стремился проводить с дочками Леной и Галей.

Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин с дочерьми Леной и Галей у себя дома
14 из 17

Особое место в жизни Гагарина занимала семья, все свободное время космонавт стремился проводить с дочками Леной и Галей.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин

Юрий Гагарин с товарищем.

Юрий Гагарин с товарищем
15 из 17

Юрий Гагарин с товарищем.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Исаак Тункель

Полет в космос сделал 27-летнего Гагарина одним из самых знаменитых людей в истории. Новость о том, что человек впервые преодолел земное притяжение, вызвала огромный ажиотаж в мире. Гагарина приглашали в разные города и страны, все мечтали увидеть его, почувствовать сопричастность к великому событию.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин на встрече с пионерами во Всесоюзном пионерском лагере Артек. Принятие героя-космонавта в почетные пионеры Артека
16 из 17

Полет в космос сделал 27-летнего Гагарина одним из самых знаменитых людей в истории. Новость о том, что человек впервые преодолел земное притяжение, вызвала огромный ажиотаж в мире. Гагарина приглашали в разные города и страны, все мечтали увидеть его, почувствовать сопричастность к великому событию.

© РИА Новости / Исаак Тункель
© РИА Новости / Игорь Снегирев

И хотя после 12 апреля 1961 года жизнь космонавта сильно изменилась, он оставался обыкновенным человеком, со всеми своими привязанностями и даже слабостями.

На фото: Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).
17 из 17

И хотя после 12 апреля 1961 года жизнь космонавта сильно изменилась, он оставался обыкновенным человеком, со всеми своими привязанностями и даже слабостями.

На фото: Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).

© РИА Новости / Игорь Снегирев
1 из 17

"Да, вы сумели рассчитать свой космический корабль и орбиту, но как вы рассчитали человека? Красив, умен, мил, обаятелен, образован. Спортсмен, летчик, храбрец. Княжеская фамилия и классическая красная биография. Открытое лицо и неповторимая улыбка", — удивлялся на одной из пресс-конференций, посвященных полету Гагарина в космос, американский журналист.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
2 из 17

Юрий Гагарин вспоминал, как однажды, возвращаясь из школы, они с друзьями увидели в небе два самолета, один из которых был подбит. Летчику удалось посадить аварийную машину, но на земле она переломилась. Второй пилот не бросил друга в беде, приземлился рядом... Когда через много лет летчик-испытатель слышал от инструкторов и командиров пословицу "сам погибай — товарища выручай", то уже знал, что она означает.

© РИА Новости / Валентин Черединцев
3 из 17

Гагарину рано пришлось узнать, что такое война и лишения. Он хотел скорее овладеть ремеслом и помогать родителям, поэтому после шестого класса поступил в ремесленное училище в Люберцах и параллельно ходил в вечернюю школу, а затем продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме. Именно в Саратове, признавался Гагарин, у него проявилась "болезнь", которой нет названия, — неудержимая тяга к небу и полетам.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
4 из 17

Отступить, отказаться от мечты о небе Гагарин уже не мог и подал заявление в Оренбургское авиационное училище.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 17

Со своей будущей женой Валентиной Юрий познакомился, будучи курсантом. И оставил о себе не лучшее первое впечатление — "голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши". После танцев вместо прощания он сказал ей: "До следующего воскресенья! Пойдем на лыжах..." "Почему я должна с этим лысым идти на лыжах? — подумала она. — Ишь какой уверенный!"

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
6 из 17

Молодые поженились сразу же после окончания Гагариным авиационного училища. Вскоре Юрий отправился служить в Заполярье, в одну из авиационных частей Северного флота.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
7 из 17

Через год к Гагарину присоединилась и его молодая супруга, получившая диплом фельдшера.

© Фото : МАММ/МДФ Яков Рюмкин
8 из 17

Летчик должен быть в хорошей форме, но Гагарин занимался спортом не только поэтому. Физическую активность он любил с детства. Занимался гимнастикой, бегал кроссы, был заядлым хоккейным болельщиком, увлекался водными лыжами и, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в баскетбол.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
9 из 17

Хорошая координация движений, умение трезво оценивать ситуацию и способность просчитывать действия наперед — все это очень пригодилось Гагарину, когда из летчиков-истребителей набирали отряд будущих космонавтов.

© РИА Новости
10 из 17

С Гагариным попали в яблочко, здесь сошлось все: физическая форма, профессионализм и медийный облик. Неподражаемая улыбка космонавта стала одним из самых узнаваемых брендов ХХ века.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
11 из 17

Но пока Юрий еще не знает, что ему предстоит, и ведет обычную жизнь, ходит на любимую рыбалку. По воспоминаниям друзей, Гагарин "классно коптил рыбу".

© РИА Новости / Игорь Снегирев
12 из 17

Увлекался Гагарин и киносъемкой.

© РИА Новости / Александр Моклецов
13 из 17

Обожал бильярд и хорошо в него играл.

© Фото : МАММ/МДФ Всеволод Тарасевич
14 из 17

Особое место в жизни Гагарина занимала семья, все свободное время космонавт стремился проводить с дочками Леной и Галей.

© РИА Новости / Александр Моклецов
15 из 17

Юрий Гагарин с товарищем.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
16 из 17

Полет в космос сделал 27-летнего Гагарина одним из самых знаменитых людей в истории. Новость о том, что человек впервые преодолел земное притяжение, вызвала огромный ажиотаж в мире. Гагарина приглашали в разные города и страны, все мечтали увидеть его, почувствовать сопричастность к великому событию.

© РИА Новости / Исаак Тункель
17 из 17

И хотя после 12 апреля 1961 года жизнь космонавта сильно изменилась, он оставался обыкновенным человеком, со всеми своими привязанностями и даже слабостями.

На фото: Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).

© РИА Новости / Игорь Снегирев
Тогда экипаж стал приезжать на встречу с пусковым расчетом после завершения полета. Сейчас эта традиция поддерживается в виде посещения экипажами музея космодрома, где они дарят байконурцам сувениры, а в ответ получают подарки от космодрома и копии стартовых ключей от Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель космических кораблей "Союз" и "Прогресс", первоначальный разработчик ракет семейства Р-7).

"Правильная" кровать

В ночь на 12 апреля 1961 года Гагарин спал в домике на второй площадке космодрома. На соседней кровати эту ночь провел его дублер Герман Титов.
В августе, перед полетом на "Востоке-2", Титов лег спать на "гагаринскую" кровать, а на соседней спал дублер.
Для всех полетов "Востоков" эта традиция была неизменной, а у экипажей "Восходов" (многоместная модификация "Востока") кровать Гагарина отдавалась командиру экипажа.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 08:00Специальный репортаж
"Разулся и зашел в корабль": полет Гагарина глазами современников

Сходить на колесо

Еще одна традиция возникла из чисто физиологических человеческих потребностей. Гагарина 12 апреля подняли в 5.30 утра. Переезд в монтажно-испытательный корпус, завтрак, проверка состояния организма, надевание скафандра.
Около 7 утра автобус из монтажного корпуса направляется к стартовой площадке. И тут Гагарин попросил остановить автобус и дать ему возможность помочиться на колесо автобуса. Короткая остановка, расшнуровка скафандра, обратная зашнуровка - и автобус вновь двинулся в сторону "старта".
Полет был рассчитан на полтора часа, но в корабле "Восток" ассенизационного устройства не было. После штатной посадки дальнейший график был непредсказуем. В случае несрабатывания тормозного двигателя на "Востоке" полет Гагарина должен был продлиться около суток до момента торможения корабля об атмосферу. Как бы то ни было, традиция появилась и соблюдается до сих пор.
Один за всех. К 60-летию героического полета Гагарина
© AP Photo

"Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты…" — обращается старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин к провожающим.

Первый советский космонавт Юрий Гагарин бежит во время испытаний в Звездном городке, Россия, ноябрь 1959 года
1 из 23

"Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты…" — обращается старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин к провожающим.

© AP Photo
© РИА Новости / Александр Моклецов

О том, что космический корабль "Восток-1" утром 12 апреля 1961 года отправится в космос, знали лишь руководители страны и те, кто готовил первый пилотируемый орбитальный полет.

Лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин во время спортивной подготовки в спортзале Звёздного городка
2 из 23

О том, что космический корабль "Восток-1" утром 12 апреля 1961 года отправится в космос, знали лишь руководители страны и те, кто готовил первый пилотируемый орбитальный полет.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости

287-тонная ракета-носитель установлена в громадной шахте на первой стартовой площадке испытательного полигона Байконур, который позже станет космодромом.

Кадр из кинофильма Первый рейс к звездам. Монтаж космического корабля Восток
3 из 23

287-тонная ракета-носитель установлена в громадной шахте на первой стартовой площадке испытательного полигона Байконур, который позже станет космодромом.

© РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Свердлов

Рядом останавливается автобус, в котором сидит одетый в скафандр и гермошлем Гагарин. Лифт поднимает космонавта к кораблю на самом верху почти 39-метровой ракеты-носителя.

Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева Юрию Гагарину перед стартом
4 из 23

Рядом останавливается автобус, в котором сидит одетый в скафандр и гермошлем Гагарин. Лифт поднимает космонавта к кораблю на самом верху почти 39-метровой ракеты-носителя.

© РИА Новости / Алексей Свердлов
© РИА Новости

Атмосфера в Центре управления полетами накалена. Нервы у всех на пределе. Особенно нервничает главный конструктор "Востока" Сергей Королев: руки дрожат, голос срывается, лицо меняется до неузнаваемости. Лишь через полвека после исторического полета об этом рассказал летчик и генерал Николай Каманин.

Научные сотрудники в здании первого Центра управления полетом в Московской области 12 апреля 1961 года рассчитывают траекторию полета Юрия Гагарина. Кадр из документального фильма Первый рейс к звёздам
5 из 23

Атмосфера в Центре управления полетами накалена. Нервы у всех на пределе. Особенно нервничает главный конструктор "Востока" Сергей Королев: руки дрожат, голос срывается, лицо меняется до неузнаваемости. Лишь через полвека после исторического полета об этом рассказал летчик и генерал Николай Каманин.

© РИА Новости
© AFP 2021

В 9:07 по московскому времени Гагарин произносит фразу, вошедшую в историю: "Поехали!". В тот же момент "Восток" стартовал c Байконура. Космонавт перенес ужасную тряску, шум и перегрузки. Но в целом первый этап полета прошел нормально, и Юрию не пришлось вскрывать секретный пакет с шифром на ручное управление кораблем — на случай, если откажет автоматика.

Космический корабль Восток-1 стартует с космодрома Байконур
6 из 23

В 9:07 по московскому времени Гагарин произносит фразу, вошедшую в историю: "Поехали!". В тот же момент "Восток" стартовал c Байконура. Космонавт перенес ужасную тряску, шум и перегрузки. Но в целом первый этап полета прошел нормально, и Юрию не пришлось вскрывать секретный пакет с шифром на ручное управление кораблем — на случай, если откажет автоматика.

© AFP 2021
© РИА Новости

Шифр космонавту заранее не сказали, так как психологи и врачи в то время считали, что человек, увидевший свою планету со стороны, может сойти с ума и попытается управлять полетом. Секретный конверт был "страховкой от безумия". Но Гагарин и не думал паниковать. "Чувство невесомости интересно, — сообщал он в ЦУП.— Все плавает. Плавает все! Красота. Интересно".

Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом
7 из 23

Шифр космонавту заранее не сказали, так как психологи и врачи в то время считали, что человек, увидевший свою планету со стороны, может сойти с ума и попытается управлять полетом. Секретный конверт был "страховкой от безумия". Но Гагарин и не думал паниковать. "Чувство невесомости интересно, — сообщал он в ЦУП.— Все плавает. Плавает все! Красота. Интересно".

© РИА Новости
© РИА Новости / Анатолий Морозов

Легендарный запуск мог закончиться совсем не триумфально: во время полета Гагарина было зафиксировано более десятка нештатных ситуаций. Об этом через много лет после исторического полета рассказал патриарх отечественной космонавтики академик Борис Черток.

Рабочие совхоза Заокский слушают сообщение по радиоприемнику о полете космического корабля Восток-1 с космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту
8 из 23

Легендарный запуск мог закончиться совсем не триумфально: во время полета Гагарина было зафиксировано более десятка нештатных ситуаций. Об этом через много лет после исторического полета рассказал патриарх отечественной космонавтики академик Борис Черток.

© РИА Новости / Анатолий Морозов
© AFP 2021

Садился Гагарин не на одном парашюте, как было предусмотрено, а на двух: запасной самопроизвольно выпал из ранца и раскрылся во время спуска. Кстати, посадка могла произойти не на сушу, а в Волгу: выйти на нужную траекторию снижения помог только сброс 30-килограммового "неприкосновенного запаса".

Спускаемый аппарат космического корабля Восток с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка Саратовской области
9 из 23

Садился Гагарин не на одном парашюте, как было предусмотрено, а на двух: запасной самопроизвольно выпал из ранца и раскрылся во время спуска. Кстати, посадка могла произойти не на сушу, а в Волгу: выйти на нужную траекторию снижения помог только сброс 30-килограммового "неприкосновенного запаса".

© AFP 2021
© РИА Новости / Александр Сергеев

Полет, длившийся 108 минут, навсегда изменил жизнь Юрия Гагарина. Его выпускала на орбиту вся страна, а встретила вся Земля. Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самым цитируемым в мире.

Первый в мире космонавт Земли Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля Восток-1
10 из 23

Полет, длившийся 108 минут, навсегда изменил жизнь Юрия Гагарина. Его выпускала на орбиту вся страна, а встретила вся Земля. Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самым цитируемым в мире.

© РИА Новости / Александр Сергеев
© AFP 2021 / TASS

Летчик истребительного авиационного полка в одночасье превратился в самого знаменитого человека на свете, визитную карточку цивилизации и всеобщего кумира.

Люди собираются на Красной площади 14 апреля 1961 года, чтобы отпраздновать полет советского космонавта Юрия Гагарина
11 из 23

Летчик истребительного авиационного полка в одночасье превратился в самого знаменитого человека на свете, визитную карточку цивилизации и всеобщего кумира.

© AFP 2021 / TASS
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Гагарина практически сразу же произвели в майоры и прямиком отправили в Кремль.

Торжественная встреча первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина после успешного завершения полета человека в космос. Демонстрация трудящихся на Красной площади в Москве
12 из 23

Гагарина практически сразу же произвели в майоры и прямиком отправили в Кремль.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости

Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1".

Первый секретарь ЦК КПСС Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле Восток-1
13 из 23

Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1".

© РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Озерский

Гордость переполняла людей, каждый чувствовал сопричастность к этому великому событию. Для советских людей это была, наверное, первая всеобщая послевоенная радость. В том же году день полета в космос объявили праздником — Днем космонавтики.

Студенты медицинского института в районе Манежной площади во время стихийной демонстрации в честь полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина в космос
14 из 23

Гордость переполняла людей, каждый чувствовал сопричастность к этому великому событию. Для советских людей это была, наверное, первая всеобщая послевоенная радость. В том же году день полета в космос объявили праздником — Днем космонавтики.

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

То, что последовало за полетом Гагарина, можно назвать только словом "взрыв" — взрыв ликования.

Встреча летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на родине в Гжатске
15 из 23

То, что последовало за полетом Гагарина, можно назвать только словом "взрыв" — взрыв ликования.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© AP Photo / Anonymous

Сотни людей выходили на улицы, обнимали друг друга и кричали "ура". Над Москвой летали вертолеты и разбрасывали листовки с портретом и биографией первого космонавта Земли.

Люди залезают на ворота у советского посольства в Лондоне, 11 июля 1961 года, чтобы лучше разглядеть российского космонавта Юрия Гагарина, который стоит в открытом Rolls-Royce. Он приехал в Лондон на советскую выставку
16 из 23

Сотни людей выходили на улицы, обнимали друг друга и кричали "ура". Над Москвой летали вертолеты и разбрасывали листовки с портретом и биографией первого космонавта Земли.

© AP Photo / Anonymous
© РИА Новости

Очень скоро слава Юрия Гагарина вышла за советские границы. Не прошло и месяца с момента полета, как его отправили в первую зарубежную поездку

Юрий Гагарин во время встречи с советскими моделями в Лондоне
17 из 23

Очень скоро слава Юрия Гагарина вышла за советские границы. Не прошло и месяца с момента полета, как его отправили в первую зарубежную поездку

© РИА Новости
© РИА Новости / Павел Барашев

Затем космонавт совершил большое путешествие по планете, объехав почти весь мир, собирая урожай восторгов и поклонения.

Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина в Бразилию в рамках своего турне по Америке. Жители Сан-Паулу с утра до ночи дежурят у гостиницы, где остановился первый космонавт Земли Юрий Гагарин
18 из 23

Затем космонавт совершил большое путешествие по планете, объехав почти весь мир, собирая урожай восторгов и поклонения.

© РИА Новости / Павел Барашев
© РИА Новости / Павел Барашев

На Кубу Юрия Гагарина лично пригласил лидер страны Фидель Кастро.

Пребывание летчика-космонавта СССР Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на Кубе по личному приглашению Председателя Совета министров Республики Куба Фиделя Кастро
19 из 23

На Кубу Юрия Гагарина лично пригласил лидер страны Фидель Кастро.

© РИА Новости / Павел Барашев
© AP Photo / M

Он побывал в Болгарии, Чехословакии, Британии, Италии, Германии, Канаде, Бразилии, Венгрии, Франции, Исландии и Финляндии.

Советский космонавт Юрий Гагарин, позирует возле древнего сфинкса в Гизе недалеко от Каира, Египет, 31 января 1962 года
20 из 23

Он побывал в Болгарии, Чехословакии, Британии, Италии, Германии, Канаде, Бразилии, Венгрии, Франции, Исландии и Финляндии.

© AP Photo / M
© РИА Новости / Павел Барашев

В ноябре 1961 года он ездил в Индию и Афганистан, а феврале 1962-го посетил страны Африки.

Торжественная встреча советского героя-космонавта на национальном стадионе в Дели
21 из 23

В ноябре 1961 года он ездил в Индию и Афганистан, а феврале 1962-го посетил страны Африки.

© РИА Новости / Павел Барашев
© РИА Новости / Павел Барашев

В разгар холодной войны и гонки вооружений Гагарин стал "мягкой силой", которая изменила отношение многих людей на Западе к СССР.

Визит Юрия Гагарина в Японию. Жители Киото радушно встречают первого космонавта Земли.
22 из 23

В разгар холодной войны и гонки вооружений Гагарин стал "мягкой силой", которая изменила отношение многих людей на Западе к СССР.

© РИА Новости / Павел Барашев
© РИА Новости

"Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету", — говорил Юрий Гагарин.

Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин во время посещения Французской Республики
23 из 23

"Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету", — говорил Юрий Гагарин.

© РИА Новости
1 из 23

"Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты…" — обращается старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин к провожающим.

© AP Photo
2 из 23

О том, что космический корабль "Восток-1" утром 12 апреля 1961 года отправится в космос, знали лишь руководители страны и те, кто готовил первый пилотируемый орбитальный полет.

© РИА Новости / Александр Моклецов
3 из 23

287-тонная ракета-носитель установлена в громадной шахте на первой стартовой площадке испытательного полигона Байконур, который позже станет космодромом.

© РИА Новости
4 из 23

Рядом останавливается автобус, в котором сидит одетый в скафандр и гермошлем Гагарин. Лифт поднимает космонавта к кораблю на самом верху почти 39-метровой ракеты-носителя.

© РИА Новости / Алексей Свердлов
5 из 23

Атмосфера в Центре управления полетами накалена. Нервы у всех на пределе. Особенно нервничает главный конструктор "Востока" Сергей Королев: руки дрожат, голос срывается, лицо меняется до неузнаваемости. Лишь через полвека после исторического полета об этом рассказал летчик и генерал Николай Каманин.

© РИА Новости
6 из 23

В 9:07 по московскому времени Гагарин произносит фразу, вошедшую в историю: "Поехали!". В тот же момент "Восток" стартовал c Байконура. Космонавт перенес ужасную тряску, шум и перегрузки. Но в целом первый этап полета прошел нормально, и Юрию не пришлось вскрывать секретный пакет с шифром на ручное управление кораблем — на случай, если откажет автоматика.

© AFP 2021
7 из 23

Шифр космонавту заранее не сказали, так как психологи и врачи в то время считали, что человек, увидевший свою планету со стороны, может сойти с ума и попытается управлять полетом. Секретный конверт был "страховкой от безумия". Но Гагарин и не думал паниковать. "Чувство невесомости интересно, — сообщал он в ЦУП.— Все плавает. Плавает все! Красота. Интересно".

© РИА Новости
8 из 23

Легендарный запуск мог закончиться совсем не триумфально: во время полета Гагарина было зафиксировано более десятка нештатных ситуаций. Об этом через много лет после исторического полета рассказал патриарх отечественной космонавтики академик Борис Черток.

© РИА Новости / Анатолий Морозов
9 из 23

Садился Гагарин не на одном парашюте, как было предусмотрено, а на двух: запасной самопроизвольно выпал из ранца и раскрылся во время спуска. Кстати, посадка могла произойти не на сушу, а в Волгу: выйти на нужную траекторию снижения помог только сброс 30-килограммового "неприкосновенного запаса".

© AFP 2021
10 из 23

Полет, длившийся 108 минут, навсегда изменил жизнь Юрия Гагарина. Его выпускала на орбиту вся страна, а встретила вся Земля. Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самым цитируемым в мире.

© РИА Новости / Александр Сергеев
11 из 23

Летчик истребительного авиационного полка в одночасье превратился в самого знаменитого человека на свете, визитную карточку цивилизации и всеобщего кумира.

© AFP 2021 / TASS
12 из 23

Гагарина практически сразу же произвели в майоры и прямиком отправили в Кремль.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
13 из 23

Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1".

© РИА Новости
14 из 23

Гордость переполняла людей, каждый чувствовал сопричастность к этому великому событию. Для советских людей это была, наверное, первая всеобщая послевоенная радость. В том же году день полета в космос объявили праздником — Днем космонавтики.

© РИА Новости / Михаил Озерский
15 из 23

То, что последовало за полетом Гагарина, можно назвать только словом "взрыв" — взрыв ликования.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
16 из 23

Сотни людей выходили на улицы, обнимали друг друга и кричали "ура". Над Москвой летали вертолеты и разбрасывали листовки с портретом и биографией первого космонавта Земли.

© AP Photo / Anonymous
17 из 23

Очень скоро слава Юрия Гагарина вышла за советские границы. Не прошло и месяца с момента полета, как его отправили в первую зарубежную поездку

© РИА Новости
18 из 23

Затем космонавт совершил большое путешествие по планете, объехав почти весь мир, собирая урожай восторгов и поклонения.

© РИА Новости / Павел Барашев
19 из 23

На Кубу Юрия Гагарина лично пригласил лидер страны Фидель Кастро.

© РИА Новости / Павел Барашев
20 из 23

Он побывал в Болгарии, Чехословакии, Британии, Италии, Германии, Канаде, Бразилии, Венгрии, Франции, Исландии и Финляндии.

© AP Photo / M
21 из 23

В ноябре 1961 года он ездил в Индию и Афганистан, а феврале 1962-го посетил страны Африки.

© РИА Новости / Павел Барашев
22 из 23

В разгар холодной войны и гонки вооружений Гагарин стал "мягкой силой", которая изменила отношение многих людей на Западе к СССР.

© РИА Новости / Павел Барашев
23 из 23

"Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету", — говорил Юрий Гагарин.

© РИА Новости

Космическая аллея

Гагарин заложил основу еще одной традиции космодрома. К началу полетов кораблей "Союз" в городе Байконур (тогда он назывался Ленинск) построили гостиницу для космонавтов, а рядом заложили парк. Первый космонавт посадил в этом парке карагач, и с тех пор "космическая аллея" увеличивается каждый год.
Вначале космонавты сажали деревья после полета, а в 1990-е годы стали сажать их перед стартом. Поскольку полеты космических кораблей назначаются и на зимние месяцы, то и посадка деревьев тоже происходит в любой сезон.
 
День космонавтикиКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Байконур (город)
 
 
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