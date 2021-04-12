https://ria.ru/20210412/gagarin-1727865530.html

На Байконуре рассказали, какие традиции заложил Гагарин

На Байконуре рассказали, какие традиции заложил Гагарин

Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, в космосе побывал первый человек - Юрий Гагарин. Перед своим триумфальным полетом он заложил традиции на космодроме... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:29

2021-04-12T11:29

2021-04-12T11:30

день космонавтики

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

байконур (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727070284_0:248:2762:1802_1920x0_80_0_0_caec25402478bc7bae1f294d29039f7e.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, в космосе побывал первый человек - Юрий Гагарин. Перед своим триумфальным полетом он заложил традиции на космодроме Байконур, часть из которых сохранилась до сегодняшних дней, и их соблюдают все экипажи, стартующие с казахстанской земли.Какие именно это традиции, разбиралось РИА Новости.ТюльпаныНакануне полета Гагарина на стартовом комплексе была проведена встреча пускового расчета с будущим космонавтом. Тогда, в 1961 году, впервые за короткую историю полигона к 12 апреля расцвели тюльпаны, и букеты степных цветов женщины войсковой части подарили космонавтам.На долгие годы встреча стартующего экипажа с боевым расчетом стала традиционной. В конце 1970-х ее перенесли - сроки полетов увеличивались, и было решено не тратить драгоценное время космонавта на встречу с людьми, которые к тому же могли болеть и ненароком заразить простудой.Тогда экипаж стал приезжать на встречу с пусковым расчетом после завершения полета. Сейчас эта традиция поддерживается в виде посещения экипажами музея космодрома, где они дарят байконурцам сувениры, а в ответ получают подарки от космодрома и копии стартовых ключей от Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель космических кораблей "Союз" и "Прогресс", первоначальный разработчик ракет семейства Р-7)."Правильная" кроватьВ ночь на 12 апреля 1961 года Гагарин спал в домике на второй площадке космодрома. На соседней кровати эту ночь провел его дублер Герман Титов.В августе, перед полетом на "Востоке-2", Титов лег спать на "гагаринскую" кровать, а на соседней спал дублер.Для всех полетов "Востоков" эта традиция была неизменной, а у экипажей "Восходов" (многоместная модификация "Востока") кровать Гагарина отдавалась командиру экипажа.Сходить на колесоЕще одна традиция возникла из чисто физиологических человеческих потребностей. Гагарина 12 апреля подняли в 5.30 утра. Переезд в монтажно-испытательный корпус, завтрак, проверка состояния организма, надевание скафандра.Около 7 утра автобус из монтажного корпуса направляется к стартовой площадке. И тут Гагарин попросил остановить автобус и дать ему возможность помочиться на колесо автобуса. Короткая остановка, расшнуровка скафандра, обратная зашнуровка - и автобус вновь двинулся в сторону "старта".Полет был рассчитан на полтора часа, но в корабле "Восток" ассенизационного устройства не было. После штатной посадки дальнейший график был непредсказуем. В случае несрабатывания тормозного двигателя на "Востоке" полет Гагарина должен был продлиться около суток до момента торможения корабля об атмосферу. Как бы то ни было, традиция появилась и соблюдается до сих пор.Космическая аллеяГагарин заложил основу еще одной традиции космодрома. К началу полетов кораблей "Союз" в городе Байконур (тогда он назывался Ленинск) построили гостиницу для космонавтов, а рядом заложили парк. Первый космонавт посадил в этом парке карагач, и с тех пор "космическая аллея" увеличивается каждый год.Вначале космонавты сажали деревья после полета, а в 1990-е годы стали сажать их перед стартом. Поскольку полеты космических кораблей назначаются и на зимние месяцы, то и посадка деревьев тоже происходит в любой сезон.

https://ria.ru/20210412/gagarin-1727364458.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной" Российский экипаж МКС поздравил всех с профессиональным праздником и 60-летием первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос. 2021-04-12T11:29 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день космонавтики, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), байконур (город)