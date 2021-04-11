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В Киеве заявили о "мощном сигнале" от Запада
В Киеве заявили о "мощном сигнале" от Запада
Главы МИД европейских стран выразили солидарность с Киевом на фоне ситуации в Донбассе, утверждает официальный представитель украинского дипломатического... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T18:01
2021-04-11T19:59
россия
вооруженные силы украины
мид украины
нато
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в мире
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Главы МИД европейских стран выразили солидарность с Киевом на фоне ситуации в Донбассе, утверждает официальный представитель украинского дипломатического ведомства Олег Николенко.В Facebook он написал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел 16 телефонных разговоров с коллегами из США, Канады, Франции, Великобритании и других европейских стран, а также представителями ЕС и генсеком ОБСЕ. "Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью", — написал Николенко. Он добавил, что в поддержку Киева высказались также генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали 13 тысяч человек. С февраля обстановка вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.На днях президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.
https://ria.ru/20210411/pretenzii-1727786188.html
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россия, вооруженные силы украины, мид украины, нато, украина, в мире

В Киеве заявили о "мощном сигнале" от Запада

18:01 11.04.2021 (обновлено: 19:59 11.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Главы МИД европейских стран выразили солидарность с Киевом на фоне ситуации в Донбассе, утверждает официальный представитель украинского дипломатического ведомства Олег Николенко.
В Facebook он написал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел 16 телефонных разговоров с коллегами из США, Канады, Франции, Великобритании и других европейских стран, а также представителями ЕС и генсеком ОБСЕ.
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"Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью", — написал Николенко.
Он добавил, что в поддержку Киева высказались также генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали 13 тысяч человек. С февраля обстановка вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
На днях президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.
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