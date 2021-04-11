https://ria.ru/20210411/reys-1727776999.html

Из Дамаска в Москву прибыл первый после годового перерыва авиарейс

Из Дамаска в Москву прибыл первый после годового перерыва авиарейс

Первый гражданский рейс Дамаск-Москва сирийской авиакомпания Syrian Air состоялся в воскресенье утром после годового перерыва из-за коронавируса, рассказал РИА... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T14:49

2021-04-11T14:49

2021-04-11T14:49

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

внуково

москва

сирия

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ДАМАСК, 11 апр - РИА Новости. Первый гражданский рейс Дамаск-Москва сирийской авиакомпания Syrian Air состоялся в воскресенье утром после годового перерыва из-за коронавируса, рассказал РИА Новости генеральный директор департамента наземного и воздушного передвижения Сирии Ваиль Аль-Хадери."Гражданские авиаперевозки возобновились из аэропорта Дамаска в аэропорт Внуково в России. Рейсы начала осуществлять сирийская авиакомпания, после объявления правительством РФ об открытии своего воздушного пространства для международных гражданских авиаперевозок", - сказал Аль-ХадериПо словам собеседника агентства, рейсы будут осуществляться еженедельно в обе стороны, для посадки на борт обязателен тест ПЦР на COVID.Министерство транспорта САР 29 марта объявило о возобновлении авиасообщения с Москвой с 3 апреля.В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ 25 марта сообщили журналистам, что Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.Оперативный штаб также напомнил, что иностранцам, прилетающим в РФ, необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета, а также соблюдать установленные в стране меры. Российские граждане должны сдавать ПЦР-тест по прибытии в Россию в течение 72 часов.

https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727669583.html

москва

сирия

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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, внуково, москва, сирия