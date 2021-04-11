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Из Дамаска в Москву прибыл первый после годового перерыва авиарейс
Из Дамаска в Москву прибыл первый после годового перерыва авиарейс
Первый гражданский рейс Дамаск-Москва сирийской авиакомпания Syrian Air состоялся в воскресенье утром после годового перерыва из-за коронавируса, рассказал РИА... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T14:49
2021-04-11T14:49
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
внуково
москва
сирия
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ДАМАСК, 11 апр - РИА Новости. Первый гражданский рейс Дамаск-Москва сирийской авиакомпания Syrian Air состоялся в воскресенье утром после годового перерыва из-за коронавируса, рассказал РИА Новости генеральный директор департамента наземного и воздушного передвижения Сирии Ваиль Аль-Хадери."Гражданские авиаперевозки возобновились из аэропорта Дамаска в аэропорт Внуково в России. Рейсы начала осуществлять сирийская авиакомпания, после объявления правительством РФ об открытии своего воздушного пространства для международных гражданских авиаперевозок", - сказал Аль-ХадериПо словам собеседника агентства, рейсы будут осуществляться еженедельно в обе стороны, для посадки на борт обязателен тест ПЦР на COVID.Министерство транспорта САР 29 марта объявило о возобновлении авиасообщения с Москвой с 3 апреля.В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ 25 марта сообщили журналистам, что Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.Оперативный штаб также напомнил, что иностранцам, прилетающим в РФ, необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета, а также соблюдать установленные в стране меры. Российские граждане должны сдавать ПЦР-тест по прибытии в Россию в течение 72 часов.
https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727669583.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, внуково, москва, сирия

Из Дамаска в Москву прибыл первый после годового перерыва авиарейс

14:49 11.04.2021
 
© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Роман Пятаков
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ДАМАСК, 11 апр - РИА Новости. Первый гражданский рейс Дамаск-Москва сирийской авиакомпания Syrian Air состоялся в воскресенье утром после годового перерыва из-за коронавируса, рассказал РИА Новости генеральный директор департамента наземного и воздушного передвижения Сирии Ваиль Аль-Хадери.
"Гражданские авиаперевозки возобновились из аэропорта Дамаска в аэропорт Внуково в России. Рейсы начала осуществлять сирийская авиакомпания, после объявления правительством РФ об открытии своего воздушного пространства для международных гражданских авиаперевозок", - сказал Аль-Хадери
По словам собеседника агентства, рейсы будут осуществляться еженедельно в обе стороны, для посадки на борт обязателен тест ПЦР на COVID.
Министерство транспорта САР 29 марта объявило о возобновлении авиасообщения с Москвой с 3 апреля.
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В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ 25 марта сообщили журналистам, что Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.
Оперативный штаб также напомнил, что иностранцам, прилетающим в РФ, необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета, а также соблюдать установленные в стране меры. Российские граждане должны сдавать ПЦР-тест по прибытии в Россию в течение 72 часов.
 
Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаВнуковоМоскваСирия
 
 
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