https://ria.ru/20210411/proisshestvie-1727767060.html

В Ленинградской области избили и подожгли подростка

В Ленинградской области избили и подожгли подростка

Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей из Волховского района Ленобласти после того, как они в ходе конфликта обстреляли из пневматического пистолета... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:11

2021-04-11T13:11

2021-04-11T13:11

россия

ленинградская область

волхов

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей из Волховского района Ленобласти после того, как они в ходе конфликта обстреляли из пневматического пистолета подростка, избили его, облили стеклоочистителем и подожгли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции оба участника инцидента были задержаны и доставлены в полицию для проведения необходимых процессуальных действий. У задержанных изъят пневматический пистолет с патронами, аэрозольный баллончик и пустая бутылка из-под спиртного", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Установлено, что 9 апреля 2021 года в полицию Волховского района обратилась 46-летняя неработающая женщина с сообщением о том, что 7 апреля ушел из дома ее 17-летний сын, учащийся колледжа. Сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств прибыли в квартиру, где проживает несовершеннолетний, в одном из домов по улице Молодежной в городе Волхов, оказалось, что молодой человек уже вернулся домой.Отмечается, что подросток обратился в больницу и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии был направлен на амбулаторное лечение.По информации пресс-службы МВД, старший из задержанных подростков привлечен к административной ответственности по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртного), в отношении второго составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Сейчас материалы в отношении них направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20210327/izbienie-1603083881.html

https://ria.ru/20201207/podrostki-1587971518.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинградская область, волхов, происшествия