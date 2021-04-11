В Ленинградской области избили и подожгли подростка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей из Волховского района Ленобласти после того, как они в ходе конфликта обстреляли из пневматического пистолета подростка, избили его, облили стеклоочистителем и подожгли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции оба участника инцидента были задержаны и доставлены в полицию для проведения необходимых процессуальных действий. У задержанных изъят пневматический пистолет с патронами, аэрозольный баллончик и пустая бутылка из-под спиртного", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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Установлено, что 9 апреля 2021 года в полицию Волховского района обратилась 46-летняя неработающая женщина с сообщением о том, что 7 апреля ушел из дома ее 17-летний сын, учащийся колледжа. Сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств прибыли в квартиру, где проживает несовершеннолетний, в одном из домов по улице Молодежной в городе Волхов, оказалось, что молодой человек уже вернулся домой.
"При этом на лице и теле подростка имелись явные ушибы и ссадины. В ходе опроса юноша пояснил, что был в гостях у своего 18-летнего знакомого, также с ним был 17-летний общий знакомый, они все вместе распивали алкоголь. Позднее в вечернее время они направились в заброшенный ангар, где употребляли токсические вещества. В ходе конфликта двое молодых людей избили его, обстреляли из пневматического пистолета, а после облили стеклоочистителем и подожгли", - рассказали в пресс-службе полиции.
Отмечается, что подросток обратился в больницу и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии был направлен на амбулаторное лечение.
По информации пресс-службы МВД, старший из задержанных подростков привлечен к административной ответственности по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртного), в отношении второго составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Сейчас материалы в отношении них направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
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