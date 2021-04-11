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В Совфеде ответили на угрозы Блинкена в адрес России из-за Украины
В Совфеде ответили на угрозы Блинкена в адрес России из-за Украины
Россия ни с кем не должна согласовывать перемещение войск на своей территории, сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T18:53
2021-04-11T20:19
россия
энтони блинкен
сергей цеков
совет федерации рф
государственный департамент сша
сша
украина
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия ни с кем не должна согласовывать перемещение войск на своей территории, сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на "серьезную обеспокоенность" госсекретаря США Энтони Блинкена из-за ситуации у границы с Украиной. Ранее глава американской дипломатии заявил, что Россия заплатит "цену", если будет "действовать агрессивно". В беседе с RT Цеков напомнил, что Вашингтон постоянно проводят учения далеко за пределами американских границ, а также о расширении НАТО и приближении блока к российским рубежам."Именно потому что они это делают, мы вынуждены держать наши вооруженные силы на высоком уровне боеготовности", — пояснил парламентарий.Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает — в отличие от США, а заявление американского госсекретаря назвал лицемерием."Как раз наибольшей угрозой и для мирового сообщества, и для Украины конкретно являются США", — подытожил Цеков.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти передвижения. Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне дали пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что Россия вести не будет вести диалог в "тональности и перспективе", предложенной США, а Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными объяснениями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Москва не угрожала и не угрожает ни одной стране мира. Как отмечал Песков, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.
https://ria.ru/20210411/obyasnenie-1727741629.html
https://ria.ru/20210410/obvinenie-1727733099.html
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россия, энтони блинкен, сергей цеков, совет федерации рф, государственный департамент сша, сша, украина

В Совфеде ответили на угрозы Блинкена в адрес России из-за Украины

18:53 11.04.2021 (обновлено: 20:19 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия ни с кем не должна согласовывать перемещение войск на своей территории, сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на "серьезную обеспокоенность" госсекретаря США Энтони Блинкена из-за ситуации у границы с Украиной.
Ранее глава американской дипломатии заявил, что Россия заплатит "цену", если будет "действовать агрессивно".
В беседе с RT Цеков напомнил, что Вашингтон постоянно проводят учения далеко за пределами американских границ, а также о расширении НАТО и приближении блока к российским рубежам.
"Именно потому что они это делают, мы вынуждены держать наши вооруженные силы на высоком уровне боеготовности", — пояснил парламентарий.
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Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить передвижение войск
Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает — в отличие от США, а заявление американского госсекретаря назвал лицемерием.
"Как раз наибольшей угрозой и для мирового сообщества, и для Украины конкретно являются США", — подытожил Цеков.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти передвижения. Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне дали пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что Россия вести не будет вести диалог в "тональности и перспективе", предложенной США, а Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными объяснениями.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.
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