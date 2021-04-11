https://ria.ru/20210411/kocharyan-1727796397.html

Эксперт оценил шансы Кочаряна прийти к власти

Эксперт оценил шансы Кочаряна прийти к власти

Экс-президент Армении Роберт Кочарян стал набирать поддержку среди населения. В случае его победы на выборах ситуация в вопросе урегулирования конфликта в... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T18:18

2021-04-11T18:18

2021-04-11T18:19

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

роберт кочарян

москва

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян стал набирать поддержку среди населения. В случае его победы на выборах ситуация в вопросе урегулирования конфликта в Карабахе изменится, но в ней в любом случае будут играть позитивную роль российские посредники и миротворцы, считает исполнительный директор экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав Притчин.Ранее премьер Армении Никол Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. На встрече с жителями Армавирской области страны 28 марта он заявил, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Кочарян заявил, что примет участие в выборах, возглавив блок партий."Если пару месяцев назад... (ситуация показывала - ред.) что Пашинян однозначно выигрывает, то сейчас становится очевидным, что поддержка есть и у экс-президента Роберта Кочаряна. Понятно, что ясность появится по результатам голосования, но шансы у него (Кочаряна – ред.) есть. И тогда будет совсем иная ситуация и в вопросе карабахского урегулирования. Но в любом случае российское посредничество и российский миротворческий контингент будут играть позитивную роль, так как есть заинтересованность в сохранении положения", - сказал эксперт журналистам в воскресенье в Баку.Шестого апреля прекратилось уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя" (велось в рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года), которую Конституционный суд Армении до этого признал противоречащей двум статьям конституции и недействительной. Два дня спустя экс-президент подал иск против Пашиняна и Республики Армения, в котором требует подтвердить факт нарушения права истца на справедливое судебное разбирательство, возмещение нематериального ущерба, нанесенного в результате подобного нарушения.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210408/isk-1727361877.html

https://ria.ru/20210406/karabakh-1604374918.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, роберт кочарян, москва, азербайджан, армения, в мире