Эксперт оценил шансы Кочаряна прийти к власти
18:18 11.04.2021 (обновлено: 18:19 11.04.2021)
© Sputnik / Асатур ЕсаянцЭкс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян стал набирать поддержку среди населения. В случае его победы на выборах ситуация в вопросе урегулирования конфликта в Карабахе изменится, но в ней в любом случае будут играть позитивную роль российские посредники и миротворцы, считает исполнительный директор экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав Притчин.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. На встрече с жителями Армавирской области страны 28 марта он заявил, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Кочарян заявил, что примет участие в выборах, возглавив блок партий.
"Если пару месяцев назад... (ситуация показывала - ред.) что Пашинян однозначно выигрывает, то сейчас становится очевидным, что поддержка есть и у экс-президента Роберта Кочаряна. Понятно, что ясность появится по результатам голосования, но шансы у него (Кочаряна – ред.) есть. И тогда будет совсем иная ситуация и в вопросе карабахского урегулирования. Но в любом случае российское посредничество и российский миротворческий контингент будут играть позитивную роль, так как есть заинтересованность в сохранении положения", - сказал эксперт журналистам в воскресенье в Баку.
Шестого апреля прекратилось уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя" (велось в рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года), которую Конституционный суд Армении до этого признал противоречащей двум статьям конституции и недействительной. Два дня спустя экс-президент подал иск против Пашиняна и Республики Армения, в котором требует подтвердить факт нарушения права истца на справедливое судебное разбирательство, возмещение нематериального ущерба, нанесенного в результате подобного нарушения.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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