https://ria.ru/20210411/karasin-1727806646.html
Сенатор предупредил Киев о последствиях "политической расхлябанности"
Сенатор предупредил Киев о последствиях "политической расхлябанности"
Задача международного сообщества и прежде всего участников "нормандского формата" - настоять на том, чтобы Киев выполнил подписанные соглашения, без этого... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T20:27
2021-04-11T20:27
2021-04-11T20:34
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Задача международного сообщества и прежде всего участников "нормандского формата" - настоять на том, чтобы Киев выполнил подписанные соглашения, без этого "политическая расхлябанность" Киева будет нарастать и может быстро привести к трагедии, считает глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин."Задача международного сообщества и прежде всего участников "нормандского формата" настоять на выполнении ровно того, чтобы было зафиксировано и подписано украинским президентом в феврале 2015 года, в том числе налаживание диалога с Донецком и Луганском. Без этого политическая расхлябанность Киева будет нарастать и может быстро привести к трагедии. Наша общая задача этого избежать. По-моему, всем стало понятно, что Россия не бросит в беде людей, проживающих в ДНР и ЛНР", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".Он добавил, что можно "месяцами и годами" рассуждать о так называемых красных линиях и прикидывать варианты урегулирования. "Но проблема в том, что заниматься этим с Киевом стало делом неблагодарным и опасным. Собственно, об этом говорят прошедшие шесть лет после подписания минских договоренностей", - отметил сенатор.
https://ria.ru/20210410/posledstviya-1727734249.html
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россия, донецкая народная республика, совет федерации рф, григорий карасин, минск, оон, украина, в мире