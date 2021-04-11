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Сенатор предупредил Киев о последствиях "политической расхлябанности"
Сенатор предупредил Киев о последствиях "политической расхлябанности"
Задача международного сообщества и прежде всего участников "нормандского формата" - настоять на том, чтобы Киев выполнил подписанные соглашения, без этого... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T20:27
2021-04-11T20:34
россия
донецкая народная республика
совет федерации рф
григорий карасин
минск
оон
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Задача международного сообщества и прежде всего участников "нормандского формата" - настоять на том, чтобы Киев выполнил подписанные соглашения, без этого "политическая расхлябанность" Киева будет нарастать и может быстро привести к трагедии, считает глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин."Задача международного сообщества и прежде всего участников "нормандского формата" настоять на выполнении ровно того, чтобы было зафиксировано и подписано украинским президентом в феврале 2015 года, в том числе налаживание диалога с Донецком и Луганском. Без этого политическая расхлябанность Киева будет нарастать и может быстро привести к трагедии. Наша общая задача этого избежать. По-моему, всем стало понятно, что Россия не бросит в беде людей, проживающих в ДНР и ЛНР", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".Он добавил, что можно "месяцами и годами" рассуждать о так называемых красных линиях и прикидывать варианты урегулирования. "Но проблема в том, что заниматься этим с Киевом стало делом неблагодарным и опасным. Собственно, об этом говорят прошедшие шесть лет после подписания минских договоренностей", - отметил сенатор.
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, совет федерации рф, григорий карасин, минск, оон, украина, в мире

Сенатор предупредил Киев о последствиях "политической расхлябанности"

20:27 11.04.2021 (обновлено: 20:34 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Задача международного сообщества и прежде всего участников "нормандского формата" - настоять на том, чтобы Киев выполнил подписанные соглашения, без этого "политическая расхлябанность" Киева будет нарастать и может быстро привести к трагедии, считает глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Задача международного сообщества и прежде всего участников "нормандского формата" настоять на выполнении ровно того, чтобы было зафиксировано и подписано украинским президентом в феврале 2015 года, в том числе налаживание диалога с Донецком и Луганском. Без этого политическая расхлябанность Киева будет нарастать и может быстро привести к трагедии. Наша общая задача этого избежать. По-моему, всем стало понятно, что Россия не бросит в беде людей, проживающих в ДНР и ЛНР", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".
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Он добавил, что можно "месяцами и годами" рассуждать о так называемых красных линиях и прикидывать варианты урегулирования. "Но проблема в том, что заниматься этим с Киевом стало делом неблагодарным и опасным. Собственно, об этом говорят прошедшие шесть лет после подписания минских договоренностей", - отметил сенатор.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаСовет Федерации РФГригорий КарасинМинскООНУкраинаВ мире
 
 
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