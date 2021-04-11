https://ria.ru/20210411/arest-1727787838.html

В Петербурге арестовали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа

В Петербурге арестовали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа

Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, которого обвиняют в стрельбе из травматического оружия из автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа в... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T16:39

2021-04-11T16:39

2021-04-11T16:41

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, которого обвиняют в стрельбе из травматического оружия из автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа в Петербурге, сообщила объединённая пресс-служба судов города."Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шаига Хуррам оглы Мамедова, который обвиняется в хулиганстве", - сообщили в объединённой пресс-службе.Ранее сообщалось, что полиция задержала предполагаемого стрелка из кортежа. Как сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, им оказался 34–летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, являющийся гендиректором строительной компании. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета.По данным пресс-службы полиции, о стрельбе в воздух сообщил очевидец. По его словам, стрельба произошла 9 апреля, когда несколько машин в составе свадебного кортежа выехали из двора дома 14 по улице Летчика Лихолетова.

https://ria.ru/20210402/strelba-1603901122.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/proisshestviya-1587372732.html

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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия