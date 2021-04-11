В Петербурге арестовали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа
16:39 11.04.2021 (обновлено: 16:41 11.04.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, которого обвиняют в стрельбе из травматического оружия из автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа в Петербурге, сообщила объединённая пресс-служба судов города.
"Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шаига Хуррам оглы Мамедова, который обвиняется в хулиганстве", - сообщили в объединённой пресс-службе.
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Ранее сообщалось, что полиция задержала предполагаемого стрелка из кортежа. Как сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, им оказался 34–летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, являющийся гендиректором строительной компании. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета.
По данным пресс-службы полиции, о стрельбе в воздух сообщил очевидец. По его словам, стрельба произошла 9 апреля, когда несколько машин в составе свадебного кортежа выехали из двора дома 14 по улице Летчика Лихолетова.
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