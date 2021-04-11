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В Петербурге арестовали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа
В Петербурге арестовали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа
Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, которого обвиняют в стрельбе из травматического оружия из автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа в... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T16:39
2021-04-11T16:41
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, которого обвиняют в стрельбе из травматического оружия из автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа в Петербурге, сообщила объединённая пресс-служба судов города."Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шаига Хуррам оглы Мамедова, который обвиняется в хулиганстве", - сообщили в объединённой пресс-службе.Ранее сообщалось, что полиция задержала предполагаемого стрелка из кортежа. Как сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, им оказался 34–летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, являющийся гендиректором строительной компании. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета.По данным пресс-службы полиции, о стрельбе в воздух сообщил очевидец. По его словам, стрельба произошла 9 апреля, когда несколько машин в составе свадебного кортежа выехали из двора дома 14 по улице Летчика Лихолетова.
https://ria.ru/20210402/strelba-1603901122.html
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа

16:39 11.04.2021 (обновлено: 16:41 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, которого обвиняют в стрельбе из травматического оружия из автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа в Петербурге, сообщила объединённая пресс-служба судов города.
"Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шаига Хуррам оглы Мамедова, который обвиняется в хулиганстве", - сообщили в объединённой пресс-службе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 09:41
Троих жителей Югры оштрафовали за стрельбу на свадьбе
Ранее сообщалось, что полиция задержала предполагаемого стрелка из кортежа. Как сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, им оказался 34–летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, являющийся гендиректором строительной компании. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета.
По данным пресс-службы полиции, о стрельбе в воздух сообщил очевидец. По его словам, стрельба произошла 9 апреля, когда несколько машин в составе свадебного кортежа выехали из двора дома 14 по улице Летчика Лихолетова.
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ГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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