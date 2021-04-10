https://ria.ru/20210410/yaytsa-1727648565.html

Назван лучший способ поедания яиц

Назван лучший способ поедания яиц

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов она написала на своей странице в Instagram о самом полезном способе приготовления яиц. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T04:32

2021-04-10T04:32

2021-04-10T04:32

михаил гинзбург

россия

яйца

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов она написала на своей странице в Instagram о самом полезном способе приготовления яиц. Эксперт порекомендовала не варить и не жарить яйца долго, поскольку в этом случае белок из них будет усваиваться значительно хуже. Лучше, утверждает Деккер, приготовить яйца всмятку или яичницу-глазунью.Она добавила, что в целом яйца являются очень полезным продуктом, потому что содержат белок и лецитин. Стоит употреблять разные виды яиц, в том числе куриные, утиные, перепелиные и гусиные.Также Ольга Деккер развеяла миф о том, что данный продукт повышает "плохой" холестерин. Нутрициолог напомнила, что 80% этого органического соединения вырабатывается в печени, а только 20% зависит от рациона питания.Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург назвал самый вредный вариант употребления яиц. По его словам, существуют исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что употребление вместе с яйцами жареного красного мяса в размере 50 граммов в день значительно повышает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет течение атеросклероза.

https://ria.ru/20210318/yaytsa-1601870491.html

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2021

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михаил гинзбург, россия, яйца, общество