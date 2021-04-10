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Назван лучший способ поедания яиц
Назван лучший способ поедания яиц
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов она написала на своей странице в Instagram о самом полезном способе приготовления яиц. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T04:32
2021-04-10T04:32
михаил гинзбург
россия
яйца
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов она написала на своей странице в Instagram о самом полезном способе приготовления яиц. Эксперт порекомендовала не варить и не жарить яйца долго, поскольку в этом случае белок из них будет усваиваться значительно хуже. Лучше, утверждает Деккер, приготовить яйца всмятку или яичницу-глазунью.Она добавила, что в целом яйца являются очень полезным продуктом, потому что содержат белок и лецитин. Стоит употреблять разные виды яиц, в том числе куриные, утиные, перепелиные и гусиные.Также Ольга Деккер развеяла миф о том, что данный продукт повышает "плохой" холестерин. Нутрициолог напомнила, что 80% этого органического соединения вырабатывается в печени, а только 20% зависит от рациона питания.Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург назвал самый вредный вариант употребления яиц. По его словам, существуют исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что употребление вместе с яйцами жареного красного мяса в размере 50 граммов в день значительно повышает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет течение атеросклероза.
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михаил гинзбург, россия, яйца, общество

Назван лучший способ поедания яиц

04:32 10.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЯичница. Архив
Яичница. Архив - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов она написала на своей странице в Instagram о самом полезном способе приготовления яиц.
Эксперт порекомендовала не варить и не жарить яйца долго, поскольку в этом случае белок из них будет усваиваться значительно хуже. Лучше, утверждает Деккер, приготовить яйца всмятку или яичницу-глазунью.
Она добавила, что в целом яйца являются очень полезным продуктом, потому что содержат белок и лецитин. Стоит употреблять разные виды яиц, в том числе куриные, утиные, перепелиные и гусиные.
Также Ольга Деккер развеяла миф о том, что данный продукт повышает "плохой" холестерин. Нутрициолог напомнила, что 80% этого органического соединения вырабатывается в печени, а только 20% зависит от рациона питания.
Яйца - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 19:06
Что скрывают яйца: все о пользе и вреде для организма женщин и мужчин
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург назвал самый вредный вариант употребления яиц. По его словам, существуют исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что употребление вместе с яйцами жареного красного мяса в размере 50 граммов в день значительно повышает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет течение атеросклероза.
 
Михаил ГинзбургРоссияяйцаОбщество
 
 
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