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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210410/valeriya--1727547467.html
Валерия призналась, что из-за шоу "Маска" не спит по ночам
Валерия призналась, что из-за шоу "Маска" не спит по ночам
Певица Валерия, которая вот уже несколько месяцев угадывает участников шоу "Маска" на НТВ, призналась в своем Insragram, что из-за сильных эмоций даже стала... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T04:32
2021-04-10T04:32
ирина дубцова
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юрий стоянов
светлана лобода
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Певица Валерия, которая вот уже несколько месяцев угадывает участников шоу "Маска" на НТВ, призналась в своем Insragram, что из-за сильных эмоций даже стала плохо спать по ночам. С одной стороны, по словам Валерии, ей хочется скорее разгадать "все ребусы", чтобы больше не мучиться, но с другой — она получает много счастья и радости, когда наблюдает за выступлениями участников в гигантских красочных костюмах. Начинали участвовать в шоу 14 известных персон. Личности семерых уже разоблачили: маски сняли Светлана Хоркина (Черная Пантера), Иосиф Пригожин (Ананас), Азиза (Пингвин), Юрий Стоянов (Банан), Ольга Бузова (Розовая Пантера), Марина Кравец (Солнце) и Ирина Дубцова (Единорог).Осталась семерка сильнейших: Белый Орел, Заяц, Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог и Змея, которую многие считают фаворитом. Ранее в интервью "Собеседнику" победитель первого сезона шоу "Маска" — музыкант Анатолий Цой предположил, что в костюме мерцающей рептилии может выступать Светлана Лобода.
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ирина дубцова, азиза (певица), юрий стоянов, светлана лобода, ольга бузова, марина кравец, светлана хоркина, иосиф пригожин, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, нтв (телеканал), валерия (алла перфилова)

Валерия призналась, что из-за шоу "Маска" не спит по ночам

04:32 10.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Кремле
Певица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Певица Валерия, которая вот уже несколько месяцев угадывает участников шоу "Маска" на НТВ, призналась в своем Insragram, что из-за сильных эмоций даже стала плохо спать по ночам.
"Проснулась среди ночи, потому что зашкаливающие эмоции, полученные на очередных съемках проекта, не дают нормально спать уже несколько дней", — написала артистка.
С одной стороны, по словам Валерии, ей хочется скорее разгадать "все ребусы", чтобы больше не мучиться, но с другой — она получает много счастья и радости, когда наблюдает за выступлениями участников в гигантских красочных костюмах.
"Хочется, чтобы все это волшебство длилось вечно", — отметила супруга продюсера Иосифа Пригожина.
Начинали участвовать в шоу 14 известных персон. Личности семерых уже разоблачили: маски сняли Светлана Хоркина (Черная Пантера), Иосиф Пригожин (Ананас), Азиза (Пингвин), Юрий Стоянов (Банан), Ольга Бузова (Розовая Пантера), Марина Кравец (Солнце) и Ирина Дубцова (Единорог).
Осталась семерка сильнейших: Белый Орел, Заяц, Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог и Змея, которую многие считают фаворитом.
Ранее в интервью "Собеседнику" победитель первого сезона шоу "Маска" — музыкант Анатолий Цой предположил, что в костюме мерцающей рептилии может выступать Светлана Лобода.

"Я болел за Солнце и был уверен, что это Кравец изначально, но, к сожалению, она выбыла, — сказал он. — Теперь буду болеть за Змею. Думаю, под этой маской скрывается Светлана Лобода".

Персонаж Заяц в шоу Маска на телеканале НТВ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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ШоубизИрина ДубцоваАзиза (певица)Юрий СтояновСветлана ЛободаОльга БузоваМарина КравецСветлана ХоркинаИосиф ПригожинШоу-бизнесЗнаменитостизвездыНТВ (телеканал)Валерия (Алла Перфилова)
 
 
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