Валерия призналась, что из-за шоу "Маска" не спит по ночам
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Кремле
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Певица Валерия, которая вот уже несколько месяцев угадывает участников шоу "Маска" на НТВ, призналась в своем Insragram, что из-за сильных эмоций даже стала плохо спать по ночам.
"Проснулась среди ночи, потому что зашкаливающие эмоции, полученные на очередных съемках проекта, не дают нормально спать уже несколько дней", — написала артистка.
С одной стороны, по словам Валерии, ей хочется скорее разгадать "все ребусы", чтобы больше не мучиться, но с другой — она получает много счастья и радости, когда наблюдает за выступлениями участников в гигантских красочных костюмах.
"Хочется, чтобы все это волшебство длилось вечно", — отметила супруга продюсера Иосифа Пригожина.
Начинали участвовать в шоу 14 известных персон. Личности семерых уже разоблачили: маски сняли Светлана Хоркина (Черная Пантера), Иосиф Пригожин (Ананас), Азиза (Пингвин), Юрий Стоянов (Банан), Ольга Бузова (Розовая Пантера), Марина Кравец (Солнце) и Ирина Дубцова (Единорог).
Осталась семерка сильнейших: Белый Орел, Заяц, Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог и Змея, которую многие считают фаворитом.
Ранее в интервью "Собеседнику" победитель первого сезона шоу "Маска" — музыкант Анатолий Цой предположил, что в костюме мерцающей рептилии может выступать Светлана Лобода.
"Я болел за Солнце и был уверен, что это Кравец изначально, но, к сожалению, она выбыла, — сказал он. — Теперь буду болеть за Змею. Думаю, под этой маской скрывается Светлана Лобода".