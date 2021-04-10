https://ria.ru/20210410/valeriya--1727547467.html

Валерия призналась, что из-за шоу "Маска" не спит по ночам

Валерия призналась, что из-за шоу "Маска" не спит по ночам

Певица Валерия, которая вот уже несколько месяцев угадывает участников шоу "Маска" на НТВ, призналась в своем Insragram, что из-за сильных эмоций даже стала... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T04:32

2021-04-10T04:32

2021-04-10T04:32

ирина дубцова

азиза (певица)

юрий стоянов

светлана лобода

ольга бузова

марина кравец

светлана хоркина

иосиф пригожин

шоубиз

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Певица Валерия, которая вот уже несколько месяцев угадывает участников шоу "Маска" на НТВ, призналась в своем Insragram, что из-за сильных эмоций даже стала плохо спать по ночам. С одной стороны, по словам Валерии, ей хочется скорее разгадать "все ребусы", чтобы больше не мучиться, но с другой — она получает много счастья и радости, когда наблюдает за выступлениями участников в гигантских красочных костюмах. Начинали участвовать в шоу 14 известных персон. Личности семерых уже разоблачили: маски сняли Светлана Хоркина (Черная Пантера), Иосиф Пригожин (Ананас), Азиза (Пингвин), Юрий Стоянов (Банан), Ольга Бузова (Розовая Пантера), Марина Кравец (Солнце) и Ирина Дубцова (Единорог).Осталась семерка сильнейших: Белый Орел, Заяц, Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог и Змея, которую многие считают фаворитом. Ранее в интервью "Собеседнику" победитель первого сезона шоу "Маска" — музыкант Анатолий Цой предположил, что в костюме мерцающей рептилии может выступать Светлана Лобода.

https://ria.ru/20210405/maska-1604244815.html

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ирина дубцова, азиза (певица), юрий стоянов, светлана лобода, ольга бузова, марина кравец, светлана хоркина, иосиф пригожин, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, нтв (телеканал), валерия (алла перфилова)