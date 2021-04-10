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Глава Евросовета прокомментировал инцидент со стульями в Анкаре
Глава Евросовета прокомментировал инцидент со стульями в Анкаре
Глава Европейского совета Шарль Мишель признался, что плохо спит по ночам из-за инцидента на переговорах в Анкаре, когда председателю Еврокомиссии Урсуле фон... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T13:44
2021-04-10T13:44
евросовет
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
турция
реджеп тайип эрдоган
анкара
в мире
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БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель признался, что плохо спит по ночам из-за инцидента на переговорах в Анкаре, когда председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула."Я глубоко сожалею об этом инциденте. Если бы это было возможно, я бы вернулся назад и исправил это. Это было шокирующее происшествие", - сказал Мишель в интервью газете Handelsblatt.Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и Мишелем состоялась в Анкаре в минувший вторник. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава Европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.
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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире

Глава Евросовета прокомментировал инцидент со стульями в Анкаре

13:44 10.04.2021
 
© REUTERS / European UnionПрезидент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смотрит как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Евросовета Шарль Мишель занимают свои места
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смотрит как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Евросовета Шарль Мишель занимают свои места - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© REUTERS / European Union
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БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель признался, что плохо спит по ночам из-за инцидента на переговорах в Анкаре, когда председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.
"Я глубоко сожалею об этом инциденте. Если бы это было возможно, я бы вернулся назад и исправил это. Это было шокирующее происшествие", - сказал Мишель в интервью газете Handelsblatt.
"Я не скрываю, что с тех пор я плохо сплю по ночам, потому что эти сцены снова и снова проигрываются в моей голове. Я боялся, что если отреагирую каким-либо образом, то спровоцирую намного более серьезный инцидент", - признался глава Евросовета.
Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и Мишелем состоялась в Анкаре в минувший вторник. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Турцию - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава Европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.
 
ЕвросоветШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАнкараВ мире
 
 
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