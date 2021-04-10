https://ria.ru/20210410/stulya-1727685157.html

Глава Евросовета прокомментировал инцидент со стульями в Анкаре

Глава Евросовета прокомментировал инцидент со стульями в Анкаре

Глава Европейского совета Шарль Мишель признался, что плохо спит по ночам из-за инцидента на переговорах в Анкаре, когда председателю Еврокомиссии Урсуле фон... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:44

2021-04-10T13:44

2021-04-10T13:44

евросовет

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

турция

реджеп тайип эрдоган

анкара

в мире

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БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель признался, что плохо спит по ночам из-за инцидента на переговорах в Анкаре, когда председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула."Я глубоко сожалею об этом инциденте. Если бы это было возможно, я бы вернулся назад и исправил это. Это было шокирующее происшествие", - сказал Мишель в интервью газете Handelsblatt.Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и Мишелем состоялась в Анкаре в минувший вторник. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава Европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.

https://ria.ru/20210410/erdogan-1727601189.html

турция

анкара

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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире