https://ria.ru/20210410/peterburg-1727677406.html
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в воздух на свадьбе
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в воздух на свадьбе
Сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял из травматического оружия из автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа в Петербурге, сообщает... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T12:29
2021-04-10T12:29
2021-04-10T14:06
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ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ 10 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял из травматического оружия из автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый стрелок установлен и задержан. Им оказался 34–летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, являющийся гендиректором строительной компании. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, о стрельбе в воздух сообщил очевидец. По его словам, стрельба произошла 9 апреля, когда несколько машин в составе свадебного кортежа выехали из двора дома 14 по улице Летчика Лихолетова.Оружие было изъято. Стрелок доставлен в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/strelba-1727675746.html
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