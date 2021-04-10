https://ria.ru/20210410/nato-1727671048.html

США хотят подтвердить приверженность НАТО, считает эксперт

США хотят подтвердить приверженность НАТО, считает эксперт

США стремятся подтвердить свою приверженность НАТО, которая была поставлена под сомнение при экс-президенте Дональде Трампе, а также показать Украине, которая... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T11:30

2021-04-10T11:30

2021-04-10T11:30

станислав бышок

энтони блинкен

дональд трамп

нато

германия

сша

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. США стремятся подтвердить свою приверженность НАТО, которая была поставлена под сомнение при экс-президенте Дональде Трампе, а также показать Украине, которая хочет вступить в альянс, что в Вашингтоне о ней помнят, считает исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.Ранее агентство Блумберг сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе вернется в Брюссель для новых встреч в рамках НАТО на фоне обеспокоенности из-за РФ. Представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что генсек альянса Йенс Столтенберг также встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином 14 апреля в Брюсселе."Первостепенная задача администрации (Джо) Байдена в отношении своих европейских партнёров по НАТО - подтвердить приверженность США альянсу, что было поставлено под сомнение во время президентства (Дональда) Трампа, но при этом избежать прямой военной конфронтации с такими странами, как Россия и Китай", - сказал эксперт РИА Новости.Одновременно, по словам Бышока, "США будут демонстрировать тем странам, которые в перспективе хотели бы стать членами альянса, таким как Украина, что в Вашингтоне по-прежнему помнят о них и готовы поставлять вооружение, военных советников и при необходимости обеспечивать поддержку на международном уровне".Аналитик отметил, что конфликт на Донбассе по разному интерпретируется официальной Москвой и официальным Киевом, а также Брюсселем и Вашингтоном. "С точки зрения России, речь идёт о внутриукраинском гражданском противостоянии, которое должно решаться прямым диалогом между Киевом, с одной стороны, и Донецком и Луганском, с другой. С точки зрения Киева, как и НАТО, на востоке страны имеет место гибридная агрессия со стороны России против суверенной Украины, чему должен быть поставлен конец совместными усилиями всех стран Запада, прежде всего членов НАТО", - указал Бышок.Эксперт обратил внимание, что "в Киеве, очевидно, рассматривается вариант решения донбасского конфликта не через имплементацию минских соглашений, но через военную операцию вроде той, что недавно Азербайджан провёл в Карабахе"."В этом контексте одобрение или неодобрение со стороны Вашингтона было бы серьёзным аргументом для руководства Украины. Вместе с тем европейские партнёры Америки по НАТО, прежде всего Германия и Франция, выступают за продолжение попытки мирного урегулирования противостояния на Донбассе и опасаются действий американской администрации, которые Киев мог бы интерпретировать как "зелёный свет", - сказал Бышок.На его взгляд, "причины подобных опасений не только гуманитарные, но также связаны и с активностью России, которая, учитывая большой процент населения самопровозглашённых республик Донбасса с российскими паспортами, может открыто выступить в военном плане в случае эскалации в регионе". "Москва может объяснить своё поведение защитой собственных граждан. Европейские же лидеры хотели бы нормализации отношений с Россией или, во всяком случае, чтобы отношения не ухудшались", - заключил политолог.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/nato-1602450224.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/ugrozy-1602712084.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/donbass-1727476270.html

германия

сша

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станислав бышок, энтони блинкен, дональд трамп, нато, германия, сша, в мире