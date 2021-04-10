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Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе вернется в Брюссель для новых встреч в рамках НАТО на фоне обеспокоенности из-за РФ, утверждает агентство... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T03:20
2021-04-10T03:20
энтони блинкен
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе вернется в Брюссель для новых встреч в рамках НАТО на фоне обеспокоенности из-за РФ, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на трех лиц, знакомых с ситуацией.Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что генсек альянса Йенс Столтенберг встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином 14 апреля в Брюсселе."Блинкен намерен вернуться в Брюссель на следующей неделе для (проведения - ред.) дополнительных встреч с должностными лицами НАТО", - пишет агентство.Встречи в Брюсселе, по словам источников агентства, будут проходить почти всю неделю. В госдепартаменте от комментариев отказались.Блинкен 23 и 24 марта уже посещал Брюссель. Тогда министры иностранных дел стран НАТО на первой после начала пандемии очной встрече обсудили подготовку к саммиту альянса, отношения с РФ и КНР, современные угрозы, новую стратегическую концепцию и укрепление трансатлантических отношений.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.
https://ria.ru/20210409/nato-1727594623.html
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энтони блинкен, нато, сша, в мире

Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО

03:20 10.04.2021
 
© REUTERS / Virginia Mayo/Pool Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© REUTERS / Virginia Mayo/Pool
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе вернется в Брюссель для новых встреч в рамках НАТО на фоне обеспокоенности из-за РФ, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на трех лиц, знакомых с ситуацией.
Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что генсек альянса Йенс Столтенберг встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином 14 апреля в Брюсселе.
"Блинкен намерен вернуться в Брюссель на следующей неделе для (проведения - ред.) дополнительных встреч с должностными лицами НАТО", - пишет агентство.
Встречи в Брюсселе, по словам источников агентства, будут проходить почти всю неделю. В госдепартаменте от комментариев отказались.
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Блинкен 23 и 24 марта уже посещал Брюссель. Тогда министры иностранных дел стран НАТО на первой после начала пандемии очной встрече обсудили подготовку к саммиту альянса, отношения с РФ и КНР, современные угрозы, новую стратегическую концепцию и укрепление трансатлантических отношений.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.
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