https://ria.ru/20210410/nato-1727647075.html

Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО

Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе вернется в Брюссель для новых встреч в рамках НАТО на фоне обеспокоенности из-за РФ, утверждает агентство... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T03:20

2021-04-10T03:20

2021-04-10T03:20

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе вернется в Брюссель для новых встреч в рамках НАТО на фоне обеспокоенности из-за РФ, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на трех лиц, знакомых с ситуацией.Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что генсек альянса Йенс Столтенберг встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином 14 апреля в Брюсселе."Блинкен намерен вернуться в Брюссель на следующей неделе для (проведения - ред.) дополнительных встреч с должностными лицами НАТО", - пишет агентство.Встречи в Брюсселе, по словам источников агентства, будут проходить почти всю неделю. В госдепартаменте от комментариев отказались.Блинкен 23 и 24 марта уже посещал Брюссель. Тогда министры иностранных дел стран НАТО на первой после начала пандемии очной встрече обсудили подготовку к саммиту альянса, отношения с РФ и КНР, современные угрозы, новую стратегическую концепцию и укрепление трансатлантических отношений.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.

https://ria.ru/20210409/nato-1727594623.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/zakharova-1727266528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, нато, сша, в мире