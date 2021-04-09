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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
https://ria.ru/20210409/zhile-1727466647.html
Дегтярев сообщил о росте спроса на жилье в Хабаровском крае
Дегтярев сообщил о росте спроса на жилье в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что спрос на жилье в регионе вырос, об этом можно судить по количеству ипотечных кредитов. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T07:33
2021-04-09T09:22
хабаровский край
россия
жилье
чукотка
александр левинталь
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
михаил дегтярев
марат хуснуллин
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 9 апр — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что спрос на жилье в регионе вырос, об этом можно судить по количеству ипотечных кредитов.Правительством РФ определены меры, направленные на повышение доступности жилья. Существующая "Дальневосточная ипотека" помогла получить кредит более 18 тысячам семей на сумму 66 миллиардов рублей. В округе действуют и другие льготные ипотечные программы: "Сельская ипотека", "Семейная ипотека" и "Льготная ипотечная программа по ставке 6,5% годовых".По данным правительства региона, в прошлом году в крае было введено 229,3 тысячи квадратных метров, что на 22% ниже по сравнению с 2019 годом. В ключевых агломерациях насчитывается более 10 площадок с потенциальной застройкой на 2,3 миллиона "квадратов" жилья. Регион готов применять новые механизмы финансирования инфраструктуры за счет инфраструктурных облигаций, целевых бюджетных кредитов. Одно из предложений - расширение ТОР на территории комплексной застройки.Для поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) запланирован проект "Дом дальневосточника" на основе деревянного домостроения. На территории края намерены запустить производство домокомплектов не менее 10 тысяч в год. Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, посетивший регион в конце марта, говорил, что ипотечные кредиты на ИЖС планируется начать выдавать уже в этом году, "правда, по повышенной процентной ставке" по ряду причин. Он отметил, что финансирование этой программы "будет измеряться в десятках миллиардов".На совещании прозвучало, что темп роста строительных работ в ДФО за 2020 год составил 97,5%, ввод жилых домов – 101,6%. По мнению главы Минстроя России, одним из акцентов в развитии строительства на Дальнем Востоке стало формирование современной инфраструктуры, которая призвана обеспечить создание комфортной среды для жизни населения. Три субъекта – Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) и Амурская область – сообщили о готовности к участию в реализации механизма инфраструктурных облигаций. Хабаровский край Амурская область, Республика Бурятия и Забайкальский край принимают участие в программе бюджетного софинансирования строительства инфраструктуры "Стимул", направленной на повышение доступности социальных и иных инфраструктурных объектов.Управляющий директор ДОМ.РФ по Дальнему Востоку Александр Левинталь, отметил, что ДФО стал единственным в России округом, где в 2020 году было зафиксировано увеличение объёмов строящегося жилья. Госкомпания, наделенная агентскими полномочиями по вовлечению федеральных земель в хозяйственный оборот, разработала механизмы, позволяющие существенно сократить сроки градостроительной подготовки территории к началу строительства от 2,5 лет до 6–9 месяцев. Подготовлено предложение, чтобы участки под КРТ предлагались девелоперам с уже документами по планировке территории. Кроме того, ДОМ.РФ заключил соглашение с рядом дальневосточных регионов по финансированию жилищных проектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Это минимизирует затраты застройщиков."Жилья для дальневосточников строится мало, оно продается по весьма высокой цене. В среднем по округу один квадратный метр стоит около 91 тысяч рублей. Два дня назад во время посещения Чукотки осмотрел вновь построенные дома. Стоимость одного квадратного метра в них достигает 180 тысяч рублей. Основной причиной является завоз практически всех стройматериалов. Но это не только проблема Чукотки, это проблема всего Дальнего Востока. Посмотрим, как это решить. Частично проблема финансовой доступности жилья решилась за счёт ввода льготной ипотеки. При этом очевидно, что без снижения цены этот инструмент эффективно работать не сможет", – констатировал Трутнев после совещания.Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщал, что в части развития строительной отрасли и достижения показателей национальных целей до 2030 года должно быть построено более 1 миллиарда квадратных метров жилья, то есть 26% от общего объёма всего жилищного фонда в России. Он заявлял, что "каждый пятый метр в стране должен стать новым". Субъекты ДФО должны построить с 2021 по 2024 года около 13 миллионов "квадратов", а к 2030 году – около 40 миллионов квадратных метров. По его словам, в целом по округу динамика ввода жилья в 2020 году в сравнении с 2019 выше среднероссийского значения.Подводя итоги совещания, вице-премьер отметил, что проблемы, связанные со строительной сферой, в том числе отсутствие крупных квалицированных строительных компаний, завоз строительных материалов из других регионов и отсутствие собственных производств, требуют нетривиального решения. "С министерством строительства договорились о том, что они рассмотрят новую систему управления строительством на Дальнем Востоке. Мне кажется, что они должны взять ответственность в значительной степени на себя", - резюмировал Трутнев на пресс-подходе в Петропавловске-Камчатском.
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россия, жилье, чукотка, александр левинталь, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил дегтярев, марат хуснуллин, хабаровск, забайкальский край, экономика

Дегтярев сообщил о росте спроса на жилье в Хабаровском крае

07:33 09.04.2021 (обновлено: 09:22 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЖилые дома в городе Николаевск-на-Амуре
Жилые дома в городе Николаевск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ХАБАРОВСК, 9 апр — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что спрос на жилье в регионе вырос, об этом можно судить по количеству ипотечных кредитов.
"В Хабаровском крае растет спрос на жилье. В 1,6 раза вырос объём ипотечного жилищного кредитования. Ипотечных кредитов выдано почти 17 тысяч. Из них четверть – ипотечные льготные кредиты под строительство жилья, и прежде всего по программе "Дальневосточная ипотека". Для увеличения темпов строительства необходимо ввести поддержку комплексной жилищной застройки за счёт создания инженерной и транспортной инфраструктуры", - сказал Дегтярев на совете с участием глав регионов ДФО при полпреде Юрии Трутневе, который прошел в четверг в Петропавловске-Камчатском.
Правительством РФ определены меры, направленные на повышение доступности жилья. Существующая "Дальневосточная ипотека" помогла получить кредит более 18 тысячам семей на сумму 66 миллиардов рублей. В округе действуют и другие льготные ипотечные программы: "Сельская ипотека", "Семейная ипотека" и "Льготная ипотечная программа по ставке 6,5% годовых".
По данным правительства региона, в прошлом году в крае было введено 229,3 тысячи квадратных метров, что на 22% ниже по сравнению с 2019 годом. В ключевых агломерациях насчитывается более 10 площадок с потенциальной застройкой на 2,3 миллиона "квадратов" жилья. Регион готов применять новые механизмы финансирования инфраструктуры за счет инфраструктурных облигаций, целевых бюджетных кредитов. Одно из предложений - расширение ТОР на территории комплексной застройки.
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Для поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) запланирован проект "Дом дальневосточника" на основе деревянного домостроения. На территории края намерены запустить производство домокомплектов не менее 10 тысяч в год. Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, посетивший регион в конце марта, говорил, что ипотечные кредиты на ИЖС планируется начать выдавать уже в этом году, "правда, по повышенной процентной ставке" по ряду причин. Он отметил, что финансирование этой программы "будет измеряться в десятках миллиардов".
На совещании прозвучало, что темп роста строительных работ в ДФО за 2020 год составил 97,5%, ввод жилых домов – 101,6%. По мнению главы Минстроя России, одним из акцентов в развитии строительства на Дальнем Востоке стало формирование современной инфраструктуры, которая призвана обеспечить создание комфортной среды для жизни населения. Три субъекта – Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) и Амурская область – сообщили о готовности к участию в реализации механизма инфраструктурных облигаций. Хабаровский край Амурская область, Республика Бурятия и Забайкальский край принимают участие в программе бюджетного софинансирования строительства инфраструктуры "Стимул", направленной на повышение доступности социальных и иных инфраструктурных объектов.
Управляющий директор ДОМ.РФ по Дальнему Востоку Александр Левинталь, отметил, что ДФО стал единственным в России округом, где в 2020 году было зафиксировано увеличение объёмов строящегося жилья. Госкомпания, наделенная агентскими полномочиями по вовлечению федеральных земель в хозяйственный оборот, разработала механизмы, позволяющие существенно сократить сроки градостроительной подготовки территории к началу строительства от 2,5 лет до 6–9 месяцев. Подготовлено предложение, чтобы участки под КРТ предлагались девелоперам с уже документами по планировке территории. Кроме того, ДОМ.РФ заключил соглашение с рядом дальневосточных регионов по финансированию жилищных проектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Это минимизирует затраты застройщиков.
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"Жилья для дальневосточников строится мало, оно продается по весьма высокой цене. В среднем по округу один квадратный метр стоит около 91 тысяч рублей. Два дня назад во время посещения Чукотки осмотрел вновь построенные дома. Стоимость одного квадратного метра в них достигает 180 тысяч рублей. Основной причиной является завоз практически всех стройматериалов. Но это не только проблема Чукотки, это проблема всего Дальнего Востока. Посмотрим, как это решить. Частично проблема финансовой доступности жилья решилась за счёт ввода льготной ипотеки. При этом очевидно, что без снижения цены этот инструмент эффективно работать не сможет", – констатировал Трутнев после совещания.
Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщал, что в части развития строительной отрасли и достижения показателей национальных целей до 2030 года должно быть построено более 1 миллиарда квадратных метров жилья, то есть 26% от общего объёма всего жилищного фонда в России. Он заявлял, что "каждый пятый метр в стране должен стать новым". Субъекты ДФО должны построить с 2021 по 2024 года около 13 миллионов "квадратов", а к 2030 году – около 40 миллионов квадратных метров. По его словам, в целом по округу динамика ввода жилья в 2020 году в сравнении с 2019 выше среднероссийского значения.
Подводя итоги совещания, вице-премьер отметил, что проблемы, связанные со строительной сферой, в том числе отсутствие крупных квалицированных строительных компаний, завоз строительных материалов из других регионов и отсутствие собственных производств, требуют нетривиального решения. "С министерством строительства договорились о том, что они рассмотрят новую систему управления строительством на Дальнем Востоке. Мне кажется, что они должны взять ответственность в значительной степени на себя", - резюмировал Трутнев на пресс-подходе в Петропавловске-Камчатском.
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Хабаровский крайРоссияЖильеЧукоткаАлександр ЛевинтальМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Михаил ДегтяревМарат ХуснуллинХабаровскЗабайкальский крайЭкономика
 
 
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