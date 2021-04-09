https://ria.ru/20210409/zelenskiy-1727558906.html

Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом, сообщил источник

Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом, сообщил источник

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу и встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД в... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:12

2021-04-09T15:12

2021-04-09T15:12

владимир зеленский

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

анкара

украина

в мире

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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу и встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД в пятницу."Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом в субботу и проведет переговоры в Стамбуле с нашим президентом. Запланирована их совместная пресс-конференция", - сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Он добавил, что в ближайшее время о визите будет объявлено официально.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/donbass-1727551164.html

турция

стамбул

анкара

украина

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владимир зеленский, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, анкара, украина, в мире