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Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом, сообщил источник
Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом, сообщил источник
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу и встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:12
2021-04-09T15:12
владимир зеленский
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
анкара
украина
в мире
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу и встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД в пятницу."Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом в субботу и проведет переговоры в Стамбуле с нашим президентом. Запланирована их совместная пресс-конференция", - сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Он добавил, что в ближайшее время о визите будет объявлено официально.
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владимир зеленский, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, анкара, украина, в мире

Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом, сообщил источник

15:12 09.04.2021
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу и встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД в пятницу.
"Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом в субботу и проведет переговоры в Стамбуле с нашим президентом. Запланирована их совместная пресс-конференция", - сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Он добавил, что в ближайшее время о визите будет объявлено официально.
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Владимир ЗеленскийТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганАнкараУкраинаВ мире
 
 
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