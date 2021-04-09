https://ria.ru/20210409/vrio-1727519422.html

Песков рассказал о критериях подбора кандидатур на врио глав регионов

Песков рассказал о критериях подбора кандидатур на врио глав регионов

Основной критерий президента РФ по подбору кандидатур на посты врио глав регионов - эффективность их работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:03

2021-04-09T13:03

2021-04-09T13:03

россия

кпрф

госдума рф

единая россия

дмитрий песков

владимир путин

ульяновская область

политика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Основной критерий президента РФ по подбору кандидатур на посты врио глав регионов - эффективность их работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В четверг президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области и назначил Алексея Русских врио главы региона."Единая Россия", будучи партией власти, продолжает оставаться главной опорой президента. Глава государства все-таки в качестве основного критерия для выбора исходит из критерия эффективности того или иного работника. И в данном случае президент именно сделал выбор на Русских, и он считает, что именно его опыт, квалификация и его стиль работы помогут и дальше региону развиваться весьма успешно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему Путин сделал ставку на представителя КПРФ, хотя опорой президента всегда считалась ЕР.Русских родился в 1968 году в Ижевске. В 2007-2018 годах был депутатом Госдумы от КПРФ. С 2018 года - сенатор от Подмосковья.

https://ria.ru/20210409/russkikh-1727485921.html

россия

ульяновская область

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россия, кпрф, госдума рф, единая россия, дмитрий песков, владимир путин, ульяновская область, политика