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Песков рассказал о критериях подбора кандидатур на врио глав регионов
Песков рассказал о критериях подбора кандидатур на врио глав регионов
Основной критерий президента РФ по подбору кандидатур на посты врио глав регионов - эффективность их работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:03
2021-04-09T13:03
россия
кпрф
госдума рф
единая россия
дмитрий песков
владимир путин
ульяновская область
политика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Основной критерий президента РФ по подбору кандидатур на посты врио глав регионов - эффективность их работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В четверг президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области и назначил Алексея Русских врио главы региона."Единая Россия", будучи партией власти, продолжает оставаться главной опорой президента. Глава государства все-таки в качестве основного критерия для выбора исходит из критерия эффективности того или иного работника. И в данном случае президент именно сделал выбор на Русских, и он считает, что именно его опыт, квалификация и его стиль работы помогут и дальше региону развиваться весьма успешно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему Путин сделал ставку на представителя КПРФ, хотя опорой президента всегда считалась ЕР.Русских родился в 1968 году в Ижевске. В 2007-2018 годах был депутатом Госдумы от КПРФ. С 2018 года - сенатор от Подмосковья.
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россия, кпрф, госдума рф, единая россия, дмитрий песков, владимир путин, ульяновская область, политика

Песков рассказал о критериях подбора кандидатур на врио глав регионов

13:03 09.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Основной критерий президента РФ по подбору кандидатур на посты врио глав регионов - эффективность их работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В четверг президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области и назначил Алексея Русских врио главы региона.
"Единая Россия", будучи партией власти, продолжает оставаться главной опорой президента. Глава государства все-таки в качестве основного критерия для выбора исходит из критерия эффективности того или иного работника. И в данном случае президент именно сделал выбор на Русских, и он считает, что именно его опыт, квалификация и его стиль работы помогут и дальше региону развиваться весьма успешно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему Путин сделал ставку на представителя КПРФ, хотя опорой президента всегда считалась ЕР.
Русских родился в 1968 году в Ижевске. В 2007-2018 годах был депутатом Госдумы от КПРФ. С 2018 года - сенатор от Подмосковья.
Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 10:43
Врио главы Ульяновской области Русских представили в регионе
 
РоссияКПРФГосдума РФЕдиная РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинУльяновская областьПолитика
 
 
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