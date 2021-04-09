https://ria.ru/20210409/vaktsiny-1727463167.html
Исследование показало отношение россиян к отечественным вакцинам
Исследование показало отношение россиян к отечественным вакцинам
Большинство россиян гордятся Россией, ставшей одним из мировых лидеров по созданию вакцин от коронавируса, и считают, что широкое распространение отечественных... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T05:11
2021-04-09T05:11
2021-04-09T05:11
россия
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
johnson & johnson
москва
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Большинство россиян гордятся Россией, ставшей одним из мировых лидеров по созданию вакцин от коронавируса, и считают, что широкое распространение отечественных препаратов повышает авторитет страны на международной арене, показало исследование аналитического центра университета "Синергия", которое есть в распоряжении РИА Новости.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.О гордости за страну из-за вакцин заявили 63,8% граждан, 18,4% россиян не видят в создании препаратов поводов для такого чувства. Остальные не определились с ответом, указывается в исследовании.Согласно материалам, 64% граждан согласны с мнением, что широкое распространение отечественных вакцин от COVID-19 повышает авторитет России на международной арене. При этом четверть опрошенных (25,4%) так не считают, остальные воздержались от ответа.По данным аналитического центра "Синергии", наибольшее доверие у россиян вызывает российская вакцина "Спутник V" (так ответили 40,6%). В пятерку самых надёжных препаратов от коронавируса, по мнению россиян, также входят две другие российские вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", германо-американская Pfizer и американская Johnson & Johnson."Многие россияне действительно гордятся достижениями наших учёных-фармацевтов. Но при этом гордые за страну граждане в большинстве своём не впадают в патриотическую горячку и не занимаются подменой понятий. "Спутник V" для них является, прежде всего, лекарством, способным спасти жизни миллионы человек, а не орудием в борьбе за геополитическое лидерство", - сделали вывод авторы исследования.В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек в возрасте от 20 до 55 лет.
https://ria.ru/20210408/italiya-1727445652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), johnson & johnson, москва, общество
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Большинство россиян гордятся Россией, ставшей одним из мировых лидеров по созданию вакцин от коронавируса, и считают, что широкое распространение отечественных препаратов повышает авторитет страны на международной арене, показало исследование аналитического центра университета "Синергия", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Минздрав России
в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора
"ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН
.
О гордости за страну из-за вакцин заявили 63,8% граждан, 18,4% россиян не видят в создании препаратов поводов для такого чувства. Остальные не определились с ответом, указывается в исследовании.
Согласно материалам, 64% граждан согласны с мнением, что широкое распространение отечественных вакцин от COVID-19 повышает авторитет России на международной арене. При этом четверть опрошенных (25,4%) так не считают, остальные воздержались от ответа.
По данным аналитического центра "Синергии
", наибольшее доверие у россиян вызывает российская вакцина "Спутник V" (так ответили 40,6%). В пятерку самых надёжных препаратов от коронавируса, по мнению россиян, также входят две другие российские вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", германо-американская Pfizer и американская Johnson & Johnson
.
"Многие россияне действительно гордятся достижениями наших учёных-фармацевтов. Но при этом гордые за страну граждане в большинстве своём не впадают в патриотическую горячку и не занимаются подменой понятий. "Спутник V" для них является, прежде всего, лекарством, способным спасти жизни миллионы человек, а не орудием в борьбе за геополитическое лидерство", - сделали вывод авторы исследования.
В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек в возрасте от 20 до 55 лет.