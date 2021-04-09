https://ria.ru/20210409/twitter-1727475978.html

Twitter не будет хранить публикации из заблокированного аккаунта Трампа

Twitter не будет хранить публикации из заблокированного аккаунта Трампа

Twitter не будет хранить на своей платформе публикации из заблокированного ранее аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, сообщил телеканалу CBS... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T09:39

2021-04-09T09:39

2021-04-09T09:39

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Twitter не будет хранить на своей платформе публикации из заблокированного ранее аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, сообщил телеканалу CBS представитель социальной сети.Ранее сообщалось, что национальное управление архивов и документации США (NARA) намерено выложить в открытый доступ публикации из Twitter бывшего президента США Дональда Трампа, ранее заблокированного на платформе."Учитывая то, что мы навсегда заблокировали (аккаунт Трампа) @realDonaldTrump, контент из этого аккаунта не будет отображаться в Twitter, как это было раньше или как сейчас происходит с архивированными административными аккаунтами, независимо от того, как NARA решит отображать сохраненные данные", - сообщил телекомпании представитель сервиса.При этом представитель Twitter отметил, что компания сотрудничает с NARA, чтобы вести официальный учет заявлений, опубликованных Трампом."Twitter несет ответственность за решение о том, какой контент доступен на их платформе. NARA тесно сотрудничает с Twitter и другими социальными сетями, чтобы поддерживать архивные аккаунты каждой президентской администрации", - приводит телеканал заявление управления.Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/twitter-1602283029.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/tramp-1596907141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, youtube, сша, twitter, в мире