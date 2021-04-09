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"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
Цены на майонез и соусы в России в апреле могут вырасти в среднем на десять процентов. Об этом пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T03:05
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россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
москва
майонез
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Цены на майонез и соусы в России в апреле могут вырасти в среднем на десять процентов. Об этом пишет газета "Коммерсант".Издание отмечает, что ГК "Эфко" (бренд "Слобода"), Нижегородский масложировой комбинат (марки "Ряба", "Сдобри") и компания "Скит" предупредили ритейлеров о повышении цен в этом месяце на соответствующие товары на 5-12 процентов. Уточняется, что точные масштабы роста из этого диапазона зависят от вида продукции.Газета поясняет, что подорожание вызвано ростом цен на ключевое сырье. В частности, значительно повысились цены на подсолнечное масло, тропические масла, увеличилась стоимость упаковки и логистики. При этом Нижегородский масложировой комбинат заявил, что повышение цен на десять процентов не компенсирует рост себестоимости, а лишь позволит производителям избежать убытков.В Минсельхозе в беседе с изданием рассказали, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных дадут возможность сохранить необходимую рентабельность, а также уменьшить затраты на закупку ингредиентов для производства майонеза и соусов. Эти меры, утверждают в ведомстве, помогут поддержать цены на стабильном уровне.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), москва, майонез, общество, экономика

"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов

03:05 09.04.2021 (обновлено: 09:37 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает майонез в супермаркете
Покупательница выбирает майонез в супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Покупательница выбирает майонез в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Цены на майонез и соусы в России в апреле могут вырасти в среднем на десять процентов. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Издание отмечает, что ГК "Эфко" (бренд "Слобода"), Нижегородский масложировой комбинат (марки "Ряба", "Сдобри") и компания "Скит" предупредили ритейлеров о повышении цен в этом месяце на соответствующие товары на 5-12 процентов. Уточняется, что точные масштабы роста из этого диапазона зависят от вида продукции.

"Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10 процентов", — подчеркивается в сообщении.

Газета поясняет, что подорожание вызвано ростом цен на ключевое сырье. В частности, значительно повысились цены на подсолнечное масло, тропические масла, увеличилась стоимость упаковки и логистики. При этом Нижегородский масложировой комбинат заявил, что повышение цен на десять процентов не компенсирует рост себестоимости, а лишь позволит производителям избежать убытков.
В Минсельхозе в беседе с изданием рассказали, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных дадут возможность сохранить необходимую рентабельность, а также уменьшить затраты на закупку ингредиентов для производства майонеза и соусов. Эти меры, утверждают в ведомстве, помогут поддержать цены на стабильном уровне.
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