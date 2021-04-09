https://ria.ru/20210409/tseny-1727461110.html

"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов

"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов

Цены на майонез и соусы в России в апреле могут вырасти в среднем на десять процентов. Об этом пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T03:05

2021-04-09T03:05

2021-04-09T09:37

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

москва

майонез

общество

экономика

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Цены на майонез и соусы в России в апреле могут вырасти в среднем на десять процентов. Об этом пишет газета "Коммерсант".Издание отмечает, что ГК "Эфко" (бренд "Слобода"), Нижегородский масложировой комбинат (марки "Ряба", "Сдобри") и компания "Скит" предупредили ритейлеров о повышении цен в этом месяце на соответствующие товары на 5-12 процентов. Уточняется, что точные масштабы роста из этого диапазона зависят от вида продукции.Газета поясняет, что подорожание вызвано ростом цен на ключевое сырье. В частности, значительно повысились цены на подсолнечное масло, тропические масла, увеличилась стоимость упаковки и логистики. При этом Нижегородский масложировой комбинат заявил, что повышение цен на десять процентов не компенсирует рост себестоимости, а лишь позволит производителям избежать убытков.В Минсельхозе в беседе с изданием рассказали, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных дадут возможность сохранить необходимую рентабельность, а также уменьшить затраты на закупку ингредиентов для производства майонеза и соусов. Эти меры, утверждают в ведомстве, помогут поддержать цены на стабильном уровне.

https://ria.ru/20210401/tseny-1603721036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), москва, майонез, общество, экономика