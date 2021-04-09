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https://ria.ru/20210409/terakt-1727595627.html
По делу о подготовке теракта в Кисловодске задержали 14 человек
По делу о подготовке теракта в Кисловодске задержали 14 человек
По уголовному делу о пресеченном в Кисловодске теракте задержаны 14 человек, входившие в местную радикальную ячейку, сообщила журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:26
2021-04-09T18:08
россия
светлана петренко
исламское государство
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сирия
кисловодск
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. По уголовному делу о пресеченном в Кисловодске теракте задержаны 14 человек, входившие в местную радикальную ячейку, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.О пресечении теракта ФСБ объявила в понедельник: был задержан исламист, готовивший взрыв в местном отделении полиции, а также три связанных с ним человека, отправлявшие деньги боевикам в Сирию. По данным спецслужбы, они входили в ячейку запрещенной организации "Исламское государство"*.По словам же Петренко, по уголовному делу проходят сразу 14 человек: Даниил Камнев и его сожительница Сабиля Мамедова, Тимурлан Гогуев, Гегам Ростомян, Амиль Газиев, Александр Баженов, Мурат Апсов, Рустам Аров, Исса Богатырев, Дмитрий Леденев, Гаджи Магомедов, Раджаб Магомедов, Абумуслим Фатуллаев и Иманали Хаджиев.В зависимости от роли каждого, им вменяются статьи об организации и участии в экстремистской организации, подготовке к теракту, изготовлении и хранении бомб.Ячейку, по данным СК РФ, "не позднее 2017 года… организовал Гогуев…, с 2017 по 2 апреля 2021 года в [ее] состав добровольно вступили остальные вышеуказанные лица".На собраниях члены ячейки вели беседы на религиозные темы и регулярные собрания "в целях пропаганды деятельности религиозного объединения и вербовки новых участников".Взрыв отдела полиции по Кисловодску, по данным следствия, 5 апреля собирался устроить Камнев вместе с сожительницей Мамедовой. Их планы сорвали спецслужбы.В ходе обысков у фигурантов изъяли стрелковое оружие, компоненты бомб и запрещенную литературу."Все вышеуказанные лица задержаны. В настоящее время материалы с ходатайством следователя об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу направлены в суд", - добавила Петренко.Следствие продолжает выяснять, входил ли в ячейку кто-то еще, помимо задержанных.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210409/zaderzhanie-1727522368.html
https://ria.ru/20210402/barnaul-1603964374.html
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россия
сирия
кисловодск
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Следователи задержали подозреваемых в экстремистской деятельности жителей Ставрополья. Кадры СК РФ
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о преступлениях террористической и экстремистской направленности. В зависимости от роли каждого задержанные подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации, приготовлении к совершению террористического акта, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
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россия, светлана петренко, исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сирия, кисловодск, происшествия

По делу о подготовке теракта в Кисловодске задержали 14 человек

17:26 09.04.2021 (обновлено: 18:08 09.04.2021)
 
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. По уголовному делу о пресеченном в Кисловодске теракте задержаны 14 человек, входившие в местную радикальную ячейку, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
О пресечении теракта ФСБ объявила в понедельник: был задержан исламист, готовивший взрыв в местном отделении полиции, а также три связанных с ним человека, отправлявшие деньги боевикам в Сирию. По данным спецслужбы, они входили в ячейку запрещенной организации "Исламское государство"*.
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По словам же Петренко, по уголовному делу проходят сразу 14 человек: Даниил Камнев и его сожительница Сабиля Мамедова, Тимурлан Гогуев, Гегам Ростомян, Амиль Газиев, Александр Баженов, Мурат Апсов, Рустам Аров, Исса Богатырев, Дмитрий Леденев, Гаджи Магомедов, Раджаб Магомедов, Абумуслим Фатуллаев и Иманали Хаджиев.
В зависимости от роли каждого, им вменяются статьи об организации и участии в экстремистской организации, подготовке к теракту, изготовлении и хранении бомб.
Ячейку, по данным СК РФ, "не позднее 2017 года… организовал Гогуев…, с 2017 по 2 апреля 2021 года в [ее] состав добровольно вступили остальные вышеуказанные лица".
На собраниях члены ячейки вели беседы на религиозные темы и регулярные собрания "в целях пропаганды деятельности религиозного объединения и вербовки новых участников".
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Взрыв отдела полиции по Кисловодску, по данным следствия, 5 апреля собирался устроить Камнев вместе с сожительницей Мамедовой. Их планы сорвали спецслужбы.
В ходе обысков у фигурантов изъяли стрелковое оружие, компоненты бомб и запрещенную литературу.
"Все вышеуказанные лица задержаны. В настоящее время материалы с ходатайством следователя об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу направлены в суд", - добавила Петренко.
Следствие продолжает выяснять, входил ли в ячейку кто-то еще, помимо задержанных.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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РоссияСветлана ПетренкоИсламское государствоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СирияКисловодскПроисшествия
 
 
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