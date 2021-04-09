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На Невском проспекте на мужчину упал кусок штукатурки
На Невском проспекте на мужчину упал кусок штукатурки
Мужчина попал в больницу с травмой головы в Петербурге из-за штукатурки, упавшей с фасада дома на Невском проспекте, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:50
2021-04-09T18:32
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Мужчина попал в больницу с травмой головы в Петербурге из-за штукатурки, упавшей с фасада дома на Невском проспекте, сообщила РИА Новости представитель администрации Центрального района города."Мужчина госпитализирован в Мариинскую больницу. По предварительным данным, он получил травму головы и легкое сотрясение мозга. Его состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, место обрушения штукатурки, упавшей с фасада дома №106, оцеплено. Специалисты "Жилкомсервиса №1", в чьем ведении находится здание, проводят его дополнительное обследование.Как сообщается на сайте прокуратуры Петербурга, надзорное ведомство Центрального района после инцидента организовало проверку соблюдения требований жилищного законодательства. Также районная прокуратура проверит, как управляющая компания занималась техническим обслуживанием здания.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

На Невском проспекте на мужчину упал кусок штукатурки

17:50 09.04.2021 (обновлено: 18:32 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Мужчина попал в больницу с травмой головы в Петербурге из-за штукатурки, упавшей с фасада дома на Невском проспекте, сообщила РИА Новости представитель администрации Центрального района города.
"Мужчина госпитализирован в Мариинскую больницу. По предварительным данным, он получил травму головы и легкое сотрясение мозга. Его состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказала собеседница агентства.
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В Архангельске на школьников во время урока упал кусок штукатурки
По ее словам, место обрушения штукатурки, упавшей с фасада дома №106, оцеплено. Специалисты "Жилкомсервиса №1", в чьем ведении находится здание, проводят его дополнительное обследование.
Как сообщается на сайте прокуратуры Петербурга, надзорное ведомство Центрального района после инцидента организовало проверку соблюдения требований жилищного законодательства. Также районная прокуратура проверит, как управляющая компания занималась техническим обслуживанием здания.
 
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