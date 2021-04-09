https://ria.ru/20210409/shtukaturka-1727602022.html

На Невском проспекте на мужчину упал кусок штукатурки

На Невском проспекте на мужчину упал кусок штукатурки

Мужчина попал в больницу с травмой головы в Петербурге из-за штукатурки, упавшей с фасада дома на Невском проспекте, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:50

2021-04-09T17:50

2021-04-09T18:32

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Мужчина попал в больницу с травмой головы в Петербурге из-за штукатурки, упавшей с фасада дома на Невском проспекте, сообщила РИА Новости представитель администрации Центрального района города."Мужчина госпитализирован в Мариинскую больницу. По предварительным данным, он получил травму головы и легкое сотрясение мозга. Его состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, место обрушения штукатурки, упавшей с фасада дома №106, оцеплено. Специалисты "Жилкомсервиса №1", в чьем ведении находится здание, проводят его дополнительное обследование.Как сообщается на сайте прокуратуры Петербурга, надзорное ведомство Центрального района после инцидента организовало проверку соблюдения требований жилищного законодательства. Также районная прокуратура проверит, как управляющая компания занималась техническим обслуживанием здания.

https://ria.ru/20201120/shtukaturka-1585514747.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия