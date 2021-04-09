https://ria.ru/20210409/shkola-1727585083.html

Кировский губернатор предложил создать школы нового типа

Кировский губернатор предложил создать школы нового типа

Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" Игорь Васильев выступил с предложением направить средства из... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:49

2021-04-09T16:49

2021-04-09T16:49

россия

игорь васильев

кировская область

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" Игорь Васильев выступил с предложением направить средства из нацпроектов на создание в небольших городах школ нового типа, которые станут местом притяжения для всех возрастов."Я за школы нового типа. Я расскажу свою мечту - я мечтаю, чтобы в маленьких городах, небольших совсем - в Москве это может быть неактуально, в Петербурге неактуально - следующие школы строились: небольшое образовательное ядро, настоящий бассейн, настоящий спортзал, настоящий кинотеатр, настоящий концертный зал. Днем дети занимаются творчеством, учатся, занимаются, а после шести туда приходят взрослые и занимаются спортом", - рассказал Васильев после заседания комиссии в пятницу."И надо объединять деньги всех национальных проектов в один на базе министерства просвещения - такое решение, мы, наверное, и будем предлагать, в том числе на Государственном совете", - отметил он.Васильев напомнил, что такая инициатива уже один раз озвучивалась и была поддержана президентом России. Он также отметил, что создание таких своего рода социально-культурных центров позитивно скажется и на повышении спроса на жилье, в том числе в ипотеку, в небольших городах."В образовании есть одна очень тонкая деталь - чем выше уровень образования, тем выше требования к окружающей социальной действительности. Поэтому мы должны строить школы нового типа, и в университете должны появляться цифровые аудитории, новые методы обучения", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20210408/kvantorium-1727359251.html

https://realty.ria.ru/20210409/ipoteka-1727570835.html

россия

кировская область

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россия, игорь васильев, кировская область, общество