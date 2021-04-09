Кировский губернатор предложил создать школы нового типа
© Фото : предоставлено правительством Кировской областиВрио губернатора Кировской области Игорь Васильев
© Фото : предоставлено правительством Кировской области
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" Игорь Васильев выступил с предложением направить средства из нацпроектов на создание в небольших городах школ нового типа, которые станут местом притяжения для всех возрастов.
"Я за школы нового типа. Я расскажу свою мечту - я мечтаю, чтобы в маленьких городах, небольших совсем - в Москве это может быть неактуально, в Петербурге неактуально - следующие школы строились: небольшое образовательное ядро, настоящий бассейн, настоящий спортзал, настоящий кинотеатр, настоящий концертный зал. Днем дети занимаются творчеством, учатся, занимаются, а после шести туда приходят взрослые и занимаются спортом", - рассказал Васильев после заседания комиссии в пятницу.
"И надо объединять деньги всех национальных проектов в один на базе министерства просвещения - такое решение, мы, наверное, и будем предлагать, в том числе на Государственном совете", - отметил он.
Васильев напомнил, что такая инициатива уже один раз озвучивалась и была поддержана президентом России. Он также отметил, что создание таких своего рода социально-культурных центров позитивно скажется и на повышении спроса на жилье, в том числе в ипотеку, в небольших городах.
"В образовании есть одна очень тонкая деталь - чем выше уровень образования, тем выше требования к окружающей социальной действительности. Поэтому мы должны строить школы нового типа, и в университете должны появляться цифровые аудитории, новые методы обучения", - отметил губернатор.