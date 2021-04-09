https://ria.ru/20210409/rozygrysh-1727505222.html

Самые громкие первоапрельские фейки и шутки в истории и лучшие за 2021

Самые громкие первоапрельские фейки и шутки в истории и лучшие за 2021

Ежегодно 1 апреля интернет заполняет масса легальных фейков, шутят и известные бренды, и государственные учреждения. Мы собрали главные розыгрыши и фейки 2021. Как шутили до изобретения телевизора и интернета: вспомнили самые громкие первоапрельские розыгрыши в истории. Рекордный урожай макарон, русские гранаты с бриллиантами и продажа тела Ленина.

2021-04-09T12:08

2021-04-09T12:08

2021-04-09T12:10

не верю!

макароны

фк спартак (москва)

диего марадона

подкаст

илон маск

космос

юрий лоза

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Самые громкие первоапрельские фейки и шутки в истории и лучшие за 2021 Ежегодно 1 апреля интернет заполняет масса легальных фейков, шутят и известные бренды, и государственные учреждения. Мы собрали главные розыгрыши и фейки 2021. Как шутили до изобретения телевизора и интернета: вспомнили самые громкие первоапрельские розыгрыши в истории. Рекордный урожай макарон, русские гранаты с бриллиантами и продажа тела Ленина. audio/mpeg

Самые громкие первоапрельские фейки и шутки в истории и лучшие за 2021 Ежегодно 1 апреля интернет заполняет масса легальных фейков, шутят и известные бренды, и государственные учреждения. Мы собрали главные розыгрыши и фейки 2021. Как шутили до изобретения телевизора и интернета: вспомнили самые громкие первоапрельские розыгрыши в истории. Рекордный урожай макарон, русские гранаты с бриллиантами и продажа тела Ленина. audio/mpeg

1:40 Илон Маск хочет купить Ростовскую область и ракету "Союз". Оззи Осборн снялся в клипе Юрия Лозы, а Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию.9:40 Чайный пакетик, который сам встряхивает себя, игровое кресло на 9 человек и другие "настоящие" новинки на 1 апреля.19:00 Урожай макарон в Швейцарии, демонтаж Эйфелевой башни, продажа тела Ленина Диснейленду и покупка Диего Марадоны Спартаком.32:26 Русские гранаты с бриллиантами, водочные батончики и растворимая водка в пакетике. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия Паниоти Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, макароны, фк спартак (москва), диего марадона, подкаст, илон маск, космос, юрий лоза, эйфелева башня, роскосмос, франция, швейцария, оззи осборн, париж, bbc, природа, наука, блогер, животные, интернет, образование - общество, медиа - общество, общество, политика