https://ria.ru/20210409/rozygrysh-1727505222.html
Самые громкие первоапрельские фейки и шутки в истории и лучшие за 2021
Самые громкие первоапрельские фейки и шутки в истории и лучшие за 2021
Ежегодно 1 апреля интернет заполняет масса легальных фейков, шутят и известные бренды, и государственные учреждения. Мы собрали главные розыгрыши и фейки 2021. Как шутили до изобретения телевизора и интернета: вспомнили самые громкие первоапрельские розыгрыши в истории. Рекордный урожай макарон, русские гранаты с бриллиантами и продажа тела Ленина.
2021-04-09T12:08
2021-04-09T12:08
2021-04-09T12:10
не верю!
макароны
фк спартак (москва)
диего марадона
подкаст
илон маск
космос
юрий лоза
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Самые громкие первоапрельские фейки и шутки в истории и лучшие за 2021
Ежегодно 1 апреля интернет заполняет масса легальных фейков, шутят и известные бренды, и государственные учреждения. Мы собрали главные розыгрыши и фейки 2021. Как шутили до изобретения телевизора и интернета: вспомнили самые громкие первоапрельские розыгрыши в истории. Рекордный урожай макарон, русские гранаты с бриллиантами и продажа тела Ленина.
audio/mpeg
Самые громкие первоапрельские фейки и шутки в истории и лучшие за 2021
Ежегодно 1 апреля интернет заполняет масса легальных фейков, шутят и известные бренды, и государственные учреждения. Мы собрали главные розыгрыши и фейки 2021. Как шутили до изобретения телевизора и интернета: вспомнили самые громкие первоапрельские розыгрыши в истории. Рекордный урожай макарон, русские гранаты с бриллиантами и продажа тела Ленина.
audio/mpeg
1:40 Илон Маск хочет купить Ростовскую область и ракету "Союз". Оззи Осборн снялся в клипе Юрия Лозы, а Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию.9:40 Чайный пакетик, который сам встряхивает себя, игровое кресло на 9 человек и другие "настоящие" новинки на 1 апреля.19:00 Урожай макарон в Швейцарии, демонтаж Эйфелевой башни, продажа тела Ленина Диснейленду и покупка Диего Марадоны Спартаком.32:26 Русские гранаты с бриллиантами, водочные батончики и растворимая водка в пакетике. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия Паниоти Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Самые громкие первоапрельские фейки и шутки в истории и лучшие за 2021
12:08 09.04.2021 (обновлено: 12:10 09.04.2021)
Ежегодно 1 апреля интернет заполняет масса легальных фейков, шутят и известные бренды, и государственные учреждения. Мы собрали главные розыгрыши и фейки 2021. Как шутили до изобретения телевизора и интернета: вспомнили самые громкие первоапрельские розыгрыши в истории. Рекордный урожай макарон, русские гранаты с бриллиантами и продажа тела Ленина.