https://ria.ru/20210409/roboty-1727503031.html

Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу

Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу

Министерство обороны РФ продолжит работы над расширением линейки робототехнических комплексов военного назначения, заявил глава ведомства генерал армии Сергей... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:56

2021-04-09T11:56

2021-04-09T11:56

россия

сергей шойгу

технологии

безопасность

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НАХАБИНО (Московская обл.), 9 апр - РИА Новости. Министерство обороны РФ продолжит работы над расширением линейки робототехнических комплексов военного назначения, заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.Министр проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации" (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения."Мы предполагаем продолжать расширение линейки роботов, которые, безусловно, сегодня уже востребованы в войсках. Как предполагается, это будут тяжёлые роботы (разминирования) и все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов", - сказал Шойгу на совещании по итогам рабочей поездки на предприятие.Компания "766 УПТК" разрабатывает специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины, и мобильные роботы с заданными функциональными возможностями – от боевых до обеспечивающих. Выпускаемые предприятием роботы "Уран-6", "Уран-14" и "Уран-9" стоят на вооружении российской армии.

https://ria.ru/20190628/1556020321.html

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россия, сергей шойгу, технологии, безопасность