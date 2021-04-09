https://ria.ru/20210409/robot-1727503554.html

В России разработают новейший тяжелый робот разминирования

В России разработают новейший тяжелый робот разминирования

Новейший тяжёлый робототехнический комплекс разминирования разрабатывается в интересах российских Вооруженных сил, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:00

2021-04-09T12:00

2021-04-09T12:00

россия

сергей шойгу

технологии

безопасность

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НАХАБИНО (Московская обл.), 9 апр - РИА Новости. Новейший тяжёлый робототехнический комплекс разминирования разрабатывается в интересах российских Вооруженных сил, сообщили журналистам в Минобороны.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации" (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения."Начальник инженерных войск генерал-лейтенант Александр Ставицкий проинформировал, что в настоящее время, помимо "Урана-6", который уже поставляется в войска, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию тяжёлых роботов разминирования. Новые комплексы будут предназначены для разминирования местности уже от существенно более мощных противотанковых мин", - сказали в ведомстве.По данным Минобороны, "в 2022 году ожидается выпуск первых опытных образцов нового изделия".В российскую армию сегодня поставляются роботы линейки "Уран": робот разминирования "Уран-6", робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14" и ударный робот "Уран-9".

https://ria.ru/20210407/robot-1727221544.html

https://ria.ru/20210409/roboty-1727503031.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей шойгу, технологии, безопасность