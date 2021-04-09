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В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
Новейший тяжёлый робототехнический комплекс разминирования разрабатывается в интересах российских Вооруженных сил, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:00
2021-04-09T12:00
россия
сергей шойгу
технологии
безопасность
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НАХАБИНО (Московская обл.), 9 апр - РИА Новости. Новейший тяжёлый робототехнический комплекс разминирования разрабатывается в интересах российских Вооруженных сил, сообщили журналистам в Минобороны.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации" (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения."Начальник инженерных войск генерал-лейтенант Александр Ставицкий проинформировал, что в настоящее время, помимо "Урана-6", который уже поставляется в войска, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию тяжёлых роботов разминирования. Новые комплексы будут предназначены для разминирования местности уже от существенно более мощных противотанковых мин", - сказали в ведомстве.По данным Минобороны, "в 2022 году ожидается выпуск первых опытных образцов нового изделия".В российскую армию сегодня поставляются роботы линейки "Уран": робот разминирования "Уран-6", робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14" и ударный робот "Уран-9".
https://ria.ru/20210407/robot-1727221544.html
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РИА Новости
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россия, сергей шойгу, технологии, безопасность

В России разработают новейший тяжелый робот разминирования

12:00 09.04.2021
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкРобот-сапер работает на территории дома нейтрализованного сотрудниками ФСБ РФ члена запрещенной в Российской Федерации МТО "Исламское государство" в Тверской области
Робот-сапер работает на территории дома нейтрализованного сотрудниками ФСБ РФ члена запрещенной в Российской Федерации МТО Исламское государство в Тверской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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НАХАБИНО (Московская обл.), 9 апр - РИА Новости. Новейший тяжёлый робототехнический комплекс разминирования разрабатывается в интересах российских Вооруженных сил, сообщили журналистам в Минобороны.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации" (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.
На выставке День инноваций Министерства обороны Российской Федерации в Военном технополисе ЭРА - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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"Начальник инженерных войск генерал-лейтенант Александр Ставицкий проинформировал, что в настоящее время, помимо "Урана-6", который уже поставляется в войска, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию тяжёлых роботов разминирования. Новые комплексы будут предназначены для разминирования местности уже от существенно более мощных противотанковых мин", - сказали в ведомстве.
По данным Минобороны, "в 2022 году ожидается выпуск первых опытных образцов нового изделия".
В российскую армию сегодня поставляются роботы линейки "Уран": робот разминирования "Уран-6", робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14" и ударный робот "Уран-9".
Роботизированный комплекс - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
11:56
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РоссияСергей ШойгуТехнологииБезопасность
 
 
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